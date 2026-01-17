『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』が2026年3月25日（水）発売！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』の発売を決定しましたことをお知らせします。

≪『クロノ・トリガー』のアナログレコードBOXが登場！≫

名作RPG『クロノ・トリガー』の音楽を、大ボリュームで楽しめるアナログレコードBOXが発売決定。

本作は、ゲームを彩るオリジナル・サウンドトラックを合計64曲、レコード4枚組にて収録いたします。

各レコードのジャケットは、鳥山明氏が当時手掛けたイラストを使用した豪華仕様。

BOXケースの蓋裏には作曲家・光田康典氏による記念コメント(330文字程度)も掲載いたします。

さらに封入特典には、各LPに収録されている全楽曲(MP3)のダウンロードパスコードを同梱。

レコードプレイヤーがなくても、いつでもどこでも音楽を楽しめます。

アナログレコードならではの温もりのあるサウンドで、『クロノ・トリガー』の音楽をご堪能ください。

『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』 商品HP

https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/chrono/vinyllpbox/

■封入特典：LPに収録されている全楽曲（MP3）ダウンロードパスコード

各LPに収録されている全楽曲（MP3）のダウンロードパスコードが封入されています。レコード再生機器をお持ちでなくても、PCやスマートフォン等を使用して楽曲を再生することが可能です。

※ダウンロードパスコードは、使用に回数制限がございます。

※将来、事前告知のうえでダウンロードパスコードに有効期限が設定される可能性があります。

■早期購入特典：Amazon.co.jp「メガジャケ」 4枚組

Amazon.co.jpで『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』を購入された方に「メガジャケ」4枚組をプレゼント。

※メガジャケはゲーム画像をあしらったオリジナルデザインとなります。

※取扱予定数に達し次第配布を終了いたします。予めご了承ください。

※購入特典の有無、配布状況に関しては、販売店様にお問合せください。



■収録内容

【Disc1】

[A面]

1. 予感

2. クロノ・トリガー

3. 朝の日ざし

4. やすらぎの日々

5. みどりの思い出

6. ガルディア王国千年祭

7. ゴンザレスのお歌

8. 不思議な出来事



[B面]

1. 風の憧憬

2. おやすみ

3. 樹海の神秘

4. 戦い

5. ガルディア城 ～勇気と誇り～

6. んっ!?

7. マノリア修道院

8. 道行く者へ祈りを…

9. 沈黙の光

10. ボス・バトル1

【Disc 2】

[A面]

1. カエルのテーマ

2. ファンファーレ1

3. 王国裁判

4. 隠された事実

5. 危機一髪

6. 荒れ果てた世界

7. 過去の謎

8. 16号廃虚

9. 生きる望みをすてた人々

[B面]

1. ラヴォスのテーマ

2. 世界最期の日

3. 暴走ロボ軍団ジョニー

4. バイクチェイス

5. ロボのテーマ

6. 工場跡

7. 戦い2 (UNRELEASED TRACK)

8. ファンファーレ2

9. 時の最果て

【Disc 3】

[A面]

1. 愉快なスペッキオ

2. ファンファーレ3

3. 地下水道

4. ボス・バトル2

5. 原始の山

6. エイラのテーマ

7. 風と空と大地のリズム

8. 燃えよ!ボボンガ!

9. 魔王城

10. 錯乱の旋律

11. 魔王決戦

[B面]

1. 歌う山 (UNRELEASED TRACK)

2. ティラン城

3. 夜の底にて

4. 時の回廊

5. ジール宮殿

6. サラのテーマ



【Disc 4】

[A面]

1. 封印の扉

2. 海底神殿

3. クロノとマール ～遠い約束～

4. シルバード ～時を渡る翼～

5. 黒の夢

6. 決意

[B面]

1. 世界変革の時

2. ラストバトル

3. 星の祝祭

4. エピローグ ～親しき仲間へ～

5. 遥かなる時の彼方へ

商品概要

商品名：CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box

■発売日：2026年3月25日（水）

■品番：SQEX-11217-20

■仕様：アナログレコード4枚組

■価格：\17,600（税抜価格\16,000）

■発売元：株式会社スクウェア・エニックス

■商品HP：https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/chrono/vinyllpbox/

■権利表記：(C) SQUARE ENIX

Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA

Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX