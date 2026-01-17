【衝撃の39円！】あみやき亭 守山瀬古店限定、仕事帰りに最強の一杯を。「平日限定ハッピーアワー」を開催～平日20時以降のご来店で、ハイボール・レモンサワーが何杯でも一杯39円（税込43円）

株式会社あみやき亭

■仕事終わりの活力に！衝撃価格でご提供する平安通店限定イベント

「あみやき亭 守山瀬古店」では、近隣でお仕事をされている皆様に、一日の疲れを癒し、明日への活力をチャージしていただきたいという想いから、平日20時以降の時間帯限定のハッピーアワーを企画いたしました。

目玉となるのは、「衝撃の39円！」人気の「ホワイトホースハイボール（1馬力）」と「無糖レモンハイ」です。対象時間内にご来店いただければ、何杯飲んでも一杯39円（税込43円）という破格のお値段でご提供いたします。

さらに、レモン好きにはたまらない「ごろごろレモンサワー」や、お酒のアテに最適な店長おすすめの「ホルモン3種盛」も特別価格でご用意。美味しい焼肉とご一緒に、お得なドリンクを心ゆくまでお楽しみください。

■「平日限定ハッピーアワー」対象メニュー

期間中、平日20時以降のご注文が対象です。以下のメニューを特別価格にてご提供いたします。

1.【何杯でもOK！】衝撃のサンキュー価格 キリッとした飲み口で焼肉との相性抜群な定番ドリンクが、衝撃価格で飲み放題です。

●ホワイトホースハイボール（1馬力）：通常価格より大幅値下げ → 39円（税込43円）

●無糖レモンハイ：通常価格より大幅値下げ → 39円（税込43円）

2.【レモン好き必見】果実感たっぷり

●レモンたっぷり ごろごろレモンサワー：99円（税込108円） レモンがグラスにごろごろ入った、見た目も爽やかなサワーです。

3.【店長イチオシ】お酒が進む最強のおつまみ

●店長おすすめ ホルモン3種盛：590円（税込649円） 鮮度にこだわるあみやき亭自慢のホルモンから、店長がその日のおすすめを3種類厳選して盛り合わせます。39円ハイボールとの相性は抜群です。

■イベント開催概要

イベント名：あみやき亭 守山瀬古限定「平日限定ハッピーアワー」

開催期間：2026年1月19日（月）～同年2月27日（金）までの平日

対象条件：期間中の平日、20時以降のご注文のお客様

開催店舗：あみやき亭 守山瀬古店

【店舗概要】

店舗名：あみやき亭 守山瀬古店

所在地：〒463-0090 愛知県名古屋市守山区瀬古東2丁目1012

電話番号：052-792-1129

営業時間： 月～木 17:00～23:00（L.O.22:30）

金 17:00～0:00(L.O.23:30)

土 16:00～0:00(L.O.23:30)

日 16:00～23:00（L.O.22:30）

※ハッピーアワーは平日の上記対象時間のみとなります。

ぜひこの機会に、ご家族、ご友人、会社の同僚の皆様と、あみやき亭 守山瀬古店で楽しいひとときをお過ごしください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。