福井晶一、ピアニスト阿部篤志と贈る一夜限りのプレミアムディナーショー

株式会社AIプランニング

福井晶一（ふくい・しょういち）が、ピアニスト阿部篤志氏との共演によるプレミアムディナーショーを、2026年2月25日(水)にザ・リッツ・カールトン大阪にて開催いたします。

ミュージカル界の第一線で活躍し、特に国民的ミュージカル『レ・ミゼラブル』で5期にわたり主要キャストを務めるなど、その圧倒的な歌声と表現力で観客を魅了し続けている福井晶一。

今回は、数々のアーティストから絶大な信頼を得るピアニスト、阿部篤志（あべ・あつし）氏を迎え、一夜限りの特別なステージをお届けします。

ザ・リッツ・カールトン大阪の優雅な空間で、極上のディナーとともに、福井晶一が織りなす感動の歌声と阿部篤志氏の繊細なピアノが響き渡る、忘れられない夜をお楽しみください。

■概要

『福井 晶一 ディナーショー』

出演： 福井 晶一（ボーカル）

阿部 篤志（ピアノ）

開催日時： 2026年2月25日(水)

17:30開場、18:00ディナー開始、19:00 ショー開始

会場： ザ・リッツ・カールトン大阪

大阪府大阪市北区梅田2丁目5-25

チケット料金：30,000円（コースディナー＆フリードリンク）

○上記料金にはショー、お食事、お飲み物、税金・サービス料が含まれます。

チケットお取り扱い：

ご予約は下記QRコードからメール作成画面より必要事項をご記入いただき送信をお願いいたします。

http://mail-to.link/m9/3ptex6e

主催 株式会社AIプランニング

Mail：ntomo59@gmail.com

電話： 080-4461-3401(#)（担当：木島）