『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』が2026年3月25日（水）発売！
株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、『クロノ・トリガー』の新しい音楽商品『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』の発売を決定しましたことをお知らせします。
≪『クロノ・トリガー』のアナログレコードBOXが登場！≫
名作RPG『クロノ・トリガー』の音楽を、大ボリュームで楽しめるアナログレコードBOXが発売決定。
本作は、ゲームを彩るオリジナル・サウンドトラックを合計64曲、レコード4枚組にて収録いたします。
各レコードのジャケットは、鳥山明氏が当時手掛けたイラストを使用した豪華仕様。
BOXケースの蓋裏には作曲家・光田康典氏による記念コメント(330文字程度)も掲載いたします。
さらに封入特典には、各LPに収録されている全楽曲(MP3)のダウンロードパスコードを同梱。
レコードプレイヤーがなくても、いつでもどこでも音楽を楽しめます。
アナログレコードならではの温もりのあるサウンドで、『クロノ・トリガー』の音楽をご堪能ください。
『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』 商品HP
https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/chrono/vinyllpbox/
■封入特典：LPに収録されている全楽曲（MP3）ダウンロードパスコード
各LPに収録されている全楽曲（MP3）のダウンロードパスコードが封入されています。レコード再生機器をお持ちでなくても、PCやスマートフォン等を使用して楽曲を再生することが可能です。
※ダウンロードパスコードは、使用に回数制限がございます。
※将来、事前告知のうえでダウンロードパスコードに有効期限が設定される可能性があります。
■早期購入特典：Amazon.co.jp「メガジャケ」 4枚組
Amazon.co.jpで『CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box』を購入された方に「メガジャケ」4枚組をプレゼント。
※メガジャケはゲーム画像をあしらったオリジナルデザインとなります。
※取扱予定数に達し次第配布を終了いたします。予めご了承ください。
※購入特典の有無、配布状況に関しては、販売店様にお問合せください。
■収録内容
【Disc1】
[A面]
1. 予感
2. クロノ・トリガー
3. 朝の日ざし
4. やすらぎの日々
5. みどりの思い出
6. ガルディア王国千年祭
7. ゴンザレスのお歌
8. 不思議な出来事
[B面]
1. 風の憧憬
2. おやすみ
3. 樹海の神秘
4. 戦い
5. ガルディア城 ～勇気と誇り～
6. んっ!?
7. マノリア修道院
8. 道行く者へ祈りを…
9. 沈黙の光
10. ボス・バトル1
【Disc 2】
[A面]
1. カエルのテーマ
2. ファンファーレ1
3. 王国裁判
4. 隠された事実
5. 危機一髪
6. 荒れ果てた世界
7. 過去の謎
8. 16号廃虚
9. 生きる望みをすてた人々
[B面]
1. ラヴォスのテーマ
2. 世界最期の日
3. 暴走ロボ軍団ジョニー
4. バイクチェイス
5. ロボのテーマ
6. 工場跡
7. 戦い2 (UNRELEASED TRACK)
8. ファンファーレ2
9. 時の最果て
【Disc 3】
[A面]
1. 愉快なスペッキオ
2. ファンファーレ3
3. 地下水道
4. ボス・バトル2
5. 原始の山
6. エイラのテーマ
7. 風と空と大地のリズム
8. 燃えよ!ボボンガ!
9. 魔王城
10. 錯乱の旋律
11. 魔王決戦
[B面]
1. 歌う山 (UNRELEASED TRACK)
2. ティラン城
3. 夜の底にて
4. 時の回廊
5. ジール宮殿
6. サラのテーマ
【Disc 4】
[A面]
1. 封印の扉
2. 海底神殿
3. クロノとマール ～遠い約束～
4. シルバード ～時を渡る翼～
5. 黒の夢
6. 決意
[B面]
1. 世界変革の時
2. ラストバトル
3. 星の祝祭
4. エピローグ ～親しき仲間へ～
5. 遥かなる時の彼方へ
商品概要
商品名：CHRONO TRIGGER Original Soundtrack Vinyl LP Box
■発売日：2026年3月25日（水）
■品番：SQEX-11217-20
■仕様：アナログレコード4枚組
■価格：\17,600（税抜価格\16,000）
■発売元：株式会社スクウェア・エニックス
■商品HP：https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/chrono/vinyllpbox/
■権利表記：(C) SQUARE ENIX
Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA
Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX