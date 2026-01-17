エレ片の新作コントライブが3年ぶりの開催！

エレキコミック（やついいちろう、今立進）と片桐仁のユニット「エレ片」が、2026年3月に開催する『エレ片コントライブ「帰ってきたコントの人」』　の詳細を、1月17日（土）正午頃配信のTBS Podcast 『エレ片のポッ！』内で発表しました。



前回2024年のコントライブは、もう一度見たいコントをリスナーから募集し、過去作品を”2024年バージョン”にしてお届けした”ベストライブ”でしたが、今回は約3年ぶりとなる”新作コントライブ”です。今年、結成20年の節目を迎えるエレ片の3人が、どんな新作コントを世に放つのか！？


ぜひ劇場でご覧ください。



エレ片からコメント


＜やつい いちろう＞
3年ぶりの新作コントライブです。エレ片が出会って30年。ラジオが始まって20年の節目にこうして新作コントを披露できて嬉しいです！！皆さん生で観に来てくださいねーー！



＜今立 進＞


この度、3年ぶりに「エレ片」の新作コントライブが、かえってきます！その間に、私も何だか身軽になった気がするので、良いコントができそうです。全員50越えのコントは、なかなか見れないので、生のオジサンを是非観に来てください。とにかく必見！



＜片桐 仁＞


僕にとっては、今やエレ片コントライブでしか劇場でコントをやってないので、また大変な日々がやってくるというドキドキでいっぱいです。エレキは体力がスゴいのでそれも怖いです。


でもお客様に喜んでもらえるように頑張ります！


是非観に来てください！


チケットは、1月17日（土）正午より e+（イープラス）にてプレオーダー受付を開始。


今回も25歳以下を対象にしたU-25チケットを販売します。



エレ片コントライブ 『帰ってきたコントの人』



【場所・日時】


■東京 @博品館劇場　〒104-8132 東京都中央区銀座８丁目８－１１


2026年


3月13日（金） １.開場13:15　開演14:00　２.開場18:15　開演19:00


3月14日（土） １.開場18:15　開演19:00


3月15日（日） １.開場11:15　開演12:00　２.開場16:15　開演17:00



【プレイガイド】


イープラス：http://eplus.jp/elekata/



◇会場チケット


▶︎一般　7,000円（税込・全席指定）　


▶︎U-25　4,000円（税込・全席指定）


・プレオーダー受付（先行抽選）：　1月17日（土）12:00 ～ 1月25日（日）23:59


・2次プレオーダー受付（先行抽選）：　1月31日（土）12:00 ～ 2月8日（日）23:59


・一般発売（先着）：　2月21日（土）12:00 ～



◇配信チケット


▶3,000円（税込）


・受付期間：　2月21日（土）12:00 ～ 3月22日（日）21:00


・視聴可能期間：　3月15日（日）昼・夜各公演生配信


　　　　　　　　　アーカイブ開始 ～ 3月22日（日）23:59



詳細は、TBSラジオイベントページにて https://www.tbsradio.jp/event/104325/


◆主催：　TBSラジオ


◆企画制作：　トゥインクル・コーポレーション、TBSラジオ




TBS Podcast『エレ片のポッ！』

配信日時：　毎週土曜 正午頃配信
番組ハッシュタグ：　#elekata
番組サイト ：　https://www.tbsradio.jp/elekata