1/19(月)より4月の北海道・大阪・茨城の5ゲームのチケット販売開始！

沖縄バスケットボール株式会社

4月は東地区で上位に位置するレバンガ北海道との南北対決や、大阪エヴェッサとの「伝統の一戦」、さらに茨城ロボッツ戦など、見逃せないホームゲームが続きます。

上記の計5試合の観戦チケットを1月19日(月)よりファンクラブ先行にて販売します。ぜひ沖縄サントリーアリーナへ足をお運びいただき、熱い声援をお願いします。

観戦チケット販売概要は以下をご覧ください。

■1月19日からの観戦チケット販売概要

●販売スケジュール

＜4月4日(土)～4月12日(日) [対象5試合]＞

・2025-26ファンクラブ会員先行販売

1月19日(月)12:00～1月20日(火)11:00

・一般販売

1月20日(火)12:00～

▷今後の試合の販売スケジュールはこちら：https://goldenkings.jp/ticket/

●販売対象試合

・4月4日(土)、5日(日) vsレバンガ北海道

・4月8日(水) vs大阪エヴェッサ

・4月11日(土)、12日(日) vs茨城ロボッツ

▽チケット購入はこちら

https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG

■その他注意事項

・2025年9月1日(月)以降にコンビニ決済にて代金をお支払いする場合の決済手数料が変更となります。予めご了承ください。

▷コンビニ決済手数料変更詳細：https://www.bleague.jp/news_detail/id=533326

※本変更は、決済代行会社からBリーグヘの手数料値上げ要請に伴うものです。

・2025年3月21日(金)より、クレジットカード決済時に本人認証サービス(3Dセキュア2.0)がBリーグにて導入されています。ご購入にあたり、事前にBリーグ公式サイトにて本人認証サービスについてご一読ください。

▷本人認証サービスについて：https://www.bleague.jp/news_detail/id=466175

・ファンクラブ割引価格でのご購入において、継続会員は「販売期間中はいつでも」、新規会員は「ファンクラブ先行販売期間のみ」となります。

・購入枚数上限は下記の通りとなりますので予めご了承ください。

ゴールド会員先行販売：1人6枚(パッケージチケットの場合は6セット)まで

一般販売：1人12枚(パッケージチケットの場合は12セット)まで

※チケット購入システムの都合上、先行販売時の購入上限は1メールアドレスにつき6枚(6セット)です。同一メールアドレスで複数会員お申し込みの場合でも購入上限は6枚となりますのでご注意ください。

・こども価格は中学生以下が対象です。

・購入されたチケットのキャンセル、変更はできません。

・車椅子席をご利用の場合は、ご本人と付き添いの方全員分の観戦チケットが必要となります。駐車場については台数に限りがございますので、状況により駐車場のご利用がいただけない場合がございます、予めご了承ください。2024-25シーズンより車椅子席も指定の場所でのご観戦となります。

・ファンクラブ先行販売、一般販売でご購入のチケットもBリーグチケットの公式リセールサービスの対象となります。割引チケット、車椅子チケット等、一部リセール対象外のチケットもございます。

▷リセール機能について：https://goldenkings.jp/ticket/resale/

■各チームの見どころ

現在、東地区3位に位置するレバンガ北海道。トーステン・ロイブル新ヘッドコーチのもと、昨季NBA下部のGリーグでプレーした#30 富永啓生選手ら新戦力が加わり、よりアグレッシブなチームとなっています。1月16日時点での成績は、平均得点数87.4点(リーグ2位)、フィールドゴール成功率48.3%(リーグ1位)とリーグ屈指の得点力を誇り、シーズン序盤には12連勝を記録しました。#30 富永選手の要所でのシュートはもちろん、元NBAプレーヤーの#22 ジャリル・オカフォー選手、#5 ケビン・ジョーンズ選手らによる、高さと強度の高いディフェンスの攻防は必見です。ぜひ沖縄サントリーアリーナに足をお運びいただき、この「南北対決」への熱い応援をよろしくお願いします。

・対戦相手：レバンガ北海道

・日時：4月4日(土)、5日(日)14:00 TIP-OFF

・試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20260404_20260405/)

現在、西地区で3連勝中と勢いに乗る大阪エヴェッサ。今季、司令塔としてチームを牽引する#4 青木保憲選手ら実力ある新戦力が融合し、攻守において非常に強度の高いバスケットを展開しています。また、かつてキングスでプレーした＃88 牧隼利選手や、#8 植松義也選手ら馴染みの深い選手たちとの再戦も見どころの一つです。bjリーグ時代から続くこの「伝統の一戦」を制するため、ぜひ沖縄サントリーアリーナで多くの後押しをよろしくお願いします。

・対戦相手：大阪エヴェッサ

・日時：4月8日(水) 19:35 TIP-OFF

・試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20260408/)

茨城ロボッツは、一度勢いに乗せると止められない爆発力を持つチームです。高い決定力で攻撃の起点となる#0 ロバート・フランクス選手をはじめ、ゴール下の要として献身的なプレーを続ける#21 エリック・ジェイコブセン選手、そしてコート内外でチームを牽引する#3 長谷川暢選手など、個々の能力が高い選手が揃っています。隙を見せれば一気にリードを広げられるスピーディーな展開を、キングスの堅い守備で封じ込められるかが勝負の鍵となります。ホームでの重要な一戦、熱い応援をよろしくお願いします。

・対戦相手：茨城ロボッツ

・日時：4月11日(土)、12日(日)18:05 TIP-OFF

・試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20260411_20260412/)