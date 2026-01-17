シタテルがプロバレーボールチーム北海道イエロースターズのアパレルブランドをプロデュース
衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供するシタテル株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役：河野秀和、以下「シタテル」）は、株式会社北海道イエロースターズ（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：澤野佑介、以下「北海道イエロースターズ」）が展開するアパレルブランド「Balance Your Game」（以下BYG）の立ち上げに際し、ブランドプロデュースを行いました。
北海道イエロースターズは、北海道札幌市を本拠地とする男子プロバレーボールクラブで、2025-26シーズンはV.LEAGUE MENに所属しています。
近年、バレーボールリーグは注目度が高まりつつある一方で、他のプロスポーツと比較すると、認知度やファン層の拡大余地が残されています。北海道イエロースターズも地元のファンを中心に支えられていますが、ファンの裾野を広げ、地域全体、さらには地域を越えてクラブの魅力を届けるため、クラブの価値向上に向けた取り組みを行っています。
そのような中で、チームとして大事にしている世界観を表現し、ファンコミュニティを広げる手段のひとつとしてアパレルブランド「BYG」を立ち上げました。
本ブランドの立ち上げにあたり、シタテルはブランド設計からアイテム制作までを一貫してプロデュースしています。
■BYGについて
【ブランドコンセプト】
プロバレーボールチームから生まれたアパレルブランドです。
スポーツアイテムブランドではありません。
ファングッズではありません。
Balance Your Game
YOUR WORK（仕事）
YOUR LIFE（生活）
YOUR GAME（その二つに活力をもたらす何か）
この三つのバランスを整えるサプリメントのような存在でありたい。
その思いを誰の日常にとっても身近な洋服を通して伝えたい。
そのためにスタートしました。
BYGでは、北海道イエロースターズを知らない方にも手に取っていただき、日常のさまざまなシーンで着用できるデザインのアイテムを取り揃えています。
また札幌市で暮らすさまざまな方にBYGのアイテムを着用いただき、ブランドコンセプトにもある「生活」「仕事」「その2つに活力もたらす何か」についてお話を伺うインタビューを実施しています。インタビューには、北海道イエロースターズ在籍選手のほか、札幌市副市長や地元ベーカリーオーナー、経営者、保育士の方など、多様な職業の皆さまにご参加いただきました。インタビューの様子は、公式Instagramアカウントにて公開しています。
Instagram：https://www.instagram.com/balance.your.game/
■株式会社北海道イエロースターズ 代表取締役社長 澤野 佑介氏 コメント
ブランド名「Balance Your Game」が示すように、私たちは”生活””仕事”、”その二つに活力もたらす好きな何か（イエロースターズのファンにとって試合のような存在）”のバランスが整うことで、今日や明日が楽しくなると考えています。
この思いを共有していくうえで、プロスポーツチームであることは、とてもユニークで大切なアイデンティティであると改めて感じました。
プロのアスリートであっても、日常のほとんどの時間はスポーツウェア以外の服を着ています。そして、スポーツウェアの価値を理解しているからこそ、普段着を大切にする気持ちもより強くなるのだと思います。
その思いを伝えられるのは、プロチームである私たちなのではないかと考え、日常に寄り添う“服”という手段を選びました。服は、誰にとっても身近な存在であり、毎日そばにあるものだからです。
このブランドが、みなさまの日常にそっと寄り添う一着になれば嬉しく思います。
■BYGイベントのおしらせ
BYGは江別蔦屋書店にてイベントを開催します。北海道イエロースターズの4名の選手によるトークショーやサイン会・交流会を実施し、BYGのアイテムとともに、スポーツと日常がつながるブランドの世界観をお届けします。
日時：2026年1月31日（土）9:00～17:00
会場：江別 蔦屋書店（北海道江別市牧場町14番地の1）
参加選手：郡 浩也選手、池田 颯太選手、吉村 颯太選手、島 波輝選手
参加費：無料
スケジュール：
・13:00～13:40 北海道イエロースターズ選手 トークショー
・13:40～14:00 サイン会・交流会
・9:00～17:00 BYGアイテム販売（終日）
今後もシタテルではプラットフォームの提供を通して、衣服産業の新たなものづくりのエコシステムとなり、業界の未来を築いてまいります。
【北海道イエロースターズ 会社概要】
会社名：株式会社北海道イエロースターズ
代表取締役社長：澤野 佑介
事業内容：プロバレーボールチームの運営
設立：2019年7月
本社：北海道札幌市東区東雁来9条3丁目1番8号 武田ビル8
HP：https://hy-stars.jp/
BYG HP：https://hy-byg.net/
【シタテル株式会社について】
衣服・ライフスタイル製品づくりを支援するデジタル生産プラットフォームを提供。「サプライチェーンを革新し想像力を解き放つ」をミッションに掲げ、未来のものづくりに向けたインフラ基盤の構築を行っている。
▼提供サービスサイト
・sitateru CLOUD https://sitateru.com/features
・sitateru MARKET https://sitateru.com/market/
・i/MAG https://imag.sitateru.com/
▼会社概要
会社名：シタテル株式会社
代表取締役：河野 秀和
事業内容：衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供
設立：2014年3月
本社：〒862-0956 熊本県熊本市西区春日1-14-1 2F
東京支社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2-11 ザ・パークレックス虎ノ門2F
HP：https://sitateru.co.jp/