チョコレート×琥珀糖、まるで鉱物のようなチョコレート！ 「鉱物ショコラ」を1月16日から期間限定で販売開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)から、九州各地の素材を使った鉱物みたいな琥珀糖「こうぶつヲカシ」が3種のチョコレートとマリアージュした「鉱物ショコラ」が期間限定で登場。バレンタインギフトにもぴったりの赤いボックスでご用意しました。2026年1月16日より公式オンラインストアにて販売を開始しました。

URL：https://harapecolab.com/collections/2026vd

まるで鉱物みたいなチョコレート「鉱物ショコラ」

大切な方へ贈りたい、特別な冬のショコラ。“今までにない九州産の厳選素材の美味しさを引き出した琥珀糖”としてご好評いただいている「九州のこうぶつヲカシ」と、チョコレートを掛け合わせた冬季限定シリーズ「鉱物ショコラ」が、今年も登場いたします。本商品は、冬の間だけお作りする特別なシリーズです。職人がひとつひとつ小刀で寒天を切り出し、架空の鉱物を思わせる造形美をチョコレートで表現。九州各地の厳選素材6種を使用した濃厚な味わいと、琥珀糖ならではの不思議な食感、さらにそれぞれの素材に合わせて選んだ3種のチョコレートとのマリアージュをお楽しみいただけます。4粒入りと6粒入りの2種類でご用意しました。

福岡から発信するハラペコラボが厳選した九州素材6種 × チョコレート

鉱物ショコラ6粒 4,180円（税込）鉱物ショコラ 4粒 3,180円（税込）

＊佐賀嬉野抹茶 × ミルク＆ホワイトチョコレート

佐賀県産の【嬉野抹茶】を使用。濃厚な抹茶の風味を、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートのコクで包み込み、まろやかな抹茶ミルクのような味わいに仕上げました。

＊博多あまおう×ミルク＆ホワイトチョコレート

福岡県を代表する苺【あまおう】のピューレをたっぷり使用。苺の甘い香りを引き立てるミルク＆ホワイトチョコレートと合わせています。

＊大分かぼす×ミルク＆ダークチョコレート

大分県産【かぼす】を丸ごと搾った果汁を使用。エメラルドグリーンの宝石を思わせるカッティングを施した、爽やかで華やかな一粒です。

＊福岡生姜×ダークチョコレート

福岡県・脊振山系の山陰で育った【生姜】を、コトコト煮詰めてシロップごと使用。ピリッとした生姜の風味が広がる、ハートのような水晶をイメージした造形です。

＊長崎みかん×ミルク&ダークチョコレート

長崎県西海市で栽培された甘みと酸味が程よくきいた【西海みかん】を使用しています。四角が積み重なるような鉱物の結晶構造をイメージしています。

＊鹿児島紫芋 × ミルク＆ホワイトチョコレート

鹿児島県のシラス台地で育った【紫芋】を粉末にして使用。鮮やかな紫色の水晶を表現しています。

鉱物ショコラをバレンタインやホワイトデーの贈り物に

バレンタインのギフトにもぴったりの華やかな赤い化粧箱でお届けします。鉱物好きな方への贈り物に。大切な方とのコーヒータイムのお供に。自分へのご褒美スイーツにも。いつまでも眺めていたい、食べられる鉱物をお楽しみいただけます。

【製品概要】

商品名 ：鉱物ショコラ 6粒

価格 ：4,180円（税込）

内容量 ：60g

箱サイズ：横×縦×高さ 26cm×7.5cm×3.5cm（外寸）

賞味期限：出荷日より2週間以上あるものを発送

商品名 ：鉱物ショコラ 4粒

価格 ：3,180円（税込）

内容量 ：40g

箱サイズ：横×縦×高さ11.5cm×11cm×3.5cm（外寸）

賞味期限：出荷日より2週間以上あるものを発送

※販売時期により、箱やリボンの色が異なる場合があります

※乾燥の過程で白く粒が浮かぶことがありますが、砂糖が結晶化したものです。品質に問題ございません。

※配送には細心の注意を払い梱包しておりますが、こうぶつヲカシは大変繊細で割れやすいお菓子となっております。なお、万が一、割れや、ヒビが入っていても味に影響はございません。

【購入方法】

＜オンライン＞

販売時期 ： 2026年1月16日～3月中旬予定

配送について： 送料別途・全国発送

購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ：https://harapecolab.com/collections/2026vd

【配送について】

送料別途・全国発送

【店頭販売】

下記店舗店頭にて購入可。

※現在店舗改装のため休業中。2026年2月2日リニューアルオープン。

ハラペコラボ 福岡店

所在地 ： 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1F

営業時間 ： 10：00～17:00

定休日 ： 日、祝日（不定休）

TEL ： 092-710-1136(#)

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/

(@harapecolab)

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など