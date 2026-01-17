VTuberグループ「あおぎり高校」、1月23日(金)放送『バズリズム02』に出演決定!! メジャーデビュー後初となるTVでの歌唱で1stアルバム『あおバム』より「お前のまともはまともじゃない」を披露
株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、自社の手掛けるVTuberグループ「あおぎり高校」が、1月23日(金)深夜に放送される日本テレビ系『バズリズム02』のスタジオライブにゲスト出演することをお知らせします。
あおぎり高校にとってメジャーデビュー後はじめてのTVでの歌唱として、「お前のまともはまともじゃない」を披露します。
本楽曲は、メジャーデビューを飾った最初のシングル曲であり、1月21日(水)にリリースするメジャー1stアルバム『あおバム』にも収録しています。
あおぎり高校のモットーである「おもしろければ、何でもあり！」を体現した中毒性のある一曲をぜひTVでもお楽しみください。
■『お前のまともはまともじゃない』／あおぎり高校
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y_mi7x0YP-s ]
また、『あおバム』のリリースに先駆け、リード曲「諸行無常ってやつですか？」が、各音楽配信サービスにて先行配信中です。
ぜひこちらもご確認ください。
「諸行無常ってやつですか？」配信リンク：https://aogiri.lnk.to/syogyoET
メジャー1stアルバム『あおバム』の発売にあたり、EVIL LINE RECORDSの公式オンラインストア『ELR Store』で販売される各メンバーソロ盤／13種セット盤に付属するアクリルスタンドのデザインと、法人別オリジナル特典のデザインも公開中です。
――2026年も、さらなる活躍を続ける「あおぎり高校」の今後にご期待ください。
■メジャー1stアルバム『あおバム』
『あおバム』配信リンク：https://aogiri.lnk.to/aobumdET
発売日 ：2026年1月21日(水)
価格 ： \3,300（税抜価格 \3,000）
収録内容：
M1:お前のまともはまともじゃない／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女・萌実
作詞：OHTORA 作曲：OHTORA・New K 編曲：New K
M2: 諸行無常ってやつですか？／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女
作詞：小泉果奈 作曲・編曲：ist
M3: えっえっえっ(ハート)／山黒音玄・栗駒こまる・我部りえる・うる虎がーる
作詞・作曲：清 竜人 編曲：MOSAIC.WAV
M4: コピペパペット／石狩あかり・我部りえる・春雨麗女・八十科むじな
作詞：なみぐる・ALI-KICK 作曲・編曲：なみぐる
M5: ミス・プリマベーラス／石狩あかり・山黒音玄・萌実・うる虎がーる
作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.) 作曲：FAKE TYPE. 編曲：DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)
M6: カオスですがなにか？／月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな
作詞：只野菜摘 作曲・編曲：大隅知宇
M7:つまづきコレクション／音霊魂子・石狩あかり・ぷわぷわぽぷら・萌実
作詞・作曲・編曲 : くじら
M8:たぶん人生はバグだらけ／栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・ぷわぷわぽぷら
作詞・作曲・編曲：中川大二郎
M9: PLAYERS「A」／音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・春雨麗女・ぷわぷわぽぷら・萌実・月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな
作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）
M10: トリコロール・ステップ 2025／音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・エトラ・春雨麗女・ぷわぷわぽぷら
作詞・作曲：Jun Kuroda（USAGI Production） 編曲：nerdwitchkomugichan
<<同時発売>>
『あおバム』アクリルスタンド付きELR Store限定盤
発売日 ：2026年1月21日(水)
価格 ：
《各メンバーソロ盤》\5,500（税抜価格 \5,000）
《13種セット盤》\30,000（税抜価格 \27,273）
収録内容：『あおバム』と共通
＜法人別オリジナル特典＞
アニメイト：L版ソロブロマイド13枚セット
Amazon.co.jp：メガジャケ
TOWER RECORDS：ポストカード
楽天ブックス：アクリルコースター
HMV：A4クリアファイル
ゲーマーズ：マルチクロス
KOTOBUKIYA：2L版ジャケットブロマイド
ELR Store：スクエア缶バッジ
あおぎり高校購買部：ステッカー13枚セット
メーカー特典：ジャケットステッカー
※メーカー特典の対象店舗：https://evilamag.com///uploads/2026/01/20260113.pdf
ご予約はこちらから―― https://aogiri.lnk.to/aobumPR
■あおぎり高校とは
「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。
公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破。グループ全体のチャンネル登録者数はのべ400万人に達している。
音楽活動も加速し、キングレコード内レーベル"EVIL LINE RECORDS"より2025年4月にメジャーデビュー。5カ月連続でシングルをリリース。
あおぎり高校 公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/
所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2026年1月時点)
■【株式会社viviON】
ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。
