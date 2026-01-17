【ICFジャパン】プロコーチが互いに技を磨き合う実践の場、「コーチング・プラクティス (毎月開催)」を実施中

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部（以下、ICFジャパン）は、コーチング資格保有者および学習者を対象とした実践の場「コーチング・プラクティス」を提供しています。

本施策は、単なる練習会の枠を超え、すでに活動しているプロフェッショナルなコーチたちが互いにフィードバックを行い、切磋琢磨しながらその能力（コンピテンシー）を高め合うことを目的とするものです。

■ 本格展開の背景

近年、日本国内でもコーチングの認知が広がり、資格取得者が増加しています。しかし、コーチングとは本来、資格を取得して終わりではなく、クライアントのために生涯を通じてその技術を磨き続けるべきものです。

「日常のセッション以外に、プロ同士で真剣にフィードバックし合える場が少ない」

「学んだことを練習で試してみたい」

「同じように経験を積んだコーチからフィードバックが欲しい」といったお声に応え、

ICFジャパンでは質の高い研鑽の場をより広く提供してまいります。

■開催頻度

コーチングプラクティスは、毎月第4火曜日に開催しています。

また、3月・6月・12月はACCを目指す方にもご参加いただける

「コーチングプラクティス for ALL」を実施しています。

（時期により、日程が変更となる場合もございます。

ICFジャパンHP、またはFacebookイベント情報にてご確認ください。）

■ 「コーチング・プラクティス」3つの特徴

１.経験者による真剣勝負の練習

参加者は小グループに分かれ、「コーチ役」「クライアント役」「オブザーバー役」を交代で担当します。経験豊富なコーチ同士だからこそできるフィードバックが飛び交い、実践的な気づきを得ることができます。

２.ICF（国際コーチング連盟）のコア・コンピテンシーに基づく研鑽

世界基準であるICFの倫理規定とコア・コンピテンシーに基づいたフィードバックを行うことで、自己流ではない、グローバルスタンダードなコーチング力を養います。

３.コミュニティとしての繋がり

同じ志を持つコーチたちと交流し、共に学び合うことで、モチベーション維持や、新たな視点の獲得に繋がります。

■ 参加者の声

すでに参加されたコーチの方々からは、多くの反響をいただいています。

「レベルの高いコーチが研鑽している姿と、そこにいられることが素晴らしい学びになった」

「何度も参加しているが、毎回新しい気づきがある」

「やってみたくても普段出来ないことを試すことができた」

「他の養成機関で学んだコーチからのフィードバックは新鮮でありがたい」

■ 直近開催予定１.

2026年1月27日（火） 19:00 ～ 21:00

ICFジャパン主催 コーチング・プラクティス第61回

詳細・お申し込み（Peatix）： https://peatix.com/event/4708573/view

■ 直近開催予定２.

2026年2月24日（火） 19:00 ～ 21:00

ICFジャパン主催 コーチング・プラクティス第62回

詳細・お申し込み（Peatix）： https://coachingpractice62.peatix.com/view

開催形式： オンライン（Zoom）

参加資格： ACC, PCC, MCCの方

発行CCE：コア・コンピテンシー 2単位 ※19:00～21:00（２時間）ご参加の方のみ

参加費：ICF会員 3,500円、ICF非会員 4,500円

■ 国際コーチング連盟（ICF）について

国際コーチング連盟（ICF）は、世界170カ国以上、6万3000人以上の会員を擁し、コーチングの普及と発展に努める世界最大の非営利団体です。

"A world where coaching is integral to transforming societies"

「コーチングが、社会変革に不可欠となっている世界」をビジョンに掲げています。

ICFジャパンは、日本で唯一のICF公式認定支部として、

「コーチングを、社会の共通言語に。」を理念に掲げています。

日本のコーチング業界のプロフェッショナリズムとプレゼンスを高め、

コーチングの価値と可能性を日本社会へ広く伝えていく活動に取り組んでいます。

【団体概要】

名称：非営利型一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部（ICFジャパン）

代表理事：山本 聡

所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

URL： https://icfjapan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部 事務局

E-mail：info@icfjapan.com