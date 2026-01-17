こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
清泉女子大学が2月11日にシルヴェスター・リーヴァイ氏による特別講義「『音のある人生』をひもとく」を開催 ― 総合文化学部開設記念
清泉女子大学（東京都品川区）は2月11日（水・祝）、シルヴェスター・リーヴァイ氏による特別講義「『音のある人生』をひもとく」を開催する（共催：日之出出版）。これは、同大の総合文化学部開設を記念するもので、同大の学生のみならず高校生や一般も参加可（一般の受付は終了）。当日は、数々の名作ミュージカルを手掛ける世界的な音楽家であるリーヴァイ氏による講義をはじめ、書籍「シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今」（発行：日之出出版 発売：マガジンハウス、著者：カール・ホーエンローエ）へのサイン会（対象は一般のみ）、書籍の翻訳を務めた総合文化学部の大井知範教授による特別補講（対象は同大学生と高校生のみ）が行われる。
清泉女子大学は2025年4月、総合文化学部を開設。1学科3領域（日本文化領域・国際文化領域・文化史領域）で構成される同学部では、人文科学の見地から「人間とは何か」を追究し、領域を横断した幅広い学びによって、多角的な視座を持つ人材を養成することを目指している。
このたび同学部の開設を記念して、世界的な音楽家であるシルヴェスター・リーヴァイ氏を招請し、特別講義を開催する。
リーヴァイ氏は『エリザベート』『モーツァルト！』『マリー・アントワネット』など数々の名作ミュージカルを手掛け、この時代に最も成功を収めた作曲家の一人といわれる。
昨年10月にはリーヴァイ氏の生誕80周年とミュージカル『エリザベート』日本初演30周年を記念して、自叙伝「シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今」（発行：日之出出版、発売：マガジンハウス、著者：カール・ホーエンローエ）が出版され、その日本語訳を総合文化学部の大井知範教授が担当している。
今回はリーヴァイ氏による特別講義をはじめ、書籍へのサイン会と大井教授による特別補講が行われる。概要は下記の通り。
◆シルヴェスター・リーヴァイ氏特別講義「『音のある人生』をひもとく」 概要
【日 時】
2月11日（水・祝） 13:00〜16:00
・13:00〜14:00 リーヴァイ氏による特別講義
・14:00〜15:30 書籍へのサイン会（一般）
・14:00〜16:00 大井教授による特別補講（清泉女子大学生・高校生）
【会 場】 清泉女子大学（東京都品川区東五反田3-16-21）
【出 演】 シルヴェスター・リーヴァイ氏、大井知範教授
【内 容】
・特別講義、書籍へのサイン会（日本語通訳あり）
・大井教授による特別補講（清泉女子大学生、高校生限定）
【対 象】 清泉女子大学の学生、高校生、一般
【申 込】
・清泉女子大学の学生
https://forms.gle/XY8ff7s5aXvCQgGC9
・高校生
https://forms.gle/nojxkNszshSa6ZEP9
・一般（受付終了）
【参加費】
・清泉女子大学生、高校生：無料（書籍なし、サイン会参加は不可）
・一般：3,500円（税込、書籍『音のある人生』付き）
【主 催】 清泉女子大学総合文化学部、株式会社日之出出版
【協 力】 東宝演劇部
＜登壇者プロフィール＞
●シルヴェスター・リーヴァイ氏
音楽史に名を刻んだ作曲家。
旧ユーゴスラヴィアの町で育ち、十六歳の時にヨーロッパで最も成功したショーオーケストラのメンバーとして演奏活動に従事。ミヒャエル・クンツェとともにディスコ音楽の賛歌「フライ・ロビン・フライ」を作曲しグラミー賞を受賞する。
ディスコ時代の終焉後ハリウッドへ渡り、エルトン・ジョンや数多くの大作映画のために楽曲を作る。ヨーロッパへ戻り活動のフィールドはミュージカルへ。『エリザベート』『モーツァルト！』『レベッカ』『ベートーヴェン』といった名作を次々と世に出す。この時代に最も成功を収めた作曲家の一人である。
●大井知範教授（清泉女子大学総合文化学部）
専門分野は、西洋近代史、国際関係史。
リーヴァイ氏の生誕80周年、ミュージカル『エリザベート』日本初演30周年を記念して2025年に出版された書籍「シルヴェスター・リーヴァイ 音のある人生 映画音楽からミュージカル『エリザベート』、そして今」（発行：日之出出版、発売：マガジンハウス、著者：カール・ホーエンローエ）の翻訳者。
※教員紹介ページ https://www.seisen-u.ac.jp/faculty/humanities/cultural_history/professors/tomonori-oi.html
（参考）
・シルヴェスター・リーヴァイ氏特別講義 『音のある人生』 をひもとく
https://www.seisen-u.ac.jp/event/nid00002471.html
（関連記事）
・清泉女子大学が2025年4月に「総合文化学部」および「地球市民学部」を開設（仮称・設置構想中） - 文学部単科大学から2学部体制へ（2023.10.14）
https://www.u-presscenter.jp/article/23650
▼イベントに関する問い合わせ先
＜高校生・清泉女子大学生＞
清泉女子大学 入試・広報部 広報課
TEL： 03-3447-5551（代）
お問い合わせフォーム： https://www.seisen-u.ac.jp/contact/inquiry_nyushi_ka.html
＜一般＞
日之出出版企画編集室
TEL： 03-5543-2351（受付 平日10:00〜17:00）
お問い合わせフォーム： https://hinode.co.jp/store/contact/
▼取材に関する問い合わせ先
入試・広報部 広報課
宮澤 弥生
TEL： 03-3447-5551
FAX： 03-5421-3469
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
