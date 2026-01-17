ラルフ ローレンが Fall 2026 パープル レーベル、ポロ ラルフ ローレン コレクションを発表

ラルフ ローレン 合同会社

イタリア・ミラノ - 2026年1月16日

ラルフ・ローレンは、イタリア・ミラノのパラッツォ ラルフ ローレンにて、彼が手掛けるパープル レーベルとポロ ラルフ ローレンのFall 2026コレクションを、特別なサロン形式のプレゼンテーションで発表しました。

約60年にわたり、ラルフ・ローレンは本物のアメリカンスタイルを定義し続けてきました。そのインスピレーションは、クラシックなプレッピーの伝統的コード、スポーツライフ、そしてタイムレスなエレガンスに由来しています。

「すべては1本のネクタイから始まりました。でも、それは単なるネクタイではなく、生き方そのものでした。メンズウェアのデザインを始めた時、私はタイムレスな伝統に惹かれましたが、決してそれに縛られることはありませんでした。私の仕事は私自身が創造する様々なスタイルとムードの中に息づいています。Fall 2026 コレクションは、男性たちの多様な生き方、個性、パーソナルスタイルに着想を得ています。パープル レーベルの気取らないエレガンスからポロの新たなプレッピースピリットまで、これらは私が歩んできた世界、そして信じる世界観を映し出しています。」

-ラルフ・ローレン

ショーはポロ ラルフ ローレンのFall 2026コレクションで幕を開け、伝統的なアイコンとクラシックなアメリカンワークウェアが現代的な視点で再解釈されました。アイコニックかつ実用的なアイテムは意外な素材の組み合わせで変貌を遂げ、ブラッシュド ウールニットからキルティング アウターまで、欠かすことのできないヘリテージアイテムは表情豊かで荒削りなトーンと大胆なプロポーションで登場。ポロのシグネチャーであるテーラリングは、タイムレスな洗練さを保ちつつ、リラックスしたシルエットを取り入れています。そして、ヘリテージ コレクションのバッグとアルパインブーツが、アクセサリーコレクションを象徴しました。

さらに今シーズンは、アーティスト イン レジデンス プログラムを通じて、オチェティ・サコウィン族のデザイナー、ジョシー＆トレイ・リトルスカイによるポロ ラルフ ローレン×TÓPAのコラボレーションの新作も登場。唯一無二の北部平原の芸術性をコレクションに吹き込んでいます。

パープル レーベルは、ラルフ・ローレンの揺るぎないこだわり―形、機能、本物志向―を体現しています。洗練されたリラックス感をもって再解釈されたアメリカン メンズウェア：上質なカシミアを使用したスポーツコート、ラグジュアリーなダブルフェイス仕上げ、そして機能的なアウターウェアは彫刻的な精密さが際立っています。手作業によるテーラリングとイブニングウェアは、パープル レーベルの比類なき細部へのこだわりを強調しています。これはタイムレスなスタイルに根ざしたラグジュアリーであり、一針一針が物語を紡ぎます。

また、ニール・ザラマ（チリカウア・アパッチ族）との継続的なパートナーシップのもと、ターコイズをあしらったハンドメイドのベルトバックルとシルバージュエリーが両コレクションを通じて展開されました。このコラボレーションは、ラルフ ローレンの「オーセンティック メイカーズ」プログラムの一環であり、伝統工芸を継承する職人を招き、ラルフ ローレンのチームと協力して伝統技法を用いた製品のデザインと製造を行っています。

ラルフ ローレンのメンズウェア ライフスタイルの真髄を余すところなく表現した特別な夜。象徴的なコードと独特の感性が、比類なき完璧なスタイリングによって昇華されています。

ラルフ ローレン コーポレーションについて

ラルフ ローレン コーポレーション（ニューヨーク証券取引所：RL）は、プレミアムライフスタイル製品のデザイン、マーケティング、販売における世界屈指のリーディングカンパニーです。アパレル、フットウェア＆アクセサリー、ホーム、フレグランス、ホスピタリティの5つのカテゴリーで製品を展開し50年以上にわたって、本物志向と時代を超えたスタイルを通じて、より良い生活の夢の実現を鼓舞することを目指してきました。その評判と際立ったイメージは、製品数、ブランド、流通、国際市場の拡大の中で一貫して培われてきました。当社のブランド名にはラルフ ローレン 、ラルフ ローレン コレクション 、ラルフ ローレン パープル レーベル、ポロ ラルフ ローレン、ダブル RL、ローレン ラルフ ローレン、ポロ ラルフ ローレン チルドレン、チャップスなどがあります。ラルフ ローレンは、世界で最も広く認知されているコンシューマー ブランドファミリーの 1 つです。

詳しくは https://corporate.ralphlauren.com をご覧ください。

お客さまお問い合わせ先

ラルフ ローレン TEL: 0120-3274-20