株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年1月20日（火）、英語初中級者を対象とした無料オンラインセミナー「英語初中級者向け リスニング力効果的アップ術～5つの法則で聞けるようになる！」を開催します。単語や文法は学んでいるにもかかわらず、「英語が聞き取れない」という壁に悩む学習者は少なくありません。オンライン教材やAI学習ツールが普及する一方で、実際の会話になると理解が追いつかないという課題は、今も多くの英語学習者が直面しています。本セミナーでは、こうしたリスニングのつまずきをテーマに、英語学習者が「なぜ聞き取れないのか」「どうすれば改善できるのか」を整理し、聞ける英語を身につけるための5つの実践法を、英語コーチングのプロがわかりやすく解説します。

開催背景

https://www.qqeng.com/blog2/event/43627/

英語学習において「読む・書く」はできても、「聞く・話す」で壁にぶつかるケースは多く見られます。特にリスニングは、語彙力や文法知識だけでは補えず、音の変化・スピード・思考処理といった複合的なスキルが求められます。QQEnglishでは、日々多くの受講生をサポートする中で、「学習量は足りているのに成果が出ない」「自己流学習で遠回りしている」といった声を数多く受けてきました。本セミナーは、そうした学習者に向けて、プロの視点から“今やるべきこと”を整理し、最短ルートを示すことを目的としています。

セミナー概要

・内容：「英語初中級者向け リスニング力効果的アップ術～5つの法則で聞けるようになる！」・開催日時：2026年1月20日（火）19時00分～20時00分（※日本時間）・申し込み期日：セミナー開始直前まで可能・参加対象：英語初中級者・こんな人におすすめ「単語は知っているはずなのに、音になると理解できない」「ネイティブの英語が速すぎて聞き取れない」「リスニング教材では聞けるのに、実際の会話になるとついていけない」・使用ツール：Zoom・参加費：無料※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでダウンロードしてご参加ください。※イベント中は画面共有をするので、PCやタブレットなど大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。※イベント中はZoom上で録画を行いますが、参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

スピーカー紹介

https://qqenglish20260120bc.peatix.com/

新卒で通信会社入社後、30代からはグローバルで活躍できるキャリアを積みたいと思い英語学習を本格的にスタート。資格試験の学習、オンライン英会話、語学留学等を通して英語力を磨いてきました。前職では、外資系企業（イギリス本社）にて多国籍社員と共にグローバル人材育成、リーダー育成、コーチング等の人材育成プログラムをグローバル企業向けに提供するセールス職に従事。英語で人生を豊かにする人を一人でも増やしたいと思いQQEnglishに入社。現在は、カランメソッドを活用した英語コーチング「Boost Coaching」のコンサルタント兼チームリーダーとして、お客様・弊社スタッフにカランメソッドに関するナレッジなどを提供しております。

QQEnglishについて

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）https://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/QQEnglish YouTubehttps://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos【問い合わせ】広報担当：岩田・西牧Email：qqe_pr@qqeng.com