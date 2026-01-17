ERPC、フランクフルトにて Solana アプリ向けプレミアムベアメタルサーバーを数量限定で再入荷。世界最大バリデータ集積リージョン内・最大ステーク集積データセンター同一ネットワーク配置により最速

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト（FRA）リージョンにおいて、Solana アプリケーション向けプレミアムベアメタルサーバーを数量限定で再入荷しました。

本プレミアムラインは、入荷のたびに完売が続いてきた構成であり、今回も限られた台数でのご案内となります。

本構成は、世界最大の Solana バリデータ集積リージョンであるフランクフルトにおいて、その中でも最大のステークが集積するデータセンターと同一ネットワーク内に配置されており、Solana アプリケーションにおいて最速を狙える実行環境が成立しています。

なお、2026年1月はオープン価格で契約を開始できる最終月となっており、2026年2月以降は新価格が適用されます。

なぜこのプレミアムベアメタルは最速を狙えるのか

Solana における実行速度は、単一の性能指標で決まるものではありません。

CPU の単体性能、処理のばらつき、ネットワーク距離、そしてブロックリーダーとの相対位置といった複数の要素が重なり合い、最終的な結果としての速度と再現性が決まります。

本プレミアムベアメタルは、これらの要素を個別に最適化するのではなく、同時に成立させることを前提として設計されています。

高クロック CPU による即応性だけでなく、処理条件が崩れにくい安定性と、構造的に有利なネットワーク位置を組み合わせることで、Solana アプリケーションにおいて「結果として速い」状態を実運用で維持できる構成となっています。

世界最大の Solana バリデータ集積リージョンとしてのフランクフルト

フランクフルトは、Solana バリデータが世界的に見ても最も高密度に集積しているリージョンです。

この背景には、ヨーロッパ最大級の通信ハブであること、主要なインターネットエクスチェンジが集中していること、そして金融インフラの中枢として長年発展してきた歴史があります。

高速かつ低遅延な通信を前提として設計・運用されてきたネットワーク基盤が蓄積されてきた結果、Solana のような高速ブロックチェーンネットワークにおいて、構造的に有利な位置を占めるリージョンとなっています。

リージョン内でも最大ステークが集積するデータセンターとの同一ネットワーク配置

今回再入荷したプレミアムベアメタルサーバーは、単にフランクフルトに設置されているだけではありません。

フランクフルトリージョンの中でも、Solana ステークが最も集積するデータセンターと同一ネットワーク内に配置されており、外部インターネットを介さずに通信が完結する構成となっています。

この配置は、物理距離が近いという意味に留まりません。

L2・L3 を跨ぐ経路を極力排除し、経路変動や外部混雑の影響を受けにくい構造を取ることで、遅延の絶対値だけでなく、ばらつきや外乱を抑制します。

結果として、再現性の高い実行環境が成立します。

Solana の実行モデルにおいて有利になる理由

Solana では、ブロックリーダーが短い周期で切り替わり、通信の起点が常に移動します。

この構造において重要なのは、単一の最速地点に近いかどうかではなく、どれだけ多くの時間、どれだけ多くのリーダーに近い位置を取り続けられるかという確率分布です。

バリデータおよびステークが高密度に集積するフランクフルトリージョン、その中でも最大ステークが集まるデータセンターと同一ネットワークにアプリケーションサーバーを配置することで、この確率分布が構造的に有利に働きます。

平均値だけでなく分布全体が安定するため、遠隔リージョンでは再現できない実行結果につながります。

Solana アプリケーション用途に最適化されたプレミアム構成

本プレミアムベアメタルサーバーは、Solana アプリケーション用途を前提に、以下の構成を採用しています。

- Ryzen 9 7950X & 9950X（最高クロック帯 5.7GHz）- ECC DDR5 メモリ- NVMe Gen4 ストレージ- 50Gbps 専有ネットワーク- 仮想化オーバーヘッドのない専有ベアメタル構成

高クロック CPU はトランザクション送信やリアルタイム処理の即応性に直結し、ECC DDR5 メモリは高負荷時でも処理のばらつきを抑えます。

NVMe Gen4 は状態更新やログ処理における待ち時間を最小化し、50Gbps の専有ネットワークはピーク時でも条件が崩れにくい通信環境を支えます。

なぜこのラインは入荷のたびに完売するのか

Solana アプリ用途において、立地、ネットワーク、ハードウェア構成の三点が同時に揃う環境は極めて限られています。

特に、世界最大のバリデータ集積リージョン内において、最大ステークが集積するデータセンターと同一ネットワークに配置できる構成は、物理的なラック数や筐体数の制約により供給を容易に増やすことができません。

一方で、低レイテンシと再現性を重視するプロジェクトからの需要は年々増加しており、この需給ギャップが、入荷のたびに完売する状況を生んでいます。

なぜ今、確保すべきなのか

本プレミアムラインは、世界最大の Solana バリデータ集積リージョンであるフランクフルトの中でも、高品質なネットワークを理由にバリデータとステークが集中しているデータセンターを厳選し、その同一ネットワーク内に配置しています。

この選定は実運用で評価され続けているネットワーク品質を基準に行われています。相互接続の厚み、経路の安定性、混雑時の振る舞いが継続的に良好であるため、結果としてバリデータとステークが集まり、その集積自体がさらに価値を高めています。

同一ネットワーク内に実行環境を置くことで、観測、送信、処理が外部経路に依存せずに完結します。

この条件は、レイテンシの最小化だけでなく、遅延分布の安定性に直接影響します。ピーク時や外乱時に結果が崩れにくいことが、性能を最優先するワークロードで評価され、同条件を求める需要が継続的に発生します。

一方で、この条件を満たす在庫枠は常時存在しません。

厳選データセンターの同一ネットワーク内という前提は、配置可能な筐体と帯域の組み合わせが限られ、入荷ごとに成立した分だけが提供対象になります。そのため、入荷のたびに需要が供給を上回り、短期間で枠が埋まる状況が繰り返されています。

需要が継続的に集中する構成であることに加え、Ryzen 9 の 5.7GHz 最速級の高クロック CPU、ECC DDR5 メモリ、50Gbps 級ネットワークといった構成要素の調達コストは上昇基調にあります。

また、2026年1月は、オープン価格で契約を開始できる最終月です。

2026年2月以降は新価格が適用され、同一条件での導入コストは変わります。

在庫状況とお問い合わせ

今回再入荷したフランクフルトのプレミアムベアメタルサーバーは、数量限定での提供となります。導入要件や最適な構成、在庫状況の確認、オープン価格での契約開始については、Validators DAO 公式 Discord にて承ります。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja