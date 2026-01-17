repipi armario | wiggle wiggle“HAPPY”が主役のスペシャルコラボレーションが実現

株式会社ビーエムスマイルジャパン

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、ティーン世代を中心に高い支持を集めるファッションブランド 「repipi armario（レピピアルマリオ）」 とのコラボレーション企画を発表いたします。本コラボレーションアイテムは、2025年12月26日（金）より、and ST公式オンラインストアおよびrepipi armario各店舗にて販売を開始しており、今回あらためて本企画についてご案内いたします。

“HAPPY”をまとって楽しむ、ポップで遊び心あふれるコラボレーション

2025年12月26日 発売 ※一部雑貨アイテム1月17日より展開開始

ティーンのリアルなトレンドを発信し続けるrepipi armarioと、“MAXIMAL HAPPINESS”を掲げ、カラフルで遊び心あふれる世界観を展開するwiggle wiggle。

両ブランドの感性が融合した本コラボレーションでは、repipi armarioの等身大で取り入れやすいファッションに、wiggle wiggleらしいポジティブでキャッチーなエッセンスを掛け合わせました。

日常のコーディネートに自然と取り入れられ、身にまとうだけで気分が高まる“POPなアクセント”を添える特別なコレクションが完成しました。

▶「repipi armario（レピピアルマリオ）」とは

ティーン世代を中心に支持を集めるファッションブランド repipi armario。

ベーシックからトレンドまで、“今着たい”リアルなスタイルを提案し、自由な着こなしを楽しめるアイテムを幅広く展開しています。

等身大で親しみやすいデザインと、日常に取り入れやすいファッション性を兼ね備え、ティーンズのライフスタイルに寄り添ったブランドとして支持を集めています。

公式オンラインストア：https://www.dot-st.com/repipiarmario/

公式Instagram： https://www.instagram.com/repipi_armario/

▶ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」も国内外から多くの注目を集めています。

公式オンラインサイト :https://wigglewiggle.jp/





▶ BtoB・コラボをご検討の企業様へ

商品の取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどをご検討の企業様は、ぜひ下記までお問い合わせください。





▶ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

会社HP：https://bmsmilejapan.com/



● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy(https://page.line.me/673kdcdy)

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/(https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/)

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp(https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp)

● X：https://x.com/wigglewiggle_jp(https://x.com/wigglewiggle_jp)