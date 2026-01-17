隠れ家フレンチで「ガレット」。『LORE』が新メニュー「ガレットランチ」の販売を開始！

株式会社ローレ東京ガレットランチ ※写真はイメージになります

飲食店・宿泊業を営む株式会社ローレ東京（本社：東京都港区六本木7-19-1 代表取締役：土屋剛芳）

LOREではランチタイム、水曜日～日曜日限定で「ガレットランチ」の提供を開始しました。このプランは美術館やショッピングなどのお出かけ前後のご家族や女性のお客様をターゲットに気軽に楽しんで頂くことを目的としています。ガレットランチは、5種類の中からお好きなガレットを選べるのに加え、スープ、サラダ、自家製デザート（バスクチーズケーキをお好みの大きさでカットいたします。また食後のお飲み物とご一緒にマドレーヌ、生チョコなどもお好きなだけお召し上がり頂けます。

新プランの目的・背景

株式会社ローレ東京は、お客様からの沢山のご要望に応えるため、過去に好評だった「ガレットランチ」を再販売します。今回は自家製デザート（バスクチーズケーキをお好みの大きさでカット。また食後のお飲み物とご一緒にマドレーヌ、生チョコなどもお好きなだけお召し上がり頂けるようになりました。是非この機会に新プランをご堪能ください。

新プランの特徴

スープ季節野菜のサラダサーモンのガレット鰯のガレット[表: https://prtimes.jp/data/corp/46789/table/22_1_11fed9dc3022dbc28cc62872d4eab979.jpg?v=202601170551 ]

申し込み方法・注意事項

■当プランは、水曜日～日曜日限定になります。

■ガレットにはそば粉、乳製品を使用しております。 料理の変更等は出来かねますので予めご了承くださいませ。

店舗情報

株式会社ローレ東京／代表取締役 土屋 剛芳

店名：LORE（ローレ）

住所：東京都港区六本木7‐19‐1

営業時間

ランチ 12:00-15:00 （L.O13:30) ※水曜日～日曜日限定

ディナー18:00-23:00（L.O: Food 22:00 Drink 22:30)

定休日：月曜日、火曜日(第2、第4)

お問い合わせ：03-6434-0974

MAIL： info@roppongi-lore.com

URL： https://roppongi-lore.com/

INSTAGRAM： loreroppongi