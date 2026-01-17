7人組バーチャルアイドル「FouRTe Project」初のオンラインライブを、1月17日(土)19:00に開催！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト） は、初のオンラインライブFouRTe Project 1st Online LIVE『The Beginning of Destiny』 を、2026年1月17日（土）19:00より開催することをお知らせいたします。

本ライブは 無料 で、FouRTe Project公式YouTubeチャンネル にて生配信されます。

あわせて、本公演の開催を記念した オフィシャルグッズの販売 も決定しました。

(C) FouRTe Project

配信リンク：https://www.youtube.com/live/PJBxfG_lKA4?si=nbwzFflYVPRcjq83

FouRTe Project、運命の“始まり”となる初オンラインライブ

『The Beginning of Destiny』は、「運命を切り開くアイドルグループ」をテーマに活動するFouRTe Projectにとって、まさにタイトル通り“始まり”を象徴する記念すべきステージです。

ライブでは、これまでにカバーしてきた楽曲に加え、初披露となる楽曲も含む全16曲を披露予定。

すべての楽曲を生歌・生パフォーマンスでお届けし、バーチャルならではの表現と、リアルライブさながらの熱量を兼ね備えたステージをお楽しみいただけます。

完全無料・YouTube生配信で誰でも参加可能

本公演は、チケット不要・完全無料のオンラインライブです。FouRTe Project公式YouTubeチャンネルにて、どなたでもリアルタイムでご視聴いただけます。

ぜひコメントやリアクションを通じて、リアルタイムならではの一体感をお楽しみください。

ライブ開催を記念したオフィシャルグッズ販売が決定

本オンラインライブの開催を記念し、「The Beginning of Destiny」オフィシャルグッズの販売が決定しました。

ライブの思い出を形として残せる、FouRTe Project初の公式ライブグッズとなります。

＜グッズ詳細＞

～ランダムチェキ風カード（全21種＋シークレット2種）～

【サイズ】

W約5.4cm×H約8.6cm

【素材】

紙

【価格】

330円（税込）

～アクリルキーホルダー（全7種）～

【サイズ】

全長：約13cm

本体：W約5cm～8cm×H約7.8cm～9.2cm

チャーム：W約3.8cm～7cm

【素材】

アクリル、PET

パーツ：亜鉛合金、鉄

【価格】

1,320円（税込）

＜販売期間＞

2026年1月17日（土）18:00 ～ 2月6日（金）23:59

ライブ開催概要

公演名：FouRTe Project 1st Online LIVE『The Beginning of Destiny』

日時：2026年1月17日（土）18:30 OPEN 19:00 START

配信形式：YouTube生配信

視聴料金：無料

配信チャンネル：FouRTe Project公式YouTube

配信URL：https://www.youtube.com/live/PJBxfG_lKA4?si=nbwzFflYVPRcjq83

「FouRTe Project」について

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。

タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。

Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）

【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project

TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject

Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/

X：https://x.com/FouRTe_Project

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp