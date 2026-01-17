# 【佐賀県唐津市】防災意識を広めるイベント成功へ！「からつっこ防災ひろば」クラウドファンディング挑戦からつっこ防災ひろば（所在地：佐賀県唐津市 代表：岡部智美）は、地域の防災意識向上を目指すイベント開催に向け、クラウドファンディングを2026年1月15日より開始しました。自然災害が頻発する現代において、地域ぐるみの防災活動の重要性が高まる中、住民参加型の防災イベントを通じて唐津市の防災力強化を図ります。

## 防災意識向上の取り組みとクラウドファンディング実施の背景近年、日本各地で地震や豪雨、台風などの自然災害が多発しています。佐賀県唐津市においても、2023年の豪雨被害や過去の台風被害など、災害リスクと無縁ではありません。このような状況下で、地域住民の防災知識の向上と実践的な防災スキルの習得が喫緊の課題となっています。からつっこ防災ひろばは、「いざという時に動ける人を増やす」という理念のもと、防災知識を楽しく学べる場の提供を目指し活動してきました。しかし、より多くの市民が参加できる魅力的なイベントを実施するためには、設備や専門家の招聘など、一定の資金が必要です。「防災は特別なことではなく、日常生活の延長線上にあるもの。だからこそ、多くの人に親しみやすい形で伝えたい」この思いを実現するため、今回のクラウドファンディングでは、地域住民だけでなく、防災に関心のある全国の方々からの支援を募ります。

## イベント内容とクラウドファンディングの特徴今回計画している防災イベントは、子どもから高齢者まで幅広い世代が楽しみながら防災を学べる内容となっています。主な特徴は以下の通りです。1. **体験型防災ワークショップ** 災害時の応急処置、簡易トイレの使い方、防災グッズの活用法など、実践的なスキルを楽しく学べるワークショップを複数開催。2. **防災クイズスタンプラリー** 防災に関するクイズにチャレンジしてもらうことで、防災知識を高めることができます。3. **専門家によるステージプログラム** 介護や保育分野などから専門家をお招きして、防災に関する取組や姿勢についてクロストークをします。普段聞けない現場のお話をきくことができます。4. **ハンドメイドマルシェ** 主に唐津市で活動されているハンドメイド作家による販売やワークショップを開催しますクラウドファンディングで集まった資金は、これらのイベント実施に必要な材料費、会場費、専門家の招聘費用、防災教材の作成費などに充てられます。リターンとして、オリジナル防災グッズなどを用意しています。

## 今後の展開と地域への貢献からつっこ防災ひろばは、今回のイベントを皮切りに、定期的な防災教室やワークショップの開催を計画しています。さらに、唐津市の小中学校や公民館と連携し、地域に根差した防災教育の拡充を目指しています。防災を特別なものではなく、暮らしの一部として取り入れてもらいたい。そのためには楽しさや参加しやすさが大切です。このプロジェクトが成功すれば、唐津市のモデルケースとして、他の地域への展開も視野に入れています。防災意識の向上は一朝一夕に達成できるものではありませんが、地道な活動の積み重ねが地域の防災力を高めると信じています。

## 概要【プロジェクト名】からつっこ防災ひろば イベント開催応援プロジェクト【クラウドファンディング実施期間】2026年1月15日～2026年2月22日【目標金額】20万円【イベント実施予定日】2026年2月23日（月祝）【イベント会場】イオン唐津店 １階 催事場【支援方法】クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて受付※詳細はからつっこ防災ひろばInstagramにて随時発信

## 団体概要会社名：からつっこ防災ひろば設立：2025年5月代表者：岡部智美所在地：佐賀県唐津市事業内容：防災教育、防災イベントの企画運営、防災グッズの開発・販売連絡先：okabe.tomomi.ialu@outlook.jp

