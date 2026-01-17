¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡Ù2026Ç¯7·î1ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
1·î17Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¡Ø¥«¥ë¥Ç¥¢Ž¥¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 2026 Ê¡°æ²ñ¾ì¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±FateRPG¡ØFate/Grand Order¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÂè8ÃÆ¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÈ¯É½¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡ª
¢£È¯ÇäÆü ¡§2026Ç¯7·î1Æü(¿å) ¢£²Á³Ê ¡§4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢£ÉÊÈÖ ¡§SVWC-70758～70760¢£»ÅÍÍ ¡§Á´£³ËçÁÈ¢£½é²ó»ÅÍÍÆÃÅµ ¡§»°ÊýÇØ¥±ー¥¹ ¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¾¦ÉÊ¾ðÊóHP ¡§ https://www.fate-go.jp/music/ost8.html¢£È¯Çä¹ðÃÎTVCM¡§https://youtu.be/UYYIHOuFglshttps://www.fate-go.jp/music/ost8.htmlYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=UYYIHOuFgls
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±FateRPG¡ØFate/Grand Order¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÂè8ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁÕ¾ÏⅣ ¿ÍÎàºÛ·èË¡Äî¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£Ž¥¥á¥¿¥È¥í¥Ë¥ª¥¹¡×¡ÖÂè2Éô ½ª¾Ï¡×³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤Î³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²ー¥à³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Á´3ËçÁÈ¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡£¤µ¤é¤ËTVCM¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖLet the New You¡×¡ÖProof¡×¡ÖEchoes¡×¡ÖReson8te¡Êfeat.Ï»²Ö¡Ë¡×¡ÖIron Rose¡×¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£¢¨»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¡¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¥À¥ó¥Æ¡¦¥¢¥ê¥®¥¨ー¥ê¢¡¥²ー¥Þー¥º¥á¥¿¥È¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ì¢¡TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¥¢¥·¥ç¥«²¦¢¡Amazon¡Ê¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë¥Þ¥·¥å¡¦¥¥ê¥¨¥é¥¤¥È¡Ì¥Ñ¥é¥Ç¥£ー¥ó¡Í¢¡¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉô¥¢¥Ë¥á¥¬Å¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¥ê¥ê¥¹¢¡¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥É¥é¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹(¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÛÉÕ¤¥«ー¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý)£Õ－¥ª¥ë¥¬¥Þ¥êー¢¡¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)¥Í¥â¡¿¥Î¥¢¢¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥½¥í¥â¥ó¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ¡§B2È¯Çä¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞHMV¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Neowing¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à½ü¤¯¡Ë¡¢WonderGOO/¿·À±Æ²¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖFate/Grand Order¡×³µÍ×
¢£¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Fate/Grand Order(¥Õ¥§¥¤¥È/¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥Àー)¢£¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FateRPG(¥Õ¥§¥¤¥ÈRPG)¡¡iOS/Android¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¢£¡¡³«È¯Ž¥±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lasengle Inc. (³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥»¥ó¥°¥ë)¢£¡¡À½ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TYPE-MOON / FGO PROJECT¢£¡¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê)¢£¡¡Fate/Grand Order¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡¡ ¡¡¡¡https://www.fate-go.jp/¢£¡¡¡¡Fate/Grand Order¸ø¼°X (Twitter)¡¡ ¡¡ ¡÷fgoproject¢£¡¡Ãøºî¸¢É½µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ©TYPE-MOON / FGO PROJECT