『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』が2026年3月25日（水）発売！

株式会社スクウェア・エニックス




株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』の発売を決定しましたことをお知らせします。



≪『クロノ・トリガー』のアナログレコードBOXが登場！≫



名作RPG『クロノ・トリガー』の音楽を、大ボリュームで楽しめるアナログレコードBOXが発売決定。


本作は、ゲームを彩るオリジナル・サウンドトラックを合計64曲、レコード4枚組にて収録いたします。



各レコードのジャケットは、鳥山明氏が当時手掛けたイラストを使用した豪華仕様。


BOXケースの蓋裏には作曲家・光田康典氏による記念コメント(330文字程度)も掲載いたします。


さらに封入特典には、各LPに収録されている全楽曲(MP3)のダウンロードパスコードを同梱。


レコードプレイヤーがなくても、いつでもどこでも音楽を楽しめます。



アナログレコードならではの温もりのあるサウンドで、『クロノ・トリガー』の音楽をご堪能ください。



『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』　　商品HP
https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/chrono/vinyllpbox/



■封入特典：LPに収録されている全楽曲（MP3）ダウンロードパスコード


各LPに収録されている全楽曲（MP3）のダウンロードパスコードが封入されています。レコード再生機器をお持ちでなくても、PCやスマートフォン等を使用して楽曲を再生することが可能です。



※ダウンロードパスコードは、使用に回数制限がございます。


※将来、事前告知のうえでダウンロードパスコードに有効期限が設定される可能性があります。



■早期購入特典：Amazon.co.jp「メガジャケ」 4枚組


Amazon.co.jpで『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』を購入された方に「メガジャケ」4枚組をプレゼント。



※メガジャケはゲーム画像をあしらったオリジナルデザインとなります。


※取扱予定数に達し次第配布を終了いたします。予めご了承ください。


※購入特典の有無、配布状況に関しては、販売店様にお問合せください。



■収録内容



【Disc1】



[A面]


1. 予感


2. クロノ・トリガー


3. 朝の日ざし


4. やすらぎの日々


5. みどりの思い出


6. ガルディア王国千年祭


7. ゴンザレスのお歌


8. 不思議な出来事



[B面]



1. 風の憧憬


2. おやすみ


3. 樹海の神秘


4. 戦い


5. ガルディア城 ～勇気と誇り～


6. んっ!?


7. マノリア修道院


8. 道行く者へ祈りを…


9. 沈黙の光


10. ボス・バトル1



【Disc 2】



[A面]


1. カエルのテーマ


2. ファンファーレ1


3. 王国裁判


4. 隠された事実


5. 危機一髪


6. 荒れ果てた世界


7. 過去の謎


8. 16号廃虚


9. 生きる望みをすてた人々



[B面]



1. ラヴォスのテーマ


2. 世界最期の日


3. 暴走ロボ軍団ジョニー


4. バイクチェイス


5. ロボのテーマ


6. 工場跡


7. 戦い2 (UNRELEASED TRACK)


8. ファンファーレ2


9. 時の最果て



【Disc 3】



[A面]


1. 愉快なスペッキオ


2. ファンファーレ3


3. 地下水道


4. ボス・バトル2


5. 原始の山


6. エイラのテーマ


7. 風と空と大地のリズム


8. 燃えよ!ボボンガ!


9. 魔王城


10. 錯乱の旋律


11. 魔王決戦



[B面]



1. 歌う山 (UNRELEASED TRACK)


2. ティラン城


3. 夜の底にて


4. 時の回廊


5. ジール宮殿


6. サラのテーマ



【Disc 4】



[A面]



1. 封印の扉


2. 海底神殿


3. クロノとマール ～遠い約束～


4. シルバード ～時を渡る翼～


5. 黒の夢


6. 決意



[B面]



1. 世界変革の時


2. ラストバトル


3. 星の祝祭


4. エピローグ ～親しき仲間へ～


5. 遥かなる時の彼方へ




商品概要



商品名：CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box


■発売日：2026年3月25日（水）


■品番：SQEX-11217-20


■仕様：アナログレコード4枚組


■価格：\17,600（税抜価格\16,000）


■発売元：株式会社スクウェア・エニックス


■商品HP：https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/chrono/vinyllpbox/


■権利表記：(C) SQUARE ENIX


　　　　　　Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA


　　Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX