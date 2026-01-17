ミニストップ株式会社（本社：千葉県千葉市）は、Ｘフライドポテトの発売２３周年目を記念して、対象時間内にＸフライドポテトの写真投稿に参加していただいた方全員にＸフライドポテトが無料となるクーポンをプレゼントする企画を本日実施しました。 １４時から１５時の１時間で、３４，７０件の投稿をいただきました。多くの方々に投稿していただき、大変ありがとうございました。

【Ｘフライドポテトの写真を「#バリとXポテ活」と「@ministopfan」投稿企画における無料クーポン受け取りについて】 １月１７日（土）１４：００～１５：００の間、ミニストップ公式Xアカウントをフォローの上、投稿いただいた参加者全員への「Xフライドポテト無料デジタルクーポン」プレゼントは、お客さま自身が専用サイトにアクセスしてクーポン取得が必要となります。 発券期間：１月２３日（金）１０時～１月３０日（金） 利用期間：１月２３日（金）１０時～２月１日（日） ミニストップ公式ホームページ：https://www.ministop.co.jp/

【Ｘフライドポテト本体価格から５０円引きアプリクーポンの配信について】今回、投稿件数が未達成だった為、Ｘフライドポテトが本体価格から５０円引きのアプリクーポンの配信はございません。

【BALLISTIK BOYZ公式YouTubeをチェック！】今回のＸフライドポテト画像投稿企画を、「BALLISTIK BOYZ公式YouTube」にてアーカイブ配信しております。