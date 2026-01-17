縁起物　プレゼント ギフト ふるさと ゆるキャラ 馬年　マスコット　義烏雑貨満天下　午年　ぬいぐるみマスコット　1月18日により　本格展開　義烏ぬいぐるみ工場直販

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）はの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに義烏市場のぬいぐるみ卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア配達 エアー便5日間即納 激安 名入れ印刷可 ネームタグ縫い付け対応 義烏ぬいぐるみ工場から直販 ノベルティ アパレル業者、広告代理店、問屋・卸売業者、流通・小売業者 オリジナル名入れ バレンタイ 2026年東京ギフトショー

縁起良い午年デザインのぬいぐるみマスコット

新年の贈り物や記念品に最適、幸運を呼ぶ干支アイテム手のひらサイズのかわいい小馬ドール 柔らかい素材で安心安全、子どもも喜ぶプレゼントに多機能使用可能：キーホルダー・吊り下げ飾り・プチドール バッグチャーム、室内装?、景品として大活躍クレーンゲーム景品やイベント景品にぴったり ギフト対応でプレゼント包装可能、贈り物にも便利高品質な縫製とふんわり素材 耐久性抜群で長く愛用できるぬいぐるみですプレゼント ギフト ふるさと ゆるキャラ ご当地 キャラマスコット かわいい キーホルダー 人形 ぬいぐるみ キャラクタープレゼント ギフト ふるさと ゆるキャラ ご当地 キャラマスコット かわいい キーホルダー 人形 ぬいぐるみ キャラクタープレゼント ギフト ふるさと ゆるキャラ ご当地 キャラマスコット かわいい キーホルダー 人形 ぬいぐるみ キャラクターボールチェーンが付いているので、バッグやポーチにつけてじゃんじゃんお出かけしちゃおう! いっぱい集めても可愛いよボールチェーンが付いているので、バッグやポーチにつけてじゃんじゃんお出かけしちゃおう! いっぱい集めても可愛いよ第100回東京ギフトショー見本市展示会弊社のブーズ弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

