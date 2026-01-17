【ネイティブキャンプ留学】語学学校「PILA」新キャンパスオープンプロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の人気校「PILA」にて、新キャンパスオープンプロモを実施いたします。

新キャンパスオープンプロモについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_17

【対象者】

以下すべての条件を満たす方が対象となります。

・Twin B / Quad B / Quad C のいずれかの部屋タイプに滞在

・2025年11月以降に入学

・2026年11月末までに卒業

【プロモーション内容】

授業料＋宿泊費の合計金額から、留学期間に応じて以下の割引を適用いたします。

・4週間以上の留学：5％オフ

ESL Regular、Twin B、4週間の場合：335,000円 → 318,000円（17,000円お得）

・8週間以上の留学：10％オフ

ESL Regular、Twin B、8週間の場合：670,000円 → 603,000円（67,000円お得）

・12週間以上の留学：15％オフ

ESL Regular、Twin B、12週間の場合：1,004,000円 → 853,000円（151,000円お得）

※ファミリープログラムは本プロモーションの対象外となります。

PILAの特徴

1. 新しい英語体験を、セブ島の中心で

PILAの新築キャンパスは、セブ島のITパーク徒歩1分という最高の立地にあります。周辺にはモールやカフェが充実しており、勉強だけでなく日常生活も英語を使う機会が自然と生まれます。遊びながら学べる環境で、英語を自然に使いこなす自分に出会えます。

2.学ぶ楽しさ、遊ぶ楽しさ

PILAでは、アイランドホッピングやジンベイザメツアーなど、セブ島ならではのアクティビティが充実しています。ただの語学留学ではなく、「遊学」の楽しさを体験しながら、英語力を実践的に高められるのがPILAの魅力です。

3.あなたに寄り添う、徹底サポート

PILAのスタッフは、英語学習の悩みを理解し、親身にサポートします。TOEICやIELTSの専門プログラムも充実しており、目標に合わせたカスタマイズ学習が可能。効率よく成果を出したい人に最適な学習環境が整っています。

PILAの紹介

学校紹介ページ：https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/51

学校紹介動画 ：https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=51&from_lp=1(https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=51&from_lp=1)

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。PILAの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_01_17

公式LINE：https://page.line.me/576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

