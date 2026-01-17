蓬莱舞2nd写真集が発売決定！ 20歳になり、初めての大人ランジェリー姿も披露

株式会社光文社撮影／佐藤佑一 (C)光文社撮影／佐藤佑一 (C)光文社

グラビアアイドル、俳優として活躍する蓬莱舞さんの2nd写真集が、光文社より2026年3月31日（火）に発売されることをここにお知らせいたします。



2022年にヤングジャンプ「制コレ22」でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱舞さん。最近はドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えており、注目度は高まる一方です。

本作は2026年1月17日に誕生日を迎え20歳になった彼女が、初めて訪れたタイを一人で旅をするような雰囲気で撮影。これまでにない自然体な表情、佇まいを収めた作品です。

撮影は、タイ・バンコクとパタヤ近郊で敢行。賑やかなナイトマーケット、エキゾチックな路地、旅情たっぷりの鉄道や駅、山間のパイナップル畑、美しいビーチ、プール付きのラグジュアリーなヴィラといった多彩なシチュエーションで、等身大の蓬莱さんの魅力を余すところなく切り取りました。

今作では、王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦。抜群のスタイルで、彼女史上もっともセクシーな姿も披露しています。ぜひご覧ください！

また、3月29日（日）には、タワーレコード池袋店にて発売記念イベントも実施予定（詳細は後日発表）なので、こちらもお見逃しなく！

【蓬莱舞さんコメント】

この度、2nd写真集を発売させていただくことになりました。撮影地はタイ。観光地ではなく、裏路地や街の気配、自然の中に身を置きながら、20歳になる節目の年に撮影できたことをとても嬉しく思っています。素敵な環境を作ってくださったスタッフの皆さん、いつも応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今回、お仕事というよりは、旅行をしているような感覚で、素の蓬莱舞を写していただきました。作り込むのではなく、その瞬間の感情や表情を大切にし、大好きな世界観の中に作られていない私がいます。一瞬一瞬の空気ごと、受け取っていただけたら嬉しいです。

【先行カット写真説明】

ラフなタンクトップとミニスカートでトゥクトゥクに乗車。

パタヤ郊外の山道ではワンピースで躍動感溢れるカットを。

バンコクのナイトマーケットをマンゴージュースを飲みながら満喫。

【書誌情報】

書名：蓬莱舞2nd写真集（タイトル未定）

定価：本体価格3500円＋税

発売日：2026年3月31日（一部地域では発売日が異なる場合があります）

仕様：A4 判／128 ページ／オールカラー

特典：ポストカード１枚封入（全6種）



【蓬莱舞プロフィール】

ほうらいまい 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、「制コレ22」でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動している。そのほか最新情報は、公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai_libera_official）にて

最新情報はFLASH公式X アカウント、及び蓬莱舞公式SNSより随時お届けしていきます。

プレスリリース素材ダウンロードはこちらから

https://90.gigafile.nu/0128-bd4db2abc7d429c618566c84cfd7c26cd

※写真ご使用の際は上記のクレジット記載をお願いいたします。