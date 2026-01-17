【観覧無料】「ほっとゆだ2026北日本雪合戦大会」1月24・25日開催【出場チーム決定！】

西和賀町

西和賀町（町長 内記和彦）および株式会社IBC岩手放送（岩手県盛岡市／代表取締役社長 眞下卓也）は、2026年1月24日（土）、25日（日）の2日間、西和賀町立湯田小学校グラウンドにて「ほっとゆだ2026北日本雪合戦大会」を開催いたします。

本大会は、豪雪地帯・西和賀町の雪を活かした冬の恒例イベントで、北日本から集まった67チームによる迫力ある雪合戦を、どなたでも無料で観覧いただけます。ぜひ、冬の西和賀へお越しください。

【大会概要】

大会名称：ほっとゆだ2026北日本雪合戦大会

開催日：2026年1月24日（土）、25日（日）※荒天決行

タイムスケジュール：

［1日目・予選リーグ］

1月24日（土）8:20～開会式／8:30 試合開始～15:10 試合終了予定

［2日目・準決勝リーグ・決勝トーナメント］

1月25日（日） 8:10 試合開始～15:10 試合終了予定

15:30頃～閉会式（表彰式） ※試合状況により変更となる場合があります。

会場：西和賀町立湯田小学校グラウンド・特設コート

（西和賀町湯田20地割57-7 湯田ICより車で10分）

主催：西和賀町、株式会社IBC岩手放送

主管：岩手県雪合戦連盟・西和賀町雪合戦協会

詳細は公式サイトより：https://www.ibc.co.jp/event/2026yukigassen/

【ご来場の皆さまへ（観覧時のご注意）】

本大会は屋外での開催となり、会場は積雪や気温の低下が予想されます。

観覧の際は、防寒対策を十分に行い、暖かい服装・防寒靴等でお越しください。

また、会場周辺の駐車場には限りがあり、大会当日は混雑が予想されます。

可能な限り、乗り合わせでのご来場にご協力をお願いいたします。

積雪状況や天候により、競技の進行やスケジュールが変更となる場合があります。

最新情報は、公式ウェブサイト等で随時お知らせいたします。

皆さまに安全で楽しい観戦時間をお過ごしいただけますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

「ほっとゆだ2026北日本雪合戦大会」公式ポスター

【ほっとゆだ北日本雪合戦大会について】

・雪国・西和賀ならではの本格フィールド

西和賀町は、岩手県内でも有数の豪雪地帯。

自然の雪を活かした広大なフィールドと、締まった雪質は、雪合戦競技に最適な環境です。白銀の世界に響く歓声と雪玉が飛び交う迫力ある試合は、選手にとっても観戦者にとっても、ここでしか味わえない冬の体験となっています。

・大会の歴史とあゆみ

現代の「スポーツ雪合戦」のルールは、1988年、北海道倶知安町で制定されました。本大会は1994年、旧・湯田町で初開催され、1999年には雪合戦の普及振興を目的に「湯田町雪合戦協会（現・西和賀町雪合戦協会）が設立されました。

町内チームの各大会での活躍や継続的な大会開催、好成績を通じて、西和賀町は現在、「雪合戦の町」として新聞・テレビなど各種メディアでも紹介されています。

・大会の見どころ

雪合戦は、単に雪を投げ合う「競技」ではありません。

本気と遊びが交差する“雪上の戦略スポーツ”であり、仲間と力を合わせ、戦略性とチームワークで勝利を目指すスポーツです。

「多世代参加×地域の力」が融合し、参加チームは常連地元チームから、町内外の中高生、地元消防士、企業、そして県外チームまで多彩。

町全体が選手と応援団であり、「西和賀の冬に火をつける」文化祭のような雰囲気を楽しんでいただきたいです。（西和賀町 観光商工課 担当者）

・観戦とあわせて楽しみたい「冬の西和賀」

会場には、飲食販売ブースのほか、キッチンカーや出店が並びます。また、西和賀町内には、さまざまな温泉施設、雪国ならではの冬の味覚、道の駅や地域のお店など、観戦とあわせて楽しめるスポットが点在しています。雪合戦観戦をきっかけに、ぜひ西和賀町の冬の魅力を体感してください。

西和賀町観光協会 公式サイト：https://yamanoideyu.com

【ほっとゆだ2026北日本雪合戦大会 出場チーム一覧】全67チーム

今年は昨年より12チーム多い67チームがエントリーし、そのうち21チームが初出場となります。

岩手県内を中心に、秋田県・宮城県など東北各地からの参加が多く、遠方では千葉市からのチームも参加予定です。20代を中心とした若い世代の参加も目立ち、地域や世代を越えた交流の場として、年々広がりを見せています。

1）一般の部（34チーム出場予定／50音順）

EastHybrid （いーすとはいぶりっど／北上市／初出場）

ネクスコパワフルズ （ねくすこぱわふるず／盛岡市／初出場）

フィッシャーマン （ふぃっしゃーまん／盛岡市／17回目）

SPOOKY-Z （すぷーきーず／盛岡市／初出場）

KYC （けーわいしー／花巻市／13回目）

タイガーセブン （たいがーせぶん／釜石市／8回目）

BG Rams （びーじー らむず／遠野市／8回目）

NTTいわてアテルイ （えぬてぃてぃいわてあてるい／盛岡市／10回目）

NTTいわてエムイー （えぬてぃてぃいわてえむいー／盛岡市／初出場）

NTTいわて若人隊 （えぬてぃてぃいわてわこうどたい／盛岡市／10回目）

グランデ （ぐらんで／盛岡市／2回目）

エスポワール号 （えすぽわーるごう／盛岡市／初出場）

FBWU岩手ブロック （えふびーだぶりゅーゆーいわてぶろっく／盛岡市／33回目）

光電ファイターズ （こうでんふぁいたーず／盛岡市／3回目）

森永甘酒振舞隊 （もりながあまざけふるまいたい／盛岡市／初出場）

ゆきんじあ （ゆきんじあ／仙台市／初出場）

ゆきんじあOB （ゆきんじあおーびー／千葉市／初出場）

銭形平次 （ぜにがたへいじ／紫波町／2回目）

それいけ拓ちゃん！ （それいけたくちゃん／奥州市／初出場）

サンディスク （さんでぃすく／北上市／21回目）

OTONA組 （おとなぐみ／花巻市／30回目）

ブラックパンサーXX （ぶらっくぱんさー つーえっくす／花巻市／33回目）

東部レイダース （とうぶれいだーす／西和賀町／初出場）

西部レイダース （せいぶれいだーす／西和賀町／8回目）

MAX （まっくす／花巻市／13回目）

Wild Swans （わいるど すわんず／北上市／18回目）

酒ノーバスターズ （しゅのーばすたーず／盛岡市／9回目）

一撃 （いちげき／二戸市／26回目）

ギンガギンドロズ （ぎんがぎんどろず／盛岡市／2回目）

Crazyおおふなと （くれいじーおおふなと／大船渡市／6回目）

NFスノーウォーズ （えぬえふすのーうぉーず／北上市／初出場）

クールス （くーるす／西和賀町／2回目）

一球入魂 （いっきゅうにゅうこん／盛岡市／初出場）

OTokogi （おとこぎ／盛岡市／初出場）

2）ミックスの部（28チーム出場予定／50音順）

ヴェルファイターズ （ゔぇるふぁいたーず／盛岡市／3回目）

NFミックス （えぬえふみっくす／北上市／7回目）

NFヤング （えぬえふやんぐ／北上市／4回目）

オサムモンスターズ （おさむもんすたーず／紫波町／3回目）

北の亀さん （きたのかめさん／花巻市／初出場）

Queen （くいーん／西和賀町／6回目）

こちら県庁市町村課 （こちらけんちょうしちょうそんか／盛岡市／17回目）

こちら県庁市町村課等 （こちらけんちょうしちょうそんかなど／盛岡市／3回目）

三段腹 （さんだんばら／大船渡市／23回目）

すないぷ （すないぷ／遠野市／2回目）

スノー駒ンドー385 （すのーこまんどーみやこ／宮古市／21回目）

スノーボーラーズ （すのーぼーらーず ／ 遠野市 ／ 5回目）

スノーモンスターズ （すのーもんすたーず ／ 紫波町 ／ 7回目）

ちぃてく （ちぃてく ／ 横手市 ／ 3回目）

チーム金YO瓦BAN （ちーむきんよーかわらばん ／ 盛岡市 ／ 初出場）

チームやせがまん （ちーむやせがまん ／ 花巻市 ／ 18回目）

ツガワビギナーズ （つがわびぎなーず ／ 二戸市 ／ 初出場）

ツガワブルー （つがわぶるー ／ 二戸市 ／ 3回目）

東京海上日動岩手連合 （とうきょうかいじょうにちどういわてれんごう ／ 北上市 ／ 初出場）

どうも小田島組です。 （どうもおだしまぐみです。 ／ 北上市 ／ 初出場）

虎舞流００７ （とらぶるせぶん ／ 釜石市 ／ 初出場）

ニチレイフーズ （にちれいふーず ／ 仙台市 ／ 3回目）

B-MAX （びーまっくす ／ 花巻市 ／ 5回目）

hokushu （ほくしゅう ／ 盛岡市 ／ 初出場）

北翔龍 （ほくしょうりゅう ／ 矢巾町 ／ 初出場）

まっしろけっつ （まっしろけっつ ／ 盛岡市 ／ 10回目）

ムスト竹花麦酒団 （むすとたけはなむぎしゅだん ／ 盛岡市 ／ 14回目）

リアル・マトリート （りあるまとりーと ／ 盛岡市 ／ 8回目）

3） レディースの部（5チーム出場予定／50音順）

UMA PINK （うま ぴんく ／ 盛岡市 ／ 初出場）

ウル虎セブン （うるとらせぶん ／ 釜石市 ／ 5回目）

岩大ラクロス部ＯＧ （がんだいらくろすぶ おーじー ／ 盛岡市 ／ 2回目）

岩大ラクロス部現役 （がんだいらくろすぶ げんえき ／ 盛岡市 ／ 2回目）

めしべ （めしべ ／ 紫波町 ／ 9回目）