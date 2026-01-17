最注目俳優・黒川想矢自身初となる写真集『黒川想矢1st写真集「コバルト」』 発売記念イベントを3月15日（日）東京-御茶ノ水 オチャノバで開催！

株式会社扶桑社

映画『怪物』『国宝』に出演！ いま注目を集める俳優の黒川想矢さん。自身初となる写真集の発売記念イベントが決定いたしました。

黒川想矢1st写真集「コバルト」／撮影：末長真（扶桑社刊）

『黒川想矢1st写真集「コバルト」』の本人お渡し会にご招待いたします。イベントは「先着順」となります。この貴重な機会をお見逃しなく！みなさまのご応募をお待ちしております。

イベント詳細はこちら :https://www.hmv.co.jp/store/event/54684/【HMV&BOOKS online】のページへ遷移します

下記概要をチェックして、ぜひご参加ください。

<開催概要>

【日時】 2026年3月15日(日) 12:00～

【会場】 東京-御茶ノ水 オチャノバ

東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 新お茶の水ビルディング

集合時間は電子チケット記載となります。

【内容】 特典会 1冊券 / 3冊券 / 5冊券

※各券種によって開催時間・集合時間が分かれております。ご参加可能な時間帯をご選択ください。

※各回・特典会（内容）、開催時間、下記注意事項をご確認のうえご購入下さい。

※いかなる理由におきましても、会場への直接のお電話はおやめください。

※予告なく「開催部（回）」、「配券数」が増える場合がございます。

※当日のイベント進行状況により開催時間が前後する場合も御座います。

【対象商品】

2026年３月３日(火)発売

黒川想矢1st写真集「コバルト」

価格：3300円(税込)

ISBN：9784594101992

※対象商品は、イベント当日会場にてお渡し致します。

【特典会内容】

■1冊券

ご本人より写真集1冊（サイン無し）お渡し

■3冊券

ご本人よりサイン入り写真集1冊お渡し＋グータッチ＋しおり＋トレカ1点（全5種よりランダムでお渡し）＋通常本2冊

■5冊券

ご本人よりサイン入り写真集1冊お渡し＋2ショットチェキ撮影1枚＋グータッチ＋しおり＋トレカ2点（全5種よりランダムでお渡し）＋通常本4冊

＜注意事項＞

※写真集1冊以外の特典物はスタッフよりお渡しいたします。

※グータッチ以外の出演者との接触はNGとさせて頂きます。

※アクセサリー（指輪やブレスレットなど）は外してご参加ください。

※大声による会話、呼びかけ行為なども全て禁止となります。

※うちわやボード等手に何かを持ってのご参加はできません。

※ご参加にはマスクのご持参、着用が必須です。2ショット撮影時のみマスクを外していただけますが、その間会話はお控えください。

※2ショット撮影のポーズは下記の１.２.のどちらかからお選びください。また、原則として接触はNGとさせていただきます。

１. ピース

２. ポーズなし

※2ショット撮影はワンショット撮影への変更はできません。

※2ショット撮影はスタッフが撮影いたします。原則、再撮影はいたしません。会場でご確認いただいた上、退室ください。

（不備があった場合は、参加される部が終わるまでにスタッフまでお問い合わせください。）

※特典会は列が途切れ次第、終了となります。

※集合・開催時間に遅れた場合、天災や交通機関の不全等理由の如何を問わず、イベントにご参加いただけない場合がございます。その際は、スタッフから対象商品のみをお渡しいたします。

※特典会時、演者様とお客様の間に「飛沫感染防止スクリーン」を設置する場合がございます。

【イベント参加方法】

本受付はローソンチケット（電子チケット）のシステムを使用いたします。

先着で対象商品をご購入いただいたお客様にイベントにご参加いただけます。

※本受付は先着順となります。規定枚数に達し次第受付を終了致します。

※ご購入枚数は、各券種1会計3枚までとさせていただきます。在庫がある限りは何度でも購入可能です。

※本イベントはご購入いただいたご本人のみ（未就学児1名の同伴は可）ご参加いただけます。友人/知人、身内/血縁者にかかわらず代理購入、譲渡/分配はできませんのでご注意ください。それらの行為が発覚した場合は無効とさせていただき、入場をお断りいたします。

※チケットご購入後のキャンセル・返金、イベント参加時間変更などは一切お受けできませんので、予めご了承ください。また商品受け取り後に発覚いたしました不良品は良品交換とさせていただきます。

※本受付にてご購入の際、対象商品の代金とは別に、チケット1枚につきローソンチケットの規定の手数料（システム利用料：330円（税込）/枚、電子チケット利用料：110円（税込）/枚）がかかります。

※代金のお支払いは、クレジットカード・PayPay・楽天ペイでのお支払い、もしくは、コンビニエンスストアの「ローソン」「ミニストップ」店内にございます「Loppi」でのお支払いをお選びいただけます。

※各店舗のプレイガイドカウンターでの販売はいたしません。

※海外からは購入できません。日本国内のみの販売になります。

【ローソンチケット】

ご購入はコチラ>> https://l-tike.com/st1/hmvbooks-26011702(https://l-tike.com/st1/hmvbooks-26011702)

※イベントチケットは、電子チケットでのお引き取りとなります。

※本受付は、スマートフォンからのみお申し込みいただけます。

フィーチャーフォン、BlackBerry、WindowsPhone、タブレット端末（iPad、Android）からのお申し込みはできません。

※ご利用には、ローソンWEB会員(無料)への登録が必要になります。

<受付期間>

2026年1月17日(土)12:00～2026年3月1日(日)22:00（入金終了23:00）まで

※上記受付期間内でも、規定枚数に達し次第、受付は終了させていただきます。

■予約有効期間

予約日含めず１日間

※2026年3月1日(日)注文分に限り、2026年3月1日(日)23:00入金締め切りとなります。

■電子チケット表示期間

2026年3月13日(金) ～ イベント当日まで

※イベント当日に「入場画面」から進むことができます

【イベント参加に関してのご注意】

・お手紙やプレゼントの直接のお渡しはできません。会場設置のプレゼントBOXへお願いいたします。ただし、食品・ナマ物・過度に高価なものは禁止となります。

・祝い花や楽屋花の受付は行っておりません。当日お持ちいただいても受け取りは致しませんのでご了承ください。

・ショッピングバッグ(レジ袋)の販売は行っておりません。エコバックなどをご持参ください。

・特典会はチケット1枚ごとにご参加いただき、複数枚お持ちのお客様は、最後尾にお回りいただいて再度列にお並びください。

・会場内外の通路など共有部分での座り込み、集団での立ち話など、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。イベント中止等の原因となります。

・近隣店舗・近隣の施設・お客様へご迷惑となりますので、施設内外・会場内外での入待ち、出待ち等の待機行為はご遠慮下さい。

・イベントチケットの分配、転売、複製、譲渡、偽造行為は一切禁止とさせていただきます。それらの行為が発覚した場合は無効とさせていただき、入場をお断りいたします。

・対象商品の営利・転売目的でのご購入は禁止しております。またイベント参加後、フリーマーケットサイト、フリマアプリ、インターネットオークション等での売買、買取サービスのご利用も固く禁止いたします。

・イベントチケットの再発行はいたしませんのでご注意ください。

・イベント当日の撮影・録音・録画は一切禁止とさせていただきます。

・都合により、内容等の変更・イベント中止となる場合がございますので予めご了承ください。

・安全面、警備強化の一環と致しまして、ボディチェックを実施させていただく場合がきます。ご了承ください。

・本イベントでは未就学児 (1名まで、または乳児)の同伴は可能ですが、以外はお断りいたします。

・車いす等、同伴や介助が必要なお客様はご入場時にスタッフまでお申し付けください。

・イベントは列が途切れ次第、終了となりますので、予めご了承ください。

・お会計後はいかなる理由があろうともキャンセル、返金の対応はいたしません。

・キャリーバッグなどの大きな荷物、バッグ等は事前に公共施設のコインロッカーなどにお預けいただき、会場内に極力お持ちにならないようご協力ください。

・会場での当日販売は未定です。販売を行う場合は、事前に当HP、SNSなどでお知らせいたします。

・商品のお渡しはイベント参加時になりますが、万一イベントに参加できなかった場合は2026年3月18日(水)~2週間の取り置き期間内にHMV＆BOOKS SHIBUYAの5階レジカウンターにてお引き取りください。イベント特典はご参加されないとご用意ができません。取り置き期間を過ぎますと、商品を受け取ることはできません。

・ご参加できなかった方も含めイベント対象商品の配送、発送受付は行っておりません。予めご了承ください。

・お申込者の個人情報は、出版社の株式会社扶桑社と運営者である当社ローソンエンタテイメントが共同して取得します。当該個人情報は、本イベントの運営に使用するほか、当社または株式会社扶桑社が公表する利用目的に従って各々使用します。

その他の詳しい【イベントに関する注意事項】も必ずご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/store/event/41620/

▼チケットに関するお問い合わせ

【ローソンチケットインフォメーション】https://faq.l-tike.com/

▼イベント内容の問い合わせ先

イベント内容に関するお問い合わせは以下からお願いいたします。

■HMV&BOOKS online / オンラインショッピング&Q&A(お問合せ)

(https://www.hmv.co.jp/help/?q=018000000)「HMV店舗」→「インストアイベントについて」

※直接、会場へのお問い合わせはお控えください。

■現在好評予約受付中！『黒川想矢1st写真集「コバルト」』内容紹介

映画『怪物』『国宝』に出演し、国内外でいま最も注目を集める俳優・黒川想矢が、2026年3月3日に、自身初となる写真集を出版します。

2009年12月5日、埼玉県生まれ。5歳より芸能活動を開始。2021年 NHK BS時代劇『剣樹抄～光圀公と俺～』ではメインキャスト・了助役を務める。2023年 映画『怪物』にて麦野 湊役を熱演。2025年 映画『国宝』少年・喜久雄役で大きな注目を集める。第47回日本アカデミー賞 新人俳優賞/第66回 ブルーリボン賞新人賞/第17回TAMA映画賞最優秀新進男優賞/第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎新人賞を受賞するなど、俳優として飛躍を続けています。

完全撮り下ろしの今回の写真集では、「自分自身と向き合う」ことをテーマに、映画『怪物』で出会い、公私ともに親しい写真家・末長真とふたり旅へ。

旅のはじまりへの期待と、すこしのソワソワ感。自身がやりたかったという花火や料理も楽しみ、寝起きのあどけない姿など、自然体な旅を通して現れたいろいろな彼の姿を撮影しました。

旅のすえ辿り着いた、広大な自然と過去のレガシーが共存する地で俳優として、ひとりの少年として自分自身と向き合う姿は、鋭く青く、エネルギーと感情がまるで爆発のように溢れる瞬間の連続でした。黒川想矢の多面的な魅力が垣間見ることができる一冊となっています。

【黒川想矢さんコメント】

コバルト、それは叫びでした。いつも不安で、不格好で、心地悪くて、でも、確かに心地よくて。

カメラマンの末長さんはファインダーを介して、僕が自分でも気づいていること、自分では気づかないことを肯定も否定もしてくれました。

浮腫んでいるとき、怒っているとき、眠れないとき、悩んでいるとき。

正直そんな自分を、末長さんを含めた誰かに見せるのは不安で仕方ありませんでした。でも、僕はありのままを写してもらうしかないんだと覚悟し、カメラの前に立ち続けました。そうして、僕はほんのちょっとだけ自分を信じることができるようになった気がします。

この感情も青さも、いつか理由もなく消えてしまうのかもしれません。それでも、この写真集がある限り、僕はそんなコバルトな瞬間を忘れたくても忘れられないのだと思います。

ぜひ、そんな僕たちの共同制作を手に取っていただけたら、幸いです。

【プロフィール】

【黒川想矢】Soya Kurokawa

2009年12月5日、埼玉県生まれ。5歳より芸能活動を開始。2021年 NHK BS時代劇『剣樹抄～光圀公と俺～』ではメインキャスト・了助役を務める。2023年 映画『怪物』にて麦野 湊役を熱演。2025年 映画『国宝』少年・喜久雄役で大きな注目を集める。第47回日本アカデミー賞 新人俳優賞/第66回 ブルーリボン賞新人賞/第17回TAMA映画賞最優秀新進男優賞/第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎新人賞を受賞。

【書誌情報】

■黒川想矢1st写真集「コバルト」

・撮影：末長真 扶桑社刊

・発売日／2026年3月3日（火）

・定価／3,300円（本体3,000円＋税）

・判型／B5

・内容／144ページ

・ISBN／978-4594101992

◆本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp