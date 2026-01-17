7人組バーチャルアイドル「FouRTe Project」初のオンラインライブを、1月17日(土)19:00に開催！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト） は、初のオンラインライブFouRTe Project 1st Online LIVE『The Beginning of Destiny』 を、2026年1月17日（土）19:00より開催することをお知らせいたします。
本ライブは 無料 で、FouRTe Project公式YouTubeチャンネル にて生配信されます。
あわせて、本公演の開催を記念した オフィシャルグッズの販売 も決定しました。
配信リンク：https://www.youtube.com/live/PJBxfG_lKA4?si=nbwzFflYVPRcjq83
FouRTe Project、運命の“始まり”となる初オンラインライブ
『The Beginning of Destiny』は、「運命を切り開くアイドルグループ」をテーマに活動するFouRTe Projectにとって、まさにタイトル通り“始まり”を象徴する記念すべきステージです。
ライブでは、これまでにカバーしてきた楽曲に加え、初披露となる楽曲も含む全16曲を披露予定。
すべての楽曲を生歌・生パフォーマンスでお届けし、バーチャルならではの表現と、リアルライブさながらの熱量を兼ね備えたステージをお楽しみいただけます。
完全無料・YouTube生配信で誰でも参加可能
本公演は、チケット不要・完全無料のオンラインライブです。FouRTe Project公式YouTubeチャンネルにて、どなたでもリアルタイムでご視聴いただけます。
ぜひコメントやリアクションを通じて、リアルタイムならではの一体感をお楽しみください。
ライブ開催を記念したオフィシャルグッズ販売が決定
本オンラインライブの開催を記念し、「The Beginning of Destiny」オフィシャルグッズの販売が決定しました。
ライブの思い出を形として残せる、FouRTe Project初の公式ライブグッズとなります。
＜グッズ詳細＞
～ランダムチェキ風カード（全21種＋シークレット2種）～
【サイズ】
W約5.4cm×H約8.6cm
【素材】
紙
【価格】
330円（税込）
～アクリルキーホルダー（全7種）～
【サイズ】
全長：約13cm
本体：W約5cm～8cm×H約7.8cm～9.2cm
チャーム：W約3.8cm～7cm
【素材】
アクリル、PET
パーツ：亜鉛合金、鉄
【価格】
1,320円（税込）
＜販売期間＞
2026年1月17日（土）18:00 ～ 2月6日（金）23:59
ライブ開催概要
公演名：FouRTe Project 1st Online LIVE『The Beginning of Destiny』
日時：2026年1月17日（土）18:30 OPEN 19:00 START
配信形式：YouTube生配信
視聴料金：無料
配信チャンネル：FouRTe Project公式YouTube
配信URL：https://www.youtube.com/live/PJBxfG_lKA4?si=nbwzFflYVPRcjq83
「FouRTe Project」について
「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。
タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。
Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）
【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/
【公式SNS】
YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project
TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject
Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/
X：https://x.com/FouRTe_Project
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp