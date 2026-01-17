VTuberグループ「あおぎり高校」、1月23日(金)放送『バズリズム02』に出演決定!! メジャーデビュー後初となるTVでの歌唱で1stアルバム『あおバム』より「お前のまともはまともじゃない」を披露

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、自社の手掛けるVTuberグループ「あおぎり高校」が、1月23日(金)深夜に放送される日本テレビ系『バズリズム02』のスタジオライブにゲスト出演することをお知らせします。

あおぎり高校にとってメジャーデビュー後はじめてのTVでの歌唱として、「お前のまともはまともじゃない」を披露します。

本楽曲は、メジャーデビューを飾った最初のシングル曲であり、1月21日(水)にリリースするメジャー1stアルバム『あおバム』にも収録しています。

あおぎり高校のモットーである「おもしろければ、何でもあり！」を体現した中毒性のある一曲をぜひTVでもお楽しみください。

■『お前のまともはまともじゃない』／あおぎり高校

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y_mi7x0YP-s ]

https://youtu.be/y_mi7x0YP-s

また、『あおバム』のリリースに先駆け、リード曲「諸行無常ってやつですか？」が、各音楽配信サービスにて先行配信中です。

ぜひこちらもご確認ください。

「諸行無常ってやつですか？」配信リンク：https://aogiri.lnk.to/syogyoET

メジャー1stアルバム『あおバム』の発売にあたり、EVIL LINE RECORDSの公式オンラインストア『ELR Store』で販売される各メンバーソロ盤／13種セット盤に付属するアクリルスタンドのデザインと、法人別オリジナル特典のデザインも公開中です。

――2026年も、さらなる活躍を続ける「あおぎり高校」の今後にご期待ください。

■メジャー1stアルバム『あおバム』

「諸行無常ってやつですか？」配信リンク：https://aogiri.lnk.to/syogyoET

『あおバム』配信リンク：https://aogiri.lnk.to/aobumdET

発売日 ：2026年1月21日(水)

価格 ： \3,300（税抜価格 \3,000）

収録内容：

M1:お前のまともはまともじゃない／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女・萌実

作詞：OHTORA 作曲：OHTORA・New K 編曲：New K

M2: 諸行無常ってやつですか？／音霊魂子・石狩あかり・千代浦蝶美・我部りえる・春雨麗女

作詞：小泉果奈 作曲・編曲：ist

M3: えっえっえっ(ハート)／山黒音玄・栗駒こまる・我部りえる・うる虎がーる

作詞・作曲：清 竜人 編曲：MOSAIC.WAV

M4: コピペパペット／石狩あかり・我部りえる・春雨麗女・八十科むじな

作詞：なみぐる・ALI-KICK 作曲・編曲：なみぐる

M5: ミス・プリマベーラス／石狩あかり・山黒音玄・萌実・うる虎がーる

作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.) 作曲：FAKE TYPE. 編曲：DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)

M6: カオスですがなにか？／月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：大隅知宇

M7:つまづきコレクション／音霊魂子・石狩あかり・ぷわぷわぽぷら・萌実

作詞・作曲・編曲 : くじら

M8:たぶん人生はバグだらけ／栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・ぷわぷわぽぷら

作詞・作曲・編曲：中川大二郎

M9: PLAYERS「A」／音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・春雨麗女・ぷわぷわぽぷら・萌実・月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな

作詞・作曲・編曲：invisible manners（平山大介・福山 整）

M10: トリコロール・ステップ 2025／音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・エトラ・春雨麗女・ぷわぷわぽぷら

作詞・作曲：Jun Kuroda（USAGI Production） 編曲：nerdwitchkomugichan

<<同時発売>>

『あおバム』アクリルスタンド付きELR Store限定盤

発売日 ：2026年1月21日(水)

価格 ：

《各メンバーソロ盤》\5,500（税抜価格 \5,000）

《13種セット盤》\30,000（税抜価格 \27,273）

収録内容：『あおバム』と共通

＜法人別オリジナル特典＞

アニメイト：L版ソロブロマイド13枚セット

Amazon.co.jp：メガジャケ

TOWER RECORDS：ポストカード

楽天ブックス：アクリルコースター

HMV：A4クリアファイル

ゲーマーズ：マルチクロス

KOTOBUKIYA：2L版ジャケットブロマイド

ELR Store：スクエア缶バッジ

あおぎり高校購買部：ステッカー13枚セット

メーカー特典：ジャケットステッカー

※メーカー特典の対象店舗：https://evilamag.com///uploads/2026/01/20260113.pdf

ご予約はこちらから―― https://aogiri.lnk.to/aobumPR

■あおぎり高校とは

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破。グループ全体のチャンネル登録者数はのべ400万人に達している。

音楽活動も加速し、キングレコード内レーベル"EVIL LINE RECORDS"より2025年4月にメジャーデビュー。5カ月連続でシングルをリリース。

あおぎり高校 公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2026年1月時点)

■【株式会社viviON】

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。

https://vivion.jp/recruit/