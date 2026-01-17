HANA、1st ALBUM『HANA』のアートワークがついに公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ通常版ジャケットデザイン配信ジャケットデザイン

7人組ガールズグループ HANA が、待望の1st Album『HANA』を2月23日（月）に配信リリース、2月25日（水）にCD発売する。

“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、今の彼女たちの集大成であるアルバムだが、その通常版・配信版のジャケット写真がついに解禁となった。さらに、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも含む、全11曲の収録楽曲の全貌も明らかになった。

先んじて解禁されていたアルバムのアーティスト写真に続き、通常版のジャケット写真は、漆黒の世界の中で真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーを、アーティストネームが取り囲む優美かつ印象的なビジュアルとなっている。配信版のジャケット写真は、1輪の花が暗闇に咲くデザインとなっており、こちらも通常版と並びアルバムコンセプトを強烈に表したアートワークとなっている。

2025年4月のデビュー以降ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となった今年夏開催のファンミーティング『HANA with HONEYs』にて初披露された「Tiger」などが収録されることが明らかになっていたが、ついにアルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも解禁となった。新曲のタイトルは「Bloom」と「ALL IN」。それぞれ、どのようなHANAの魅力が詰まった楽曲になっているか期待が高まる。さらに彼女たちの成長をともに感じることができるリリース順での収録内容にも注目だ。改めてアルバムを手に取りHANAの歩みを感じでいただきたい。

本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した、ファン必携の超豪華仕様となっている。Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMusic Video未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶ大ボリュームの映像コンテンツを収録予定だ。

■1st Album「HANA」

2026.2.23 Mon. Digital Release

2026.2.25 Wed. CD Release

形態：完全生産限定盤/通常盤

ご購入はこちら：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

【完全生産限定盤】

内容：

CD

Blu-ray

アルバムオリジナルエアケース

フォトブック(40P)

大型ポストカード(4種)

メンバー口癖ステッカー

トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：8900円(税込)

<収録楽曲>

1：Drop

2：ROSE

3：Burning Flower

4：Blue Jeans

5：BAD LOVE

6：My Body

7：NON STOP

8：Cold Night

9：Bloom

10：ALL IN

〈Bonus Track〉

Tiger - HANA with HONEYs Ver.

<収録映像>

1. 1st Album「HANA」Jacket Shooting BTS

2.BAD LOVE Recording BTS

3.BAD LOVE MV BTS

4.My Body Photo Shooting BTS

5.My Body MV BTS

6.NON STOP Photo Shooting BTS

7.NON STOP MV BTS

【通常盤】

内容：

CD

トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：3700円(税込)

