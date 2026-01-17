『猫とドラゴン』×『とある魔術の禁書目録III』コラボキャンペーンを1月17日(土)より実施！

株式会社ドリコム


株式会社ドリコム(本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下「ドリコム」)のグループ会社の株式会社スタジオレックス(本社：東京都品川区、代表取締役社長：相見伸之介、以下「スタジオレックス」)は、新感覚スマホRPG『猫とドラゴン』において、2026年1月17日(土)より、『とある魔術の禁書目録III』とのコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。




■『猫とドラゴン』×『とある魔術の禁書目録III』コラボキャンペーン概要


『猫とドラゴン』に『とある魔術の禁書目録III』の上条当麻、御坂美琴、インデックス、アクセラレータの4キャラクターが登場！



「コラボガチャ」には、下記のキャラクターが登場！


・URオーブ「[不幸体質]上条当麻」


・URオーブ「[自販機キッカー]御坂美琴」


・URオーブ「[一方通行]アクセラレータ」



イベント「大勧誘！スカウトラッシュ！」や「ログインボーナス」では下記のキャラクターが登場！


・URオーブ「[食いしん坊]インデックス」



さらにログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、ぜひお楽しみください。



【コラボ開催期間】2026年1月17日(土)14:00 ～ 2026年2月4日(水)13:59 (19日間)



■コラボキャンペーン一覧
１.『とある魔術の禁書目録III』コラボガチャ


URオーブ「[不幸体質]上条当麻」「[自販機キッカー]御坂美琴」「[一方通行]アクセラレータ」が獲得できるガチャが登場！


コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料で単ガチャを引くこともできます。



<コラボガチャで獲得できるコラボ限定ユニット>



[不幸体質]上条当麻



※イラストは最終進化時のものです。


[自販機キッカー]御坂美琴



※イラストは最終進化時のものです。


[一方通行]アクセラレータ



※イラストは最終進化時のものです。


２.『とある魔術の禁書目録III』のキャラクターが登場！「大勧誘！スカウトラッシュ」


期間限定イベント「大勧誘！スカウトラッシュ」に『とある魔術の禁書目録III』のキャラクターが登場！


イベントに参加するとコラボ限定ユニットであるURオーブ「[食いしん坊]インデックス」やコラボガチャチケットなど、豪華報酬が獲得できます。



<スカウトラッシュ開催期間>


1月17日(土)14:00 ～1月23日(金)23:59



<スカウトラッシュで獲得できるコラボユニット>



[食いしん坊]インデックス



※イラストは最終進化時のものです。


３.コラボ記念ログインボーナス


期間中にアプリにログインすることでURオーブ「[食いしん坊]インデックス」やコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催いたします。

４.コラボ記念ミッション


コラボ記念として特別なミッションを用意いたしました。


ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。

５.召喚バトル報酬にコラボガチャチケット追加


コラボ期間後半は、1日3回の召喚バトルに参加するたびにコラボガチャチケットを獲得することができます。



<召喚バトル報酬追加の開催期間>


1月24日(土) 第2試合 ～ 2月4日(水) 第1試合



６.コラボ限定キャラクターを使ってみよう！「EXTRAデッキバトル」を開催！


「EXTRAデッキバトル」では今回のコラボ限定キャラクターをデッキに編成してバトルをお楽しみいただけます。


1月24日(土) 第1試合 ～ 1月26日(月) 第3試合



【注意】


※本キャンペーンは都合により予告なく、キャンペーン期間、キャンペーン内容等が変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。




『猫とドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。




■『とある魔術の禁書目録III』とは


シリーズ累計3,100万部を超える大人気作品で、鎌池和馬氏とキャラクターデザインのはいむらきよたか氏による、電撃文庫『とある魔術の禁書目録』が原作となっている。



東京西部に位置し、総人口230万人のうち約8割を学生が占める巨大な『学園都市』。ここでは、超能力開発がカリキュラムに組み込まれ、すべての学生は『無能力（レベル0）』から『超能力（レベル5）』までの6段階で評価されていた。



主人公は、学園都市に住む高校生・上条当麻（かみじょう・とうま）。


彼の右手に宿るは、神の加護さえ打ち消す『幻想殺し（イマジンブレイカー）』。しかし、その特異な能力ゆえに評価は『無能力（レベル0）』。落第寸前の不幸な日々を送っていた。



そんな彼の日常は、夏休みのある日、空から降ってきた純白のシスター・『禁書目録（インデックス）』との出会によって一変する。


彼女との出会いをきっかけに、上条は学園都市を統べる「科学」サイドと、インデックスに連なる「魔術」サイド、双方の事件に巻き込まれていく。



公式ホームページ ：https://toaru-project.com/index_3/



■『猫とドラゴン』とは


「手軽だけど本格的なゲームをみんなと一緒に楽しみたい！」そんなオトナのワガママに答える、大人の協力バトルゲームです。


「オーブ」と「ドラゴン」の2種類のユニットを育成し、最大15vs15のギルドバトルで勝利を目指します。




■『猫とドラゴン』の概要


アプリ名


猫とドラゴン








提供元


studiorex Co., Ltd.


提供開始日


ジャンル


協力バトルRPG


対応OS


Androidバージョン9.0以降


iOS14.0以降


※kindle関連端末非対応となります


公式サイト


https://official.nekodora.jp/


公式X(旧Twitter)


https://x.com/nekodragons


価格


基本プレイ無料(アプリ内課金あり)


ダウンロード


