【ROOT CO.】フィールドと日常をつなぐ「PLAY STRETCH」シリーズ2026年モデルを発売。軽量・高伸縮ナイロンを軸に、セットアップからレイヤードまで自在なラインナップ展開

ROOT株式会社

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT（ルート）株式会社は、「PLAY Stretch Smock 2026」「PLAY Stretch Full-Zip Hoodie 2026」「PLAY STRETCH UTILITY Long Sleeve Button Shirts」「PLAY Stretch Track Pants 2026」の4アイテムを2026年1月17日（土）に販売しました。

左から「PLAY Stretch Smock 2026」「PLAY Stretch Full-Zip Hoodie 2026」「PLAY STRETCH UTILITY Long Sleeve Button Shirts」「PLAY Stretch Track Pants 2026」

アウトドアで求められる機能性を日常の装いへと落とし込んだ「PLAY STRETCH」シリーズの2026年モデルを展開。

軽量で伸縮性に優れ、通気性・速乾性を兼ね備えたナイロン素材を共通採用し、アクティブなシーンから日常まで快適に着用できるウェアのシリーズです。

ラインナップは、

「PLAY Stretch Smock 2026」

「PLAY Stretch Full-Zip Hoodie 2026」

「PLAY STRETCH UTILITY Long Sleeve Button Shirts」

「PLAY Stretch Track Pants 2026」

それぞれを組み合わせることで、セットアップやレイヤードなど幅広いコーディネートが可能です。

「PLAY Stretch Smock 2026」「PLAY Stretch Full-Zip Hoodie 2026」

「PLAY Stretch Smock 2026」や「PLAY Stretch Full-Zip Hoodie 2026」は、動きやすさと快適性を重視し、裏地には通気性の高いメッシュを採用することで蒸れを軽減。速乾性にも優れ、季節を問わず活躍します。さらに複数のポケットを配置し、ROOT CO.のショルダーストラップやギアとの組み合わせにも対応します。

「PLAY STRETCH UTILITY Long Sleeve Button Shirts」

また、「PLAY STRETCH UTILITY Long Sleeve Button Shirts」はPLAY STRETCHシリーズの機能性をシャツスタイルに落とし込んだ一着。吸汗速乾・抗菌消臭・UVカット（UPF50+）といった機能を備えながら、スナップボタン仕様や程よくラフなシルエットにより、アウトドアにも街にも自然に溶け込むデザインに仕上げました。レイヤードスタイルのインナーとしても、主役としても活躍します。

「PLAY Stretch Track Pants 2026」

「PLAY Stretch Track Pants 2026」には、ギアループやジッパーポケット、裾ファスナーなどROOT CO.らしいギミックを搭載。テーパードシルエットで、アウトドアからタウンユースまで自然に馴染みます。

PLAY STRETCHシリーズ 2026年モデルは、フィールドと日常をシームレスにつなぐウェアライン。機能を基軸にしながら、組み合わせ次第でスタイルの幅が広がる、ROOT CO.ならではのシリーズです。

「PLAY Stretch Full-Zip Hoodie 2026」「PLAY Stretch Track Pants 2026」

・ 製品詳細

商品名：PLAY Stretch Smock 2026

販売価格：12,650円（税込）



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/pss-455)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/pss-455)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH7HC9D4)

商品名：PLAY Stretch Full-Zip Hoodie 2026

販売価格：15,950円（税込）



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/psfh-455)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/psfh-455)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH7LW5CT)

商品名：PLAY STRETCH UTILITY Long Sleeve Button Shirts

販売価格：12,100円（税込）



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/psulb-455)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/psulb-455)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH7YN3DV)

商品名：PLAY Stretch Track Pants 2026

販売価格：12,650円（税込）



◆販売サイト

・ROOT CO. OFFICIAL ONLINE SHOP(https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/pst-455)

・ROOT CO.楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/rootco/pst-455)

・ROOT CO.Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH7879ML)

【ROOT CO.について】

「自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。



【ROOT株式会社 概要】

会社名 ： ROOT株式会社

設立 ： 2016年8月

代表者 ： 代表取締役 三尋木 準

所在地 ： 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE

事業内容 ： モバイルアクセサリー及び雑貨の販売