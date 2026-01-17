ついに名古屋へ上陸！関西コレクションプロデュース日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」開催決定！

株式会社GAKUSEI RUNWAY

関西コレクションがプロデュースする、日本最大規模の女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」が、2026年6月13日(土)、COMTEC PORTBASEにて名古屋で初開催されることが決定しました。

学生ランウェイは、モデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるイベントです。「ランウェイを歩いてみたい」という想いを大切に、オーディションやウォーキングレッスン、宣材写真撮影など、プロのサポートを受けながら本格的なステージに挑戦することができます。

●「学生ランウェイ」とは？

「GAKUSEI RUNWAY(学生ランウェイ)」は、関西コレクションがプロデュースする、日本中の女子学生が主役となる参加型ランウェイイベントです。2023年6月の初開催以降、大阪を拠点にこれまで6回開催。全国から選ばれた女子学生が、豪華ゲストと同じランウェイを歩き、本気のランウェイデビューを果たしてきました。

イベント当日は、Z世代に大人気のブランドファッションショーステージ、豪華ゲストと至近距離で会える記念撮影会ブース、そして会場を一気に盛り上げる注目アーティストによるライブパフォーマンスなど、見どころ満載のコンテンツが揃います。

●日本中の女子学生から「名古屋選抜モデル」が決まる！未来のスターが、このステージから生まれる。

2026年初夏、学生ランウェイは名古屋で初開催となります。オーディションを通過した女子学生は、2026年6月13日(土)開催「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」にてランウェイデビュー。イベント当日は来場者によるリアルタイム投票を実施し、その結果をもとに「名古屋選抜モデル」を決定。

さらに、グランプリ・準グランプリなど計19名は、日本を代表する女子学生モデルとして「KANSAI COLLECTION 2027 SPRING&SUMMER」のステージに出演します。

名古屋初開催となる本イベントを通じて、女子学生たちの「挑戦したい」という想いと、新たな才能が輝く瞬間を発信していきます。

女子学生の挑戦を後押しする、豪華ゲストが出演決定！

※1月17日現在

「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」では、ランウェイに挑戦する女子学生たちを応援し、ステージをともに盛り上げるゲストが出演します。Z世代を中心に支持を集めるクリエイターやインフルエンサーが登場し、女子学生が主役のランウェイを、より華やかに彩ります。

◾話題沸騰中のアイドルグループ！「きゅるりんってしてみて」が学生ランウェイのステージに再登場！

SNSを中心に話題を集め、代表曲「らぶきゅん(ハート)うぉんてっど」のMVが累計500万回再生を突破するなど、Z世代から高い支持を集めるアイドルグループきゅるりんってしてみてが出演決定。「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」出演時にも会場を大きく盛り上げたきゅるりんってしてみてが、結成5周年を迎える節目の年に、学生ランウェイのステージを再び彩ります。

◾Z世代から絶大な支持を集める注目メンバーが名古屋に集結！

ABEMAの大人気恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」で高い注目を集め、現在も多くのファンから支持されている河村叶翔。モデル・タレントとして活躍の幅を広げる、名古屋出身の林京介、人気インフルエンサーおさきの弟であり、等身大の魅力と安定感のある表現力で支持を集める今井暖大が出演。さらに、TikTokを中心に注目を集め、明るく親しみやすいキャラクターとファッションセンスを活かした発信で同世代を中心に人気を集める中島結音。「めるぷち」メンバーとして人気を集め、「今日、好きになりました。」への出演を経て注目度を高め、現在放送中の「テグ編」への出演もしている田中陽菜。その妹であり、姉と同じく“めるぷち選抜生”として活動する田中陽莉も出演決定。また、『Popteen』専属モデルとして大人っぽい雰囲気で活躍の場を増やす代田萌花。女優・モデルとして活動の幅を広げている相塲星音らが出演決定！

トレンドを発信する存在として、学生ランウェイのステージを彩ります。

◾人気クリエイター、注目の若手モデル・タレントが登場

「誰かのヒーローに」をスローガンに掲げ、幼馴染7人組で活動する人気YouTuber・クリエイター集団ジャスティスターが出演決定。

常に最新トレンドを発信し、幅広い世代から支持を集めるねお、妹である野咲美優。女性アイドルグループRoot mimiのメンバーであり、プロデューサーとしても活動する黒嵜菜々子。多様なスタイルと自由な表現を武器に、Z世代から絶大な支持を集めるインフルエンサー金子みゆも出演決定。

他人気ゲストも公式サイトにて公開中！ゲスト出演者たちは、女子学生と同じステージに立ち、それぞれの個性でランウェイを盛り上げながら、学生たちの挑戦を後押しし、会場全体を華やかに彩ります。今後も豪華ゲストを順次公開いたします。

【 全出演者情報 】2026年1月17日現在

※50音順

〈ARTIST〉

きゅるりんってしてみて and more

〈SPECIAL GUEST〉

今井暖大、金子みゆ、黒嵜菜々子、ジャスティスター、中島結音、永野好音、ねお、野咲美優、藤田みあ、まいきち、横田未来 and more

〈GUEST〉

相塲星音、岩間夕陽、河村叶翔、久保田海音、しょうやん男三兄弟、瀬乃真帆子、高橋かの、田中陽菜、田中陽莉、代田萌花、土屋惺来、中里あいる、西野日菜乃、西本ヒカル、林京介、分離ヨーグルト、ユリナ、りりか and more

今後も豪華ゲスト順次公開！最新の情報は公式サイトをチェック！

詳細を見る :https://gakusei-runway.com/nagoya/

【公式SNS】LINE：@gakuseirunway／X：@gr_nagoya／Instagram： @gakuseirunway_nagoya／TikTok：@gakuseirunway_nagoya／YouTube：@GAKUSEIRUNWAY

【 開催概要 】

開催名称 GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA

開催日程 2026年6月13日(土) 開場 15:45/開演 16:30/終演 20:30(全て予定)

開催場所 COMTEC PORTBASE

主 催 学生ランウェイ事務局

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ等

企画/制作 株式会社GAKUSEI RUNWAY

著 作 株式会社GAKUSEI RUNWAY