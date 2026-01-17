要望多数につき『お茶犬スマホシール』第1弾＆第2弾の復刻販売が決定。1月17日より期間限定で提供開始
お茶犬スマホシール 第1弾&第2弾の再販スタート！
第3弾まで展開した「お茶犬スマホシール」について、販売終了後も再販を求める声が継続的に寄せられていたことを受け、このたび第1弾・第2弾の復刻販売が決定しました。
『お茶犬スマホシール』について
お茶犬デザインの「スマホシール」を各弾全12種ラインナップ。
どのデザインが出るかは印刷してからのお楽しみのランダム仕様となっております。
専用サイト：https://myseries-collab.com/ochaken
（1）商品の詳細
■「お茶犬」 スマホシール
プリント用紙の種類：シール用紙のL判・2L判
販売形式：ランダムプリント
価格：L判250円/枚（税込）・ 2L判500円/枚（税込）
販売期間：2026年1月17日（土）～ 2026年3月16日（月）
※販売期間は変更になる可能性がございます。
商品ラインナップ（※一例）
・お茶犬スマホシール/第1弾 全12種
@'02,'23 S/H
@'02,'23 S/H
@'02,'23 S/H
・お茶犬スマホシール/第2弾 全12種
@'02,'23 S/H
@'02,'23 S/H
@'02,'23 S/H
※ 全国のローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラで利用可能（一部店舗除く）
※利用は専用サイト経由。コンビニ店頭での販売はありません。
※一部商品は予告なく販売終了となる可能性があります。
■サービスの特徴- 専用サイトで最大6枚までランダム選択可能。
- 同時購入分はすべて異なる絵柄を保証。
- “どのお茶犬が出るかプリントするまでわからない”ワクワク感。
ランダムに配置されたカードからお好きな枚数（最大６枚）を選択することができます。
プリントするまで、どの絵柄のシールかがわからないドキドキ感を楽しむことができます！
【お茶犬コンビニプリント】はコチラから :
https://myseries-collab.com/ochaken
■購入方法
※絵柄が重複することはありません。
- お好きな枚数(最大6枚)を選択
- プリント用紙サイズを選択
- 全国のコンビニで印刷番号を入力、またはQRコードかざしてプリント
プリントできるコンビニ 全国約30,000店舗
下記の全国のコンビニで印刷いただくことが可能です。
- ファミリーマート
- ローソン
- ミニストップ
- ポプラ
※一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。
(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO
背景と狙い
近年、スマホは単なる通信ツールを超え、「自分らしさを表現するアイテム」としての役割が強化。
その中で「推し活」「スマホデコ」「キャラクターグッズ」の需要は高まっており、当社では“手軽にコンビニで推しキャラをスマホに添えられる”提案として今回の商品を企画しました。
また今後もシーズンやトレンドにあわせて、新たなデザインを追加予定。
『お茶犬スマホシール』を通じて、ユーザーが自分らしくスマホをデコレーションできる楽しさを継続的に提供していきます。
IPホルダー・版元様へ
当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。
ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください。
＜実施するメリット＞
・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。
・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。
・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
＜サービス提供＞
株式会社SAMURAI SWORD
プリントサービス事務局 担当：石原
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階
TEL：03-6426-5159
http://samuraisword.co.jp/