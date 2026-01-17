プロのコツを無料で学べる！満足度98%の「松江まちゼミ」が本日よりスタート

松江商工会議所

松江商工会議所（所在地：島根県松江市母衣町55-4、会頭 田部長右衛門）と松江まちゼミ実行委員会（委員長：有限会社藤本米穀店 代表取締役 藤本真由）は、お店の人が講師となり専門店ならではの専門知識や情報、コツなどをお客様へ紹介する、得する街のゼミナール（略して「まちゼミ」）を令和8年1月17日より開始しました。

第15回松江まちゼミ 令和8年1月17日(土)～2月15日(日)

【まちゼミとは】

まちゼミとは、愛知県岡崎市発祥で全国450地域、2000商店街、3万事業者が取り組む個社と地域の活性化事業です。中心市街地や商店街の活性化を目的に、お店の人が講師となり、その専門知識や豆知識、コツなどをお客様に無料で教える少人数制のゼミナール形式の講座です。お客様、お店、地域が良くなるという「三方よし」の理念に基づき、新規顧客の獲得、お店のファンづくり、お客様とお店のコミュニケーションの創出により、信頼関係を築くことを目的としています。お客様に安心して参加いただくため、まちゼミ当日は商品の売り込みなどは行いません。

【松江まちゼミの変遷】

松江まちゼミは平成24年に初めて開催し、今年で15回目を迎えます。当初は、商店街のお店が多数参加し、60講座でスタートしました。しかし、商店主の高齢化や後継者不在を背景に、商店街には空き店舗が目立つようになり、まちゼミの参加店舗や講座も縮小傾向にありました。さらに、コロナ禍で受講者が大幅に減り、事業継続が危ぶまれる時期もありました。

そこで、過去に受講いただいたお客様のアンケート結果を振り返り、ターゲットの再設定や効果的な周知広報を試み、受講者数は徐々に回復していきました。

【小学生の受講者数が大幅に増加！】

第15回は全22講座。受講料無料です！カレンダーで受講できる日程の講座を探すこともできます

過去のアンケート結果を振り返ると、受講されるお客様はおよそ250名（その多くは50～70代女性）でした。しかし、コロナ禍に健康上の理由でまちゼミ受講を控えるお客様が増え、2021年第11回まちゼミは97名、2022年第12回まちゼミは104名と受講者が減少しました。受講されたお客様の年齢・性別の属性は50～70代女性が全体の7割を占めていました。一方、小学生・中学生（10代）は1割未満にとどまっていました。そこで、小学生をターゲットにした「親子で参加できる講座」を紹介するチラシを作成し、市内全小学校へ配布しました。その結果、2023年第13回まちゼミは、受講者が300名を超えました。

【満足度98%の講座】

2020年はコロナの影響で中止。2023年は市内全小学校へチラシ配布した結果、受講者300名超え。

まちゼミのアンケートでは、満足度調査も行っています。昨年の第14回では「大満足」「満足」を含めた満足度は98%と高い水準の講座となりました。また、2025年夏休みに初開催した小学生限定の「キッズまちゼミ」では、夏休みの自由研究をまちゼミで行いたいという需要があるのではという仮説を立て、受講者目標200名に対して213名の参加があり、満足度調査では「大満足」80%と過去最高を記録しました。

【参加されたお客様の声 】

【第15回松江まちゼミの概要】

第14回松江まちゼミは大満足71%、満足27%で満足度98%2025夏休みの「キッズまちゼミ」は大満足80%、満足20%の満足度100％- いつも店舗の前を通り過ぎているだけだったので、入店するきっかけになりよかった。- 売り込みされないので、以前から気になっていたお店やスタッフの雰囲気を知ることができた。- 少人数で教えていただきわかりやすく、内容も充実していてとても良かった。- 体験したことない分野への興味の入り口としてとても良かった。- プロの指導に感激。- これまで商店街に来ることがなかったが、お店で楽しく学べました。（2025年夏・キッズまちゼミ受講者アンケートより）

今年で15回目となる松江まちゼミは、「健康＆きれい」「学ぶ」「作る＆食べる」「親子&キッズ」4つのテーマで22講座を行います。開催期間は令和8年1月17日～2月15日、会場は各店舗で行います。講座の受講時間は、およそ60～90分です。子どもと一緒に参加できる講座も10講座あります。講座の申込は、各店舗へ電話またはメール、SNSなどで直接申し込みできます。

※原則無料ですが、一部材料代などの参加料が必要な講座もあります。

※申込は、直接お店へご連絡（電話、メール、受付フォームなど）ください

【マスコミ向けのプレまちゼミ開催】

「Kids対応」マークの講座は、親子で参加可。「受講日調整可」のマークがついている講座は、お店と日程調整ができます松江まちゼミ :https://matsuezemi.jimdofree.com/まちゼミの参加申し込みは、簡単3ステップ。1.講座を選ぶ 2.申込む 3.講座に参加する。簡単な手続きで参加できます！

まちゼミの開催を前に、松江市の中心市街地・寺町のMATAHARI COFFEE(マタハリコーヒー)で、マスコミ向けの「プレまちゼミ」を開催しました。当日は、コーヒーのいれ方や浅煎りと深煎りの豆をドリップして比較するなど、普段は聞けない専門店ならではのプロの知識や技術を提供し、受講者からは「いつもは飲む専門だっったんですけど、明日から自分でハンドドリップしてコーヒーをいれるのが楽しみです」と感想をいただきました。

【藤本実行委員長コメント】

テレビカメラに囲まれながらプレまちゼミを開催

お店をやっているわたしたちもみんな同じ松江の生活者。松江での生活がより良くなる、より豊かになるような商品やサービスを提供したいと日々考えています。

みんなの『知りたい』と『伝えたい』を繋げる松江まちゼミは、短時間&少人数で気軽に体験できる内容となっており、新しい発見や出会いがきっとあります。

お子さまから大人まで楽しめる講座がそろっていますので、ぜひこの機会にご参加ください。

まちの魅力を一緒に感じながら、楽しい時間を過ごしましょう。

お申し込みをお待ちしています。

【会社情報・お問合せ】

松江商工会議所 まちづくり推進部

担当：樋野、細川、石倉

TEL ：0852-32-0504

mail：machidukuri@matsue.jp

HP：https://matsuezemi.jimdofree.com/