1MOREが首領・天狗と「挑戦」で共鳴しスポンサー契約。次世代の挑戦者を支援する「ONE MORE BEAT PROJECT」が本格始動

株式会社アースリボーン（本社：東京都中央区、代表取締役：光岡晴馬）が日本での正規代理店を務める世界的オーディオブランド「1MORE」は、音楽バンド「首領・天狗（どん・てんぐ）」とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

本取り組みは、1MOREの「挑戦するすべての人に、もう一歩を踏み出す音を届ける」というブランドミッションと、首領・天狗が音楽で表現する「挑戦」への向き合い方が完全に共鳴したことから実現しました。

首領・天狗とのスポンサー契約を起点として、1MOREは若手アスリート、アーティスト、クリエイターなど、次世代の挑戦者たちを支援する「ONE MORE BEAT PROJECT」を本格始動いたします。同プロジェクトは、首領・天狗のオリジナルイメージソング「ONE MORE BEAT」を核としながら、音楽・スポーツ・教育など、複数の領域で「挑戦の価値」を社会に発信していく、新しい取り組みです。

なぜ1MOREと首領・天狗は「共鳴」したのか

ブランドミッションと音楽表現の完全な合致

1MOREの「挑戦するすべての人に、もう一歩を踏み出す音を届ける」というブランドミッションと、首領・天狗が楽曲を通じて表現する「限界に挑む心、諦めそうになる瞬間、それでも前に進もうとする意志」が、完全に一致しています。

両者は、異なる領域（オーディオ技術 × 音楽表現）から「同じ価値観」で世界を見ており、その共鳴がこのコラボレーションの原動力となっています。

ターゲット層の完全な一致

首領・天狗は、Z世代を中心とした若年層向けのメッセージを届けるバンドです。この層は、1MOREが製品を届けたいコア・ターゲット市場そのものです。

SNS、ライブパフォーマンス、ストリーミング配信など、複数のタッチポイントを通じた、自然で信頼性の高いブランド認知向上の実現が期待できます。

「音」へのこだわりが一致したからこそ

音楽制作において最高の音質を求める首領・天狗と、プロ品質のサウンド追求に一貫性を持つ1MORE。 両者の「音へのこだわり」が一致したからこそ、このコラボレーションが自然に実現しました。 アーティストとオーディオブランドが同じ視点で「音」を見つめることで、より説得力のあるブランドメッセージが生まれます。

オリジナルイメージソング「ONE MORE BEAT」の制作と活用

各種ストリーミングはこちらから :https://linkco.re/SNfgY6cX?lang=ja

首領・天狗が1MOREのブランドテーマである「挑戦」をもとにしたオリジナルイメージソング『ONE MORE BEAT』を制作。

同楽曲は、スポーツ・音楽・日常のあらゆる「挑戦の瞬間」に寄り添う楽曲として位置付けられ、今後、以下の場面において幅広く活用される予定です。

活用場面：

「ONE MORE BEAT」のコンセプト

- 1MORE公式SNSでのコンテンツ展開- 1MORE公式ウェブサイトおよび商品ページへの掲載- マーケティング・プロモーション施策全般

『ONE MORE BEAT』は、挑戦者の内側に鳴り続ける「もう一拍の鼓動」を音楽として表現しています。

楽曲が描く挑戦の瞬間

「鳴り止まない心臓の鼓動」：脳天を突き刺すようなメロディーとともに、限界に挑もうとする者の心拍が加速する瞬間を表現。止められない、もう止められない、という執念の叫び。

「感傷的な吠きも、全部自分の武器に」：困難に直面し、傷つき、弱さと向き合いながらも、それらすべてを自分の力に変えていく挑戦者の覚悟。

「本物になってこう」：超現実的なストーリー、不甲斐ない自分、さまざまな障害を前にしても、「本物」を目指して走り続ける意志。

本楽曲は、スポーツの直前、ステージの本番を控えた瞬間、日常の困難に向き合う瞬間--

あらゆる「挑戦の瞬間」に寄り添い、聴き手の心の奥底に響き続ける「もう一拍」となります。

1MOREのDLC振動板とハイレゾ技術で再現される「高解像度で立体的なサウンド」が、この「挑戦の瞬間の感情」を最高の音質で届けることで、ブランドメッセージと製品の優位性が自然に一体化します。

「ONE MORE BEAT PROJECT」の始動

本スポンサー契約を皮切りに、1MOREは「ONE MORE BEAT PROJECT」を本格始動いたします。 若手アスリート、アーティスト、クリエイターなど、次世代の挑戦者たちを支援するプロジェクトへ進化させていきます。

プロジェクトを通じて1MOREが目指すブランド像

これらの展開を通じて、1MOREは単なる「高音質イヤホンブランド」から、「挑戦する人を支援し、感情に寄り添うライフスタイルブランド」へと進化します。

音楽とアーティストの力を活用しながら、「挑戦」という共通テーマで、次世代の若年層に価値を発信していきます。

両製品の好調な販売実績を受け、さらなる新製品開発と、既存ユーザーの満足度向上に注力します。完全ワイヤレスイヤホン、有線イヤホン、学習用ヘッドホン、睡眠用イヤホンなど、多角的なラインナップを展開し、「プロの音」を手の届く価格で提供するというブランド理念を、より多くのユーザーに届けてまいります。

プロジェクトの今後の展開

首領・天狗について

- 音楽・スポーツを横断したSNSコンテンツの展開- 学校・教育機関との連携による若年層向けブランディング- メディア露出・ドキュメンタリー型映像コンテンツの制作 等

バンドプロフィール

首領・天狗（どん・てんぐ）は、vo./cho.のkamico、gt./vo.の18924、ba./vo.の甲斐調音、key./vo.のあやね、dr./cho.のうたによって構成される音楽バンドで、プロデューサーにS.O.Sを迎え活動しています。

2023年8月に1st EP『アマツキツネ』を配信開始して以降、2024年2月に1stアルバム『天狗伝説』、同年4月には1stシングル『BUBBLE GUM』とその公式MVを立て続けにリリースし、2025年9月には2ndシングル『キッカケ』を発表するなど精力的に作品を発表してきました。

拠点とする大分でのライブ活動をベースに、全国各地の主要都市へ遠征ライブも積極的に展開しており、平均動員1,400～1,500人規模のライブを実現するなど、着実に動員を伸ばしています。

「ONE MORE BEAT」に込めた想い

スポーツの汗、ステージの光、孤独な練習、歓声、失敗、再挑戦。

どの瞬間にも共通して鳴っているのは自分の中の「ONE MORE BEAT」

僕たちの音楽が、その瞬間の背中を押す力になりたい。

1MOREのブランドミッションとの出会いを通じて、音楽だけでなく、聴く体験そのものを革新していきたいと考えています。

「ONE MORE BEAT」は、すべての挑戦者のために作った曲です。1MOREの高音質で、一人でも多くの人の心に届いてほしいと考えています。

各種リンクはこちら：- https://www.tunecore.co.jp/artists/don-tengu- https://www.instagram.com/don.tengu/(https://www.tunecore.co.jp/artists/don-tengu)- https://www.youtube.com/@首領天狗(https://www.youtube.com/@%E9%A6%96%E9%A0%98%E5%A4%A9%E7%8B%97)

1MOREについて

1MOREは2015年に設立されたオーディオ専門メーカーで、スタジオ品質のサウンド・繊細なデザイン・優れた製造品質をお客様に届けることに専念しています。

アジアで絶大な人気を誇る周杰倫（Jay Chou）、4度のグラミー賞獲得サウンドエンジニア・ルカ・ビニャルディ（Luca Bignardi）ら著名人がアンバサダーとして携わり、プロミュージシャンがレコーディングスタジオでしか体験できない音質を多くの音楽愛好家に届けるという使命で活動しています。

米国、イギリス、中国に拠点を持ち、世界60ヶ国以上で展開。350以上の特許を保有する高度な技術を持つ研究開発チームにより、オーディオ体験の革新と持続的な改善を実現しています。

CESアワード12受賞、EHAアワード3受賞、VGPアワード40受賞など、数多くの国際的賞を受賞した、プロフェッショナルなヘッドフォンブランドとして認知されています。

株式会社アースリボーンについて

当社は2015年の設立以来、総販売代理店として、スマートウォッチ「Amazfit」、スマートグラス「MEIZU」、ロボット掃除機ブランド「MOVA」、イヤホン「1MORE」など、最先端のガジェットブランドを幅広く取り扱っております。

私たちは、「世界中の優れたブランドを発掘し、日本市場に最適な形で提供する。消費者とブランドの架け橋となり、豊かなライフスタイルを創造する。」この理念のもと、社員一同、情熱を持って事業に取り組んでいます。

社名「アースリボーン（Earth Reborn）」には、「地球全体の調和を願う」という想いが込められています。私たちは、地域社会から世界へと貢献できるグローバル企業を目指し、貧困地域での慈善活動や、貧困・差別といった社会課題の改善にも微力ながら取り組んでおります。

今後とも、皆さまの温かいご応援購入を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

