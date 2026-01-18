日本公認心理師ネットワークが、2026/1/21 (水)19:30 - 20:50 に「児童生徒の well-being 向上に向けたポジティブ心理学的介入」というテーマで開催するオンラインセミナーの資料が現在販売中です。セミナー参加者の方はもちろん、セミナーに参加できない方も購入いただけます。

セミナーの概要

近年、心理学の領域において多くの革新的な研究が行われています。このオンラインセミナーシリーズでは、今をときめく若手研究者の先生に、その最先端の研究内容や見解を共有していただき、参加者に新たな知識や視点を提供したいと考えております。【内容】近年、well-beingの重要性が示され、学校現場においても児童生徒のwell-beingの向上が課題となっています。本セミナーでは、well-beingの向上に有効であることが示されているポジティブ心理学的介入（PPI）に関する研究に焦点を当て、その有効性や課題について概観します。さらに、PPIの一つである強み介入（Character Strengths Intervention）を例に、日本の学校現場での導入における課題や工夫等についても検討します。【受講対象者】公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士などの対人援助職の方また、それを志す大学院や大学生見逃し配信は2026年7月末まで視聴可能です。

【講師】

https://ppiwel.peatix.com/

【講師】阿部望先生（京都女子大学 心理共生学部 講師）【解説】石川信一先生（同志社大学 心理学部 教授）【モデレーター】安東大起（パーマネント・クリエイティブ・マインド 代表理事）

【資料概要】

資料代：1000円資料ページ数：43ページ内容：「児童生徒の well-being 向上に向けたポジティブ心理学的介入」について

https://pcmhimeji.thebase.in/items/131963023