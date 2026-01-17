横浜バニラ、バレンタインシーズンに向け、初の試みとなるショートドラマを制作！当社公式SNSにて1月17日(土)20:00に配信開始！

横浜バニラ株式会社

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、来るバレンタインシーズンに向け、初のショートドラマを制作し、第1話を当社公式SNSにて1月17日(土)20:00より配信開始することを発表いたします。

当社にとって、商品の販売開始後、初めて迎えるバレンタインシーズン。

単に商品を販売するだけにとどまらず、「横浜バニラもバレンタインに参加していること」を一人でも多くの方に知っていただきたいという想いから、今回のショートドラマ制作に至りました。

本作品は、スマートフォンの視聴に最適化した縦型ショートドラマ形式を採用。「バレンタインが全面禁止された会社」という設定の中で、不器用ながらも真っ直ぐに想いを届けようとする社員たちの姿を、全4話構成でお届けいたします。

当社初の試みを、ぜひ楽しんでご覧いただけますと幸いです。

■ショートドラマ作品の概要

公開日時(全4話構成)：

第1話：1/17(土)20:00

第2話：1/24(土)20:00

第3話：1/31(土)20:00

第4話：2/7(土)20:00

配信先：当社公式SNS(YouTube(https://www.youtube.com/@YXfactory/videos)、Instagram(https://www.instagram.com/yxfactoryinc/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@yxfactory))

出演者：上田悠介、伴優香、安田優希、有里まりな、工藤広誠

監督・脚本：桑原駿平

撮影監督：北村俊太

助監督：辻伸一

音響照明：重田瞬

美術：菊池遥香

制作：増本汰伽弥、萩原祐士

提供：横浜バニラ株式会社

※公開日時は都合により変更になる場合がございます。

■あらすじ

リスクを考えすぎた結果「バレンタイン中止」を宣言し、

バレンタインに関わるものが全面禁止となってしまった会社。

探知機まで設置される厳戒態勢の中、マドンナへの想いを伝えたい社員達は諦めない。

正攻法が通じないならと、彼らはルールの隙間を突く奇策で突破を試みる。



禁止された社内で繰り広げられる、おかしくて少し切ない愛の告白作戦が始まる。

■関係各所からのコメント

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗

横浜バニラ、初めてのショートドラマに挑戦します！

いつかはやってみたいと思っていたのですが、こんなに早く実現するとは思いませんでした。

個人としても久しぶりにドラマの撮影現場に行ったので、懐かしい気持ちになりました。

それと同時に、今回は運営側だったこともあり、

「プロデューサーの方って、こうやって現場を見ていたのか」と、とても勉強になりました。

予算的に1日で撮影を終わらせないといけなかったので、スケジュール進行にここまで敏感になったのは、今回が人生初だったと思います(笑)。

内容については、書きすぎるとネタバレになってしまいそうなので控えますが、前提が「バレンタインが中止になった」という謎設定なところが、すでに僕のツボです(笑)。

バレンタインが中止となった会社で、なんとかバレないようにルールをすり抜けながら想いを伝えようとする、会社員たちの不器用だけど愛らしい姿を、ぜひご覧ください！

横浜に来たら、横浜バニラ！！！

脚本家 桑原駿平様

縦型ショートドラマが生み出す効果は未だ検証しづらく、とても曖昧です。

このショートドラマチーム群雄割拠の戦国時代、広告として考えると再生回数以外の意味や意義を見出すことはかなり難しい中で、

「横浜を代表するお土産を作る。今年はショートドラマでバレンタイン商戦に挑むんだ！」

というアグレッシブなチャレンジをご一緒にさせていただけたことに大変感謝しています。

といいつつ、やはりまずは再生回数を取らないわけには行かないので、まずは皆さんにたくさんのご視聴、いいね、シェア、コメントをいただき、横浜バニラを今年のバレンタイン期間に手に取ってくれる方がひとりでも増えるよう祈っています。

愛すべきお馬鹿な会社員達の応援をどうぞよろしくお願いいたします。

■横浜バニラ 取扱商品一覧

■ギフトスイーツ

【第一弾】塩バニラフィナンシェ12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装：1,100円(税込)

・6個入りギフトボックス、個包装：2,160円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、PLUSTAキュービックプラザ新横浜東、ギフトキヨスク新横浜、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、その他期間限定ポップアップストア

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

本商品は、2025年2月にギネス世界記録(TM)に認定されております。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指してまいります。



【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000152494.html

【冬季限定】塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ》

■販売価格

・4個入りギフトボックス、個包装：2,500円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋「アムール・デュ・ショコラ2026」特設ポップアップストア、そごう横浜店、グランスタ東京 スクエア ゼロ、羽田空港第2ターミナル

「贅沢ショコラが織りなす魅惑のフィナンシェ」。

圧倒的なバニラの香りと2層のショコラが織りなす、冬季限定の「塩バニラフィナンシェ」です。

「塩バニラフィナンシェ」との相性を極限まで追求して選び抜いた、イタリア産のカカオ65%プレミアムショコラを採用。

口溶けなめらかなガナッシュをエンゼル型で焼き上げた「塩バニラフィナンシェ」の中央のくぼみにたっぷり流し入れ、さらに上面をショコラでコーティング。一口食べると上面のショコラが「ぱりっ」と割れ、中から濃厚なガナッシュが「とろっ」と溢れ出す“ぱりとろ食感”を実現しました。

【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ ぱりとろショコラ （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=niZbaca5z5I ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000152494.html

【新商品】塩バニラクリーミーサブレ横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

■販売価格

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

■販売店舗

・横浜高島屋店、PLUSTAキュービックプラザ新横浜東、ギフトキヨスク新横浜、その他期間限定ポップアップストア

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。

【商品ムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html

■限定《生》スイーツ

【横浜高島屋店限定！生スイーツ】クリームフィナンシュー ダブル生横浜バニラ《クリームフィナンシュー ダブル生》

■販売価格

・1個：695円

■販売店舗

・横浜バニラ 横浜高島屋店

※お一人様2点限りの販売とさせていただきます。

一口頬張ると溢れ出す、ダブルクリームが特徴の“クリーム爆弾”。

横浜高島屋店の目玉商品として連日行列、完売が続く限定生スイーツです。

フィナンシェにこだわる横浜バニラだからこそ開発できた、ダブルテクスチャー製法で焼き上げたシュー生地は「ふわっ、しっとり」の新食感。濃厚でとろりとしたバニラチョコレートを表面にコーティングし、仕上げのアンデス山脈のピンク岩塩で“潮風のような味わい”を表現しました。

まさに“暴力的”な満足感と贅沢感を味わってください。

【商品ムービー】クリームフィナンシュー ダブル生 （ナレーション：高橋優斗）

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=2EgX_QevlpQ ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000152494.html

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

