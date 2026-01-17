カーグッズマガジン２０２６年３月号発売！特集は『用品年鑑２０２６』

株式会社 三栄

Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） ２０２６年３月号

２０２６年１月１７日発売

定価７７０円（税込）

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g0125252603/

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年1月17日より『Car Goods Magazine（カーグッズマガジン） 2026年3月号』を発売いたします。特集は『用品年鑑２０２６』

カーグッズの一年はこの特集から始まる！

年始発売号といえばコレ、市販唯一の専門月刊誌が送る

カーグッズ市場をあらゆる角度から斬るマーケット総論を

今年も巻頭ブチ抜き大特集でお届け！

登場意義を称えるオブザイヤー受賞製品の詳報から

今時分におけるHOTジャンルの動向や手法が異なる目的達成の方法論を解説し

さらには主要カーグッズの現代ラインアップをウォッチ

年始特別号だけに、定番企画「ザ・自腹」は編集スタッフ版を特別報告するほか

半期に一度の人気企画「穴場旅」も2026年最新更新版としてお届け！

いつもとはちょっと違う特別愛蔵版として

カーグッズビギナーのアナタも入門用としてどーぞ!!

現代カーグッズにおける進化の象徴として、2025年度のオブザイヤー受賞製品ガイドから特集をスタート。

2025年にとかく新作の登場が相次いだ人気ジャンルをリストアップするのと共に、各ジャンルにおける主要事例をタイプ別選択肢としてご紹介。

目的そのものは従来のカーグッズと同様ながら、目的達成に至るまでのアプローチがこれまでとは大きく異なる新方法論も解説。

新製品の登場により、選び方が変わりつつある人気ジャンルの最新動向も俯瞰ガイド。主要ラインアップの今を目撃。

半期に一度のお楽しみ。クルマ旅ならではの穴場を今回も4シーンご案内。人混みに疲れたアナタにこそオススメ！

＜Car Goods Magazine（カーグッズマガジン）とは＞

すべてのクルマユーザーのための『クルマ生活応援マガジン』



ターゲットテーマは安全・快適・快感。

『クルマ生活応援マガジン』の路線を徹底的に強化、カー用品からアウトドアグッズまでワイドレンジに、とりわけ、新製品に関わる情報を、読者の立場に立って装着ノウハウ、使用テスト、購入アドバイス等をご紹介。

クルマ生活のバイブルとしての絶対的な地位を確立します。

業界、メーカー、販売店とユーザーを結ぶ架け橋となるべく、カーグッズに関する多様な情報をご紹介いたします。





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/







2026年1月17日

株式会社三栄