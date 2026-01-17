Eテレ「The Wakey Show」にマリーゴール役で出演中！シンガーソングライター・早希が、2026年8月にワンマンライブ開催決定！

The Orchard Japan

NHK Eテレ「The Wakey Show～ザ・ウェイキー・ショウ」にマリーゴール役としてレギュラー出演中の早希が、2026年8月22日（土）に浅草花劇場にてワンマンライブを開催することが決定した。

本公演は昼・夜2公演での開催となっており、この日ならではの、それぞれ違った楽しみ方ができるライブになる予定だ。

昼公演は子どもから大人まで誰もが楽しめるカバー楽曲を多めに披露する見込みで、「The Wakey Show」をきっかけに早希を知った方々にも存分に楽しんでいただける内容になっている。夜公演はオリジナル楽曲を中心にお届けする。

両公演ともに3歳以下は膝上観覧の場合、無料での入場が可能。また、公演当日は、公演チケットの提示で会場と併設している花やしき遊園地への入園も無料となる。ワンマンライブと花やしき遊園地がセットで、1日中遊び尽くせる特別なチケットだ。チケットは1月17日(土)から抽選申し込みがスタート。

本公演に先駆けて昨年11月より、花やしき内のフラワーステージにて、「はなやさき ∼Saki Family Live∼」を月1で開催中。老若男女が楽しめるカバー楽曲をはじめ、レギュラー出演中のEテレ「The Wakey Show」の楽曲も披露。次回は2月7日(土)を予定している。

＜早希本人からコメント＞

浅草花やしきで開催しているSaki Family Live「はなやさき」や「The Wakey Show」の各地でのソングパーティーを通して、音楽やライブが持つ「パワー」を日々実感していた1年。

ワンマンライブのタイトル「さきびより」は、「実を結ぶ」「満開」という意味を込めました。

みなさんと一緒にたくさんの笑顔を咲かせられますように！

【公演情報】

Saki One Man Live「さきびより」

2026年8月22日(土)

会場：浅草花劇場

昼公演：開場12:30 開演13:00

夜公演：開場17:00 開演17:30

着席指定/\5,500-(税込)

※ドリンク代別途

※4歳以上チケット必要。3歳以下は膝上観覧可能（お席が必要な場合はチケットをご購入下さい。）

※昼公演はファミリー向けのコンサート構成となっているため、お子さまも楽しめる内容になっております。

※公演当日、公演チケットの提示で花やしき遊園地への入園が無料。公演チケット1枚につき、1名(5歳以上～)入園可能

チケットURL：https://eplus.jp/saki/

◆イベント情報

「はなやさき ∼Saki Family Live∼ Vol.4」

【日時】2026年2月7日(土) 12:00～ / 14:00～

【会場】浅草・花やしき内 フラワーステージ

観覧無料※入園料別途

◆出演情報

NHK Eテレ「The Wakey Show～ザ・ウェイキー・ショウ」

マリーゴール役としてレギュラー出演中

◆出演情報

NHK Eテレ「The Wakey Show～ザ・ウェイキー・ショウ」

マリーゴール役としてレギュラー出演中

【放送情報】

Eテレ 毎週(月)～(金)あさ7:00～7:20 / （再放送）同日の夕方5:10～5:30

【早希プロフィール】

幼少期より数多くのミュージカルに出演。オフ・ブロードウェイでの主演や国内約30都道府県の公演経験もあり。高校時代からバンドのボーカルとして作詞作曲を始め、現在はシンガーソングライターとして活動中。

NHK Eテレ「The Wakey Show～ザ・ウェイキー・ショウ」にマリーゴール役でレギュラー出演中。

【各種SNS】※1/17現在

https://lit.link/sakiikas

YouTube：https://www.youtube.com/@saki_ikas (6.97万人)

X：https://x.com/singersing28 (2.68万人)

Instagram：https://www.instagram.com/saki_ikas428 (3.4万人)

TikTok：https://www.tiktok.com/@saki_ikas428 (1.4万人)