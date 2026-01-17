国立高等専門学校機構　谷口理事長が、国産システム開発会社　有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所（USP研究所）を訪問

有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所【感謝状拝受の様子】【贈呈された感謝状】

2025年12月18日（木）国立高等専門学校機構 理事長の谷口功氏が、東京都内の国産IT技術を持つSierの有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所（以下、USP研究所）を訪問され、当社の代表取締役社長 當仲寛哲に対し、奨学金制度の設立をはじめとする高度情報人材育成への継続的な支援、ならびに学生への教材、学習機会と環境の提供、および高等専門学校の教員の実践的教育力向上へのサポートなどを高く評価され、感謝状を贈呈されました。

今回、受領した感謝状では、当社（USP研究所）が国立高等専門学校の教育研究に対し多大なる貢献を続けてきたことへの深い謝意が示されています。

その中心となるのが、次世代のIT人材育成を目的とした「ユニケージ奨学金」への原資提供です。本制度は、当社が提供する教材と学習環境、および「IT基礎力検定」を通じ、シェルスクリプトというITの本質的な基礎技術を習得した学生に対し、高専機構から給付されるものです。

今日の日本のIT業界では、海外製システムの導入や、分業化された限定的な工程、流行のフレームワーク追従が主流となっています。しかし当社は創業以前より、コンピュータを動かす基本であるシェルスクリプトを用いた国産技術「ユニケージ(R)」により、企業の基幹システム構築という難題を解決し続けてきました。この支援を通じて学生が手にするのは、単なるプログラミングスキルではなく、自らの手でシステムを構築し、企業団体をはじめとする社会の課題を解決できる「本物の基礎力」です。

国立高等専門学校機構からは、こうした当社の「現場で役立つ技術」の継承への支援を受け、次世代の技術者育成をさらに加速させていくとの方針が示されています。

激動する時代においても、流行に左右されず、技術を自在に操って誠実な人々が報われる社会を構築できる「真の実践的技術者」の輩出に向け、教育体制の一層の充実を図る決意が述べられています。

【懇談の様子１.】【懇談の様子２.】 国立高専機構 谷口理事長との懇談で未来の高専生の活躍を熱望するUSP研究所 當仲代表(右側) 話題に聞き入り共感するUSP研究所 高嶋顧問】

◆感謝状授与・受賞について各代表のコメント

・国立高等専門学校機構 谷口功 理事長

今般、高専におけるデジタル人財育成への格別なご支援に深く感謝申し上げるとともに、令和７年度も昨年度に引き続き、USP-LAB.様へ感謝状を謹呈いたしました。

高専機構では、令和５年度よりUSP-LAB.様からの寄附を原資とする「Unicage奨学金」制度を開始し、IT基礎力講座の検定試験において成績上位60位以内で合格した学生に２年間の奨学金を給付しております。この講座は国際資格試験「Linux Professional Institute」の内容を６～７割網羅し、実務レベルのIT知識・技術を問う高度なものです。

令和７年度は、USP-LAB.様による受講サポート体制の強化により、過去最多の検定試験合格者と奨学生採択を実現しました。さらに、一部高専ではIT基礎力講座の内容を直接講義いただき、講師には高専出身のUSP-LAB.社員を登用いただいております。学生にとって、先輩エンジニアから学ぶ機会は大きな刺激となり、学びの質を一層高めています。

デジタル人財不足が深刻化する中、社会実装教育を重視する高専への期待はますます高まっています。こうした社会課題の解決は、高専だけの力では成し得ません。今後も、USP-LAB.様からのご支援に応えるべく、デジタル分野の教育充実と学生の成長に全力で取り組んでまいります。

・USP研究所 當仲寛哲 代表

「この度、国立高専機構より感謝状をいただきましたことを、大変光栄に存じます。

現在のIT業界は分業化が進み、エンジニアが巨大なシステムの一部品として収まってしまう傾向にあります。しかし、ITの本来の目的は、社会や企業の課題をシンプルかつ迅速に解決することにあります。当社が提供する『IT基礎力講座』や検定を通じて、学生たちには、ブラックボックス化されたフレームワークに頼るのではなく、コンピュータの原理原則に基づいた『自ら作り上げる力』を養ってほしいと願っています。

『我唯足知』の精神に則り、過剰に複雑化したシステムではなく、実益をもたらし長続きするシステムを構築できる人材こそが、日本の未来を支えるはずです。今回の感謝状を励みに、今後も高専教育への支援を継続し、学生たちが技術の本質を掴み、胸を張って社会に貢献できる実践的技術者へと成長していけるよう、全力を尽くしてまいります。」

【2025年12月18日の概要】

日時：2025年12月18日（木）14:00

訪問者：独立行政法人 国立高等専門学校機構 理事長 谷口 功

訪問先：有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所（港区・東京）

内容：

・感謝状授与

・記念撮影

・懇談（約50分）

◆独立行政法人国立高等専門学校機構について

独立行政法人国立高等専門学校機構は、国立高等専門学校（高専）を設置・運営するため、独立行政法人通則法及び独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づき、平成16年に設立されました。

国立高等専門学校機構では、全国に51の国立高専を設置し、積極的なアクティブラーニングの展開、グローバル化を先端的に進める新たな高専づくり、スケールメリットを最大限に活かした研究活動の推進などにより、地域と世界が抱える諸課題に果敢に立ち向かう、深い科学的思考に根差した実践的人材を養成しています。

◆有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所について

USP研究所は2005年設立以来、地球、人間社会を支える多種多様なお客様の情報システムを、独自のエンタープライズ・アーキテクチャ開発手法である「ユニケージ」を用いて構築しています。『自律と協働』の理想を実現し、情報システム構築技術だけでなく、高専の人財育成の基本理念である企業や社会、人間の活動において深い造詣と思いやりを持ち、世の中の進化に貢献するソーシャル・ドクターを目指しています。

【各組織概要】

組織名：独立行政法人国立高等専門学校機構

所在地：東京都八王子市東浅川町701-2

理事長名：谷口 功

設立：平成16年4月1日

URL：https://www.kosen-k.go.jp/

事業内容：国立高等専門学校（高専）の設置・運営

組織名：有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所

代表者：代表取締役社長・開発者 當仲寛哲

本 社：東京都港区西新橋3丁目3番3号 ペリカンビル3階

設 立：平成17年4月20日

URL：https://www.usp-lab.com/

事業内容：システムインテグレーション /ユニケージ開発手法関連事業、出版事業 他

【感謝状拝受の様子】