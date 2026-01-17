大阪選抜モデルが決まる！関西コレクションプロデュース日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」開催決定！

株式会社GAKUSEI RUNWAY

関西コレクションがプロデュースする、日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY（学生ランウェイ）」が、2026年夏、大阪なんばHatchにて第7回目の開催を迎えます。

学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるイベントです。「ランウェイを歩いてみたい」という想いを大切に、オーディションやウォーキングレッスン、宣材写真撮影など、プロのサポートを受けながら本格的なステージに挑戦することができます。

●日本中の女子学生から「大阪選抜モデル」が決定！

「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」は、関西コレクションがプロデュースする、日本中の女子学生が主役となる参加型ランウェイイベントです。2023年6月の初開催し、大阪で第7回目の開催を迎えます。

オーディションを通過した女子学生は、「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」にてランウェイデビュー。イベント当日は来場者によるリアルタイム投票を実施し、その結果をもとに「大阪選抜モデル」を決定します。さらに、グランプリ・準グランプリなど計19名は、日本を代表する女子学生モデルとして「KANSAI COLLECTION 2027 SPRING&SUMMER」のステージに出演します。

イベント当日は、Z世代に大人気のブランドファッションショーステージ、豪華ゲストと至近距離で会える記念撮影会ブース、そして会場を一気に盛り上げる注目アーティストによるライブパフォーマンスなど、見どころ満載のコンテンツが揃います。

これまで、大阪・なんばHatchから多くの大阪選抜モデルが誕生し、女子学生の挑戦と成長を見届けてきました。

今回も、大阪から更なる盛り上がりを見せる学生ランウェイで、次世代を担う新たな才能が羽ばたくスターが誕生いたします。

女子学生の挑戦を後押しする、豪華ゲストが出演決定！

※2026年1月17日現在

「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」では、ランウェイに挑戦する女子学生たちを応援し、ステージをともに盛り上げるゲスト出演者が決定しました。Z世代を中心に支持を集めるクリエイターやインフルエンサーが登場し、女子学生が主役のランウェイを、より華やかに彩ります。

◾今注目のクリエイター・モデルが学生ランウェイに登場！

ABEMAの大人気恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」で高い注目を集め、現在も多くのファンから支持されている河村叶翔。モデル・タレントとして幅広く活躍し、ファッションやステージシーンを中心に高い支持を集める林京介、人気インフルエンサーおさきの弟であり、等身大の魅力と安定感のある表現力で注目を集めるモデル・タレント今井暖大をはじめ、

YouTubeを中心に活動し、チャンネル登録者数100万人を超える、大阪出身の兄弟YouTuberユニットすずしょうとが出演。

SNSを中心に活動し、等身大の発信で若者世代から共感を集めるクリエイターHinata、瀬乃真帆子。モデル・インフルエンサーとして活躍し、今どき女子の憧れとして注目を集める秋山みづき。

大阪出身であり、インフルエンサーとして多様なスタイルを発信し、Z世代を中心に支持を集めるまいきち。双子での活躍が期待されるインフルエンサーとして注目を集め、現在は『Popteen』レギュラーモデルとしても活動する早坂あい、早坂ゆうも出演します。

そのほかにも、大阪開催を盛り上げる人気ゲストを公式サイトにて公開中。ゲスト出演者は、女子学生と同じステージに立ち、それぞれの個性や表現力でランウェイを盛り上げながら、学生たちの挑戦を後押しし、会場全体を華やかに彩ります。今後も大豪華ゲストを順次公開していきます。

【 全出演者情報 】2026年1月17日現在

※50音順

〈SPECIAL GUEST〉

今井暖大、すずしょうと、永野好音、Hinata、まいきち、横田未来 and more

〈GUEST〉

秋山みづき、河村叶翔、小島健生、しょうやん男三兄弟、しょやなん、瀬乃真帆子、ソフィア、西野日菜乃、はまちこちゃんねる、早坂あい、早坂ゆう、林京介、ユリナ、りりか and more

今後も豪華ゲスト順次公開！最新の情報は公式サイトをチェック！詳細を見る :https://gakusei-runway.com/

【公式SNS】LINE：@gakuseirunway／X：@GAKUSEI_RUNWAY／Instagram： @gakuseirunway／TikTok：@gakuseirunway／YouTube：@GAKUSEIRUNWAY

【 開催概要 】

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA

開催日程 2026年5月17日(日) 開場 15:45/開演 16:30/終演 20:30(全て予定)

開催場所 なんばHatch

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

著 作 株式会社GAKUSEI RUNWAY