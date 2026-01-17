いちごスイーツ大集結　ストロベリーフェスタ２０２６

株式会社そごう・西武

会期：開催中～２０２６年１月３１日（土）

会場：そごう横浜店 地下２階＝和洋菓子売場 ※店舗により販売期間が異なります。

今年もいちごの美味しい季節が到来。そごう横浜店では、いちご本来の甘酸っぱいジューシーな味が楽しめるタルトケーキやプリン、いちご大福など洋菓子・和菓子が勢ぞろい。昨今の物価高によるいちごの平均価格は東京都中央卸売市場参考で平年より、１．１倍ほど高騰しています。クリスマスのピーク時には３，４倍の高騰ともなり、苺のショートケーキも、中身を黄桃にすることや、あえていちごをトッピングせず真っ白なケーキが発売されるなど、生産側も工夫して物価高に対応する背景が目立ちました。１月から３月にかけていちごの生産が盛んになり、ますます甘さが引きたついちご。 日常の「ご褒美スイーツ」としてストロベリーフェスタをお楽しみください。

※本リリースの画像はイメージ、価格は税込みです。※一部価格変更、数量に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

いちご本来の甘さが引き立ついちごスイーツ。

ラ・マーレ・ド・チャヤ／タルトフレーズ １個６９０円 苺をたっぷり使った季節限定の定番タルト。 【販売期間：４月上旬頃まで】ラ・メゾン・アンソレイユターブル・パティスリー／あまおうと辻利兵衛本店抹茶のタルト １ピース１，３８０円 辻利兵衛本店宇治抹茶を使用したケークタルトに、甘酸っぱいあまおうを飾りました。 【販売期間：１月３１日（土）まで】

ピエール・エルメ・パリ／ミルフィユ セレスト １個１，２４２円 イチゴ、ルバーブおよびパッションフルーツという３つの粋な味覚へのオーマージュ。 【販売期間：１月２６日まで】マーロウ／ストロベリーチーズプリン1個１，２４２円 ストロベリーピューレとクリームチーズの相性がとても良く、香り、味ともにとても楽しめるプリン。 【販売期間：３月２２日（日）まで】

見た目もころんと可愛いいちごスイーツに夢中。

日影茶屋／いちご大福 １個４７６円 横須賀「嘉山農園」のいちごの豊かな甘みと程よい酸味が白餡と調和した季節の大福。【販売期間：３月１５日（日）】菓匠 清閑院／苺こもち ３個入、１箱１，０８０円 フリーズドライいちごをちらした甘酸っぱいみるく餡をいちご風味の求肥でつつみました。

宗家 源 吉兆庵／季のいちご １個３０３円 なめらかな口あたり、甘酸っぱいいちごソースがアクセントのムース仕立てのお菓子。【販売期間：４月上旬まで】ラデュレ／マカロン いちご １個４１１円 いちごのコンフィチュールをサンドしたマカロン。 【販売期間：３月末頃まで】