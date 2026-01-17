エレ片の新作コントライブが3年ぶりの開催！

株式会社ＴＢＳラジオ

エレキコミック（やついいちろう、今立進）と片桐仁のユニット「エレ片」が、2026年3月に開催する『エレ片コントライブ「帰ってきたコントの人」』 の詳細を、1月17日（土）正午頃配信のTBS Podcast 『エレ片のポッ！』内で発表しました。

前回2024年のコントライブは、もう一度見たいコントをリスナーから募集し、過去作品を”2024年バージョン”にしてお届けした”ベストライブ”でしたが、今回は約3年ぶりとなる”新作コントライブ”です。今年、結成20年の節目を迎えるエレ片の3人が、どんな新作コントを世に放つのか！？

ぜひ劇場でご覧ください。

エレ片からコメント

＜やつい いちろう＞

3年ぶりの新作コントライブです。エレ片が出会って30年。ラジオが始まって20年の節目にこうして新作コントを披露できて嬉しいです！！皆さん生で観に来てくださいねーー！

＜今立 進＞

この度、3年ぶりに「エレ片」の新作コントライブが、かえってきます！その間に、私も何だか身軽になった気がするので、良いコントができそうです。全員50越えのコントは、なかなか見れないので、生のオジサンを是非観に来てください。とにかく必見！

＜片桐 仁＞

僕にとっては、今やエレ片コントライブでしか劇場でコントをやってないので、また大変な日々がやってくるというドキドキでいっぱいです。エレキは体力がスゴいのでそれも怖いです。

でもお客様に喜んでもらえるように頑張ります！

是非観に来てください！

チケットは、1月17日（土）正午より e+（イープラス）にてプレオーダー受付を開始。

今回も25歳以下を対象にしたU-25チケットを販売します。

エレ片コントライブ 『帰ってきたコントの人』

【場所・日時】

■東京 @博品館劇場 〒104-8132 東京都中央区銀座８丁目８－１１

2026年

3月13日（金） １.開場13:15 開演14:00 ２.開場18:15 開演19:00

3月14日（土） １.開場18:15 開演19:00

3月15日（日） １.開場11:15 開演12:00 ２.開場16:15 開演17:00

【プレイガイド】

イープラス：http://eplus.jp/elekata/

◇会場チケット

▶︎一般 7,000円（税込・全席指定）

▶︎U-25 4,000円（税込・全席指定）

・プレオーダー受付（先行抽選）： 1月17日（土）12:00 ～ 1月25日（日）23:59

・2次プレオーダー受付（先行抽選）： 1月31日（土）12:00 ～ 2月8日（日）23:59

・一般発売（先着）： 2月21日（土）12:00 ～

◇配信チケット

▶3,000円（税込）

・受付期間： 2月21日（土）12:00 ～ 3月22日（日）21:00

・視聴可能期間： 3月15日（日）昼・夜各公演生配信

アーカイブ開始 ～ 3月22日（日）23:59

詳細は、TBSラジオイベントページにて https://www.tbsradio.jp/event/104325/

◆主催： TBSラジオ

◆企画制作： トゥインクル・コーポレーション、TBSラジオ

TBS Podcast『エレ片のポッ！』

配信日時： 毎週土曜 正午頃配信

番組ハッシュタグ： #elekata

番組サイト ： https://www.tbsradio.jp/elekata