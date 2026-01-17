「ふつうってなんだろう？」を問い直す絵本×教育プロジェクト、開始5日で30％達成

Re Design

Re Design（代表：伊藤竜司）は、「ふつうってなんだろう？」という問いを起点に、絵本・教育・専門性を横断して社会に問いを実装するプロジェクトのクラウドファンディングを、2026年1月10日より開始しました。開始から5日で目標金額の30％（30万円）を達成し、専門職・教育関係者を中心に共感と参画が広がっています。

本プロジェクトは、代表が作業療法士として臨床および教育の現場に関わる中で、「当たり前」「普通」とされてきた価値観が、時に人の可能性を狭めてしまう現実に違和感を抱いたことを出発点としています。「ふつうってなんだろう？」という問いを軸に、絵本をはじめとした教育コンテンツやプロダクトを通じて、固定化された見方を揺さぶり、弱みや違和感を新たな資源として捉え直すことを目指す社会実装型の取り組みです。単なる絵本制作にとどまらず、子ども・教育・組織づくりの現場へと波及する構造を前提に設計されています。

こうした取り組みに対し、専門職および教育関係者からの評価と参画が徐々に集まり始めています。その一例として、神奈川県を中心に作業療法士がつながり、臨床・教育・地域を横断して学び合う専門職コミュニティ「湘南OT交流会」が、本プロジェクトにスポンサーとして参画しました。

湘南OT交流会からは、

・「ふつうってなんだろう？」という問いの社会的意義

・絵本・教育・専門性を横断した構造的な取り組み

・教育現場や組織づくりへと波及する可能性

といった点が、専門職の立場から評価されています。なお、代表の伊藤は若手の頃、作業療法の核となる理論や作業科学を学ぶために湘南OT交流会に参加しており、「作業をどう捉えるか」「人の営みをどう理解するか」という視点は、現在のプロジェクト設計にも生かされています。

現在、本プロジェクトでは、複数の企業・団体との対話も進行しており、教育、人材育成、組織づくりの文脈での連携を視野に入れた検討が進められています。本クラウドファンディングは、その第一歩として位置づけられています。

【クラウドファンディング概要】

「ふつうってなんだろう？」――見方をかえて、自分の弱みを強みに変えるプロジェクト

目標金額：100万円

実施期間：2026年1月10日～2026年2月22日

プラットフォーム：CAMPFIRE

プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/916438/view



【Re Design概要】

Studio Re Designとして、「問いを、かたちにする。」をコンセプトに、絵本・アート・教育・プロダクトを通じて、価値観や見方をアップデートする取り組みを行うクリエイティブスタジオ。

作業療法士としての臨床・教育現場での実践を背景に、「ふつうってなんだろう？」をはじめとした問いを起点とした社会実装型プロジェクトを展開している。

現在は、絵本制作とクラウドファンディングを起点に、教育現場や組織づくりへの展開を視野に入れた実証フェーズに取り組んでいる。

Re Design代表／作業療法士 伊藤竜司



医療・教育・福祉の現場で18年以上実践を重ねる中で、「当たり前」や「普通」が人の可能性を狭めてしまう場面に数多く向き合ってきた。

現在は、「問いを起点に価値観をアップデートする」社会実装型プロジェクトとして、2024年12月よりRe Designを起業。

＜Re Design 公式ホームページ＞ http://www.redesign0480.com

＜代表 instagram＞ https://www.instagram.com/itoot0620/