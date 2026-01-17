ギルトフリーなスイーツフェス2026開催

株式会社オーレック

オーガニックや健康志向のスイーツを集めた人気イベント「ギルトフリーなスイーツフェス2026」が、今年も開催されます。

自走式草刈機国内シェアトップのオーレックグループが運営するカフェ＆イベントスペース「OREC green lab 福岡」（福岡市中央区赤坂）にて、2026年2月10日（火）から2月14日（土）までの5日間、

今年で6回目を迎える恒例イベントとして実施します。

グルテンフリーや白砂糖不使用、卵・乳製品不使用など、“身体にやさしいスイーツ”をテーマに、全国からこだわりのショップが集結。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも選びたくなる、“我慢しない”新しいスイーツの楽しみ方を提案します。

ギルトフリーなスイーツフェス2026で楽しめること

イベント概要

- グルテンフリー、白砂糖不使用、卵・乳製品不使用など身体にやさしいスイーツ- オーガニック素材を使った、作り手の想いが伝わるスイーツ- 健康志向の方やアレルギーをお持ちの方も楽しめるラインアップ- 全国のこだわりショップの味を一度に体験

開催期間：2026年2月10日（火）～2月14日（土）

時 間 ：9:00～18:00

会 場 ：OREC green lab 福岡（福岡市中央区赤坂1-13-1）

1階：スイーツ販売

3階：ワークショップ

特 典 ：公式LINEクーポン提示で、スイーツ＋ドリンク購入時にドリンク50円引き

※期間中何度でも利用可

出店ショップ

全国から、素材と製法にこだわるスイーツブランドが集結します。

KUMAちゃんカレーC’est du nanan（セ・デュ・ナナン）honey mother（ハニーマザー）mame.オトヒカリなかほら牧場

ワークショップ

～天然色素を使った～ はじめての花おはぎづくり

見た目も華やかな「花おはぎ」を、天然色素を使って仕上げる体験型ワークショップです。

和菓子の基礎や素材のお話を交えながら、初めての方でも楽しく花おはぎ作りを体験できます。



日 時：2026年2月11日（水・祝）10:00～12:00（定員10名）

参加費：3,000円（税込）

内 容：花おはぎに関する座学

花おはぎづくり体験

講 師：斉藤あかり（和菓子教室 SHIRO）

天然色素にこだわった和菓子作りを通して、日常に彩りと 癒しを届ける和菓子教室を主宰。

申込み：OREC green lab 福岡 店頭またはWEB

https://www.orec.co.jp/greenlab-fukuoka/

店舗概要

店舗名：OREC green lab 福岡

所在地：福岡市中央区赤坂1-13-1

営業時間：9:00～18:00

店休日：日・月曜、祝日（※イベント期間中は2/11営業）

WEB：https://www.orec.co.jp/greenlab-fukuoka/

掲載・取材に関するお問い合わせ

株式会社オーレックホールディングス

経営本部 コーポレートコミュニケーショングループ

Mail:kouhou@orec.co.jp