電子レンジで魚が焼ける！魚捌きYouTuber「きまぐれクック」監修『きまぐれ直火風レンジグリル』1月17日（土）販売開始！
YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「きまぐれクック」が監修した電子レンジ専用調理器具『きまぐれ直火風レンジグリル』を2026年1月17日（土）より「かねこ道具店」公式オンラインショップにて販売開始いたしました。
■「きまぐれ直火風レンジグリル」とは
電子レンジに入れて加熱することで、焼く・煮る・茹でる・蒸す・炒める・炊く・温める
といった複数の調理方法に対応する電子レンジ専用のグリルプレートです。
食材をセットして加熱するだけで調理ができるため、フライパンやグリルを使わずに1品を用意できます。
火を使わない設計のため、忙しい日や調理に不慣れな方でも扱いやすい点が特長です。
魚や肉の切り身が入れやすい1～2人分サイズで、取っ手付きのフタにより開閉もしやすく、日常的な調理での使いやすさを考慮しています。
■魚の美味しさを引き出すために導き出した「正方形フォルム」
本体はきまぐれクック監修のもと正方形フォルムを採用しています。
正方形にすることで、加熱時のムラを抑えやすく、食材の中心まで効率的に熱が伝わりやすい設計です。
また、回転テーブル式（ターンテーブル）電子レンジにも収まりやすいサイズと形状（※1）で、日常的に扱いやすい点も特長です。
※1：正方形のため、電子レンジの庫内サイズによっては回転せず、庫内壁に接触する可能性があります。庫内サイズが幅・奥行ともに30cm以上の電子レンジでご使用ください。
■ 火を使わずに「焼き目」をつける特殊構造（※2）
本商品は、マイクロ波を熱へ変換する構造を採用しており、電子レンジ調理でありながら、焼き目をつけた調理が可能です。
フライパンやグリルを使用せず、電子レンジに入れて加熱するだけで
焼く・煮る・茹でる・蒸す・炒める・炊く・温めるといった複数の調理方法に対応しています。
火を使わない設計のため、調理に不慣れな方や、日常の調理時間を短縮したい方など、
さまざまな生活シーンで使用可能です。
※2：食材や機種、調理時間により焼き目の付き方は異なります。
【商品概要】
商品名 ：きまぐれ直火風レンジグリル
価 格：9,400円（税込）
サイズ ：本体＋蓋：L122mm × W195mm × H112mm
：本体内側（蓋抜き）：L160mm × W160mm × H46mm
重 量：675g
素 材：本体：アルミメッキ鋼板＋PTFEコーティング、シリコーン
：蓋：アルミメッキ鋼板＋SPS樹脂（取っ手）
耐熱温度：底部 280℃ ／ シリコーン部分 220℃
耐冷温度：－50℃以下
対応熱源：電子レンジ（手動設定のみ）（500~800W）
※オーブン／グリル／スチーム／オート加熱不可
付属品 ：シリコンミトン
生産国 ：中国
販売サイト：かねこ道具店公式オンラインショップ（https://kaneko-douguten.com）
きまぐれクックとは
華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』。YouTubeの登録者数は2025年12月15日時点で1,460万人を突破。「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。
また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。2025年10月には自身初の監修店舗「うお一番」を愛知県常滑市にオープン。
▼YouTube
https://www.youtube.com/@kimagurecook
▼かねこ道具店
https://kaneko-douguten.com
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp