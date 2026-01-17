2月8日(日)ホストゲーム『推しゴリDAY』～「好き」が見つかるラグビー場～で、ファンの皆様の投票で今年のイチ推しを決める「推しゴリ選手権」を実施！本日より事前投票を開始！

東京サントリーサンゴリアス（サントリーホールディングス（株）スポーツ事業部）

東京サントリーサンゴリアスは、2026年2月8日(日)に秩父宮ラグビー場で行う「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第7節 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦 アクセンチュアマッチデー」に「好き」が見つかるラグビー場をテーマにした『推しゴリDAY』を開催します。

初の試みとして、所属全54選手の中から今年のイチ推しを決める「推しゴリ選手権」を実施します。事前投票は本日１月17日より開始となります。

また、試合当日は先着での来場者プレゼントやハワイアンをテーマにしたキッチンカーの出店など、様々なイベントを実施予定です。

「推しゴリ選手権」開催概要

全54選手の中から、ファンの皆様の投票で今年のイチ推しを決める「推しゴリ選手」を決定する参加型企画です。事前投票数の多かった上位5選手のみが試合当日の投票ブースでの最終投票に進出し、ハーフタイムに最終1位を発表する予定です。

※推しゴリ選手権 特設ページの事前投票と試合会場での合算により順位が確定いたします。

投票方法:特設ページに記載されたフォームより投票可能です。1アカウントにつき1日1投票が可能です。

投票期間:2026年1月17日（土）16:00 ～ 2026年1月24日（土）23:59まで

特典:最終投票に進出した上位5選手のみ、特別オリジナルグッズを作成いたします。

推しゴリ選手権 特設ページ :https://sungoliath-hg.com/2025-26/07/oshigori/投票はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepUDfNHURdbARIq-z6WO3cOP6QiQAUSYXyobvSMPlrWGuscw/viewform2月8日(日)第7節イベントについて

当日は「好き」が見つかるラグビー場をテーマにした『推しゴリDAY』を開催します。





来場者先着8,000名様に、森永製菓株式会社様による「ハイチュウ」のプレゼントがございます。

また、サントリーフラワーズ株式会社様による「ムーンダスト」やワインレッドカラーのサンゴリアスオリジナルベースボールシャツのプレゼントを予定しております。

※配布方法は、今後SNS等での続報をお待ちください。

また試合当日は、「推しゴリ選手権」の現地投票ブースの設置等、その他にもお楽しみいただける各種イベントを実施予定です。

その他詳細は「東京サントリーサンゴリアス」の特設サイトをご確認ください。

https://sungoliath-hg.com/2025-26/07/(https://sungoliath-hg.com/2025-26/07/)

＜問合せ先＞

サントリーホールディングス株式会社 スポーツ事業部

東京サントリーサンゴリアス 広報・PRマネージャー 津久井 信介

TEL：080-5183-2001 E-mail：Shinsuke_Tsukui@skal.suntory.co.jp