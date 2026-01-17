『ドルフィンウェーブ』より、「BIGアクリルスタンド」「マルチデスクマット」が発売決定！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、『ドルフィンウェーブ』より「BIGアクリルスタンド」「マルチデスクマット」を発売いたします。

さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

▼ドルフィンウェーブ BIGアクリルスタンド

＜商品詳細＞

【価格】各4,400円(税込）

【種類】全6種（都条みちる、彩戸詩絵、住乃絵紫苑、ヴィーナ、山葉由芽、ナハト）

【サイズ(約)】プレート時 縦200mm×横150mm／

組み立て時 縦175mm×横80mm内（種類によって異なります。）

【材質・仕様等】アクリル

▼ドルフィンウェーブ マルチデスクマット

＜商品詳細＞

【価格】各3,850円(税込）

【種類】全6種（都条みちる、彩戸詩絵、住乃絵紫苑、ヴィーナ、山葉由芽、ナハト）

【サイズ(約)】横60×縦35cm

【材質・仕様等】ポリエステル、ラバー

ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産による販売となります。

【予約受付期間】2026年1月16日(金)～2026年2月2日(月)まで

【お届け時期】2026年4月下旬頃より順次発送

■発売記念キャンペーン

『ドルフィンウェーブ』新商品「BIGアクリルスタンド」の予約開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポスト（RT）キャンペーンを実施いたします。

参加された方の中から抽選で2名様に「BIGアクリルスタンド」をプレゼントいたします。

＜開催期間＞

～2026年1月26日(月)まで

＜参加方法＞

１.「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー

２.該当の投稿（https://x.com/Fanema_Official/status/2011907618202403246）をリポスト（RT）

※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。

■著作権表記

(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※一部商品は全国のホビーショップ、オンラインショップ、イベント等にて販売を行う場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。