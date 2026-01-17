ICFジャパン、「プロボノコーチングプロジェクト」を本格展開

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部（ICFジャパン）は、コーチングを必要とする未経験者・初学者（1年未満）を対象に、60分×1回の無償コーチング（プロボノ）を提供する「プロボノコーチングプロジェクト」を本格的に推進します。

本取り組みは、コーチングを社会に広く届け、個人が持つ可能性を引き出す機会を誰もが得られるようにする社会貢献活動として行われるものです。

▶︎詳細・お申し込みはこちら： https://www.prj-icfj.com/プロボノ-無償-コーチング-個人用/(https://www.prj-icfj.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%8E-%E7%84%A1%E5%84%9F-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%94%A8/)

■プロジェクト開始の背景

日本におけるコーチングの認知度は年々高まりつつある一方、「何をするのか分からない」「料金が気になる」などの理由で一歩踏み出せない未経験者がまだ多い現状があります。

ICFジャパンは、世界最大のコーチング組織として、“コーチングを、社会の共通言語に”を掲げ、

誰もが安心して体験できる環境を整えるために、本プロボノプロジェクトを企画しました。

■プロジェクト概要

対象▶︎コーチングを必要とする未経験者・初学者（1年未満）

内容▶︎60分／オンライン（Zoom）でのプロボノコーチングを1回提供

費用▶︎無料

申込方法▶︎ICFジャパン情報ポータルサイト(https://www.prj-icfj.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%8E-%E7%84%A1%E5%84%9F-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%94%A8/)より受付

実施プロセス▶︎

1）対象クライアント募集

2）申込受付

3）契約締結後、プロボノコーチング実施

4）アンケート結果に基づく分析・改善

■参加者の声（抜粋）

実際に受けた方からは、次のような声が届いています。

◎「心のモヤが晴れ、軽くなる感覚を得られた」

◎「自分のことを深掘りでき、行動が明確になった」

◎「悩みが腹落ちし、前に進む気持ちになれた」

◎「初めてでも安心して受けられた。コーチングの良さを実感できた」

一度のセッションでも、自己理解の深化や、次の行動がクリアになる感覚を得られる方が多く、

毎月多くの申し込みが寄せられています。

■本プロジェクトの価値

・世界基準で認定されたICFプロコーチがセッションを担当

・コーチングを安全に体験できる仕組み

・経済的負担ゼロで実施

・悩みの整理・キャリアの方向性・行動の見直しなど、多様な相談が可能

■申込について

受付フォーム（ICFジャパン情報ポータルサイト）

https://www.prj-icfj.com/プロボノ-無償-コーチング-個人用/(https://www.prj-icfj.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%8E-%E7%84%A1%E5%84%9F-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%94%A8/)



※申し込み多数の場合は抽選となる場合があります。

■ 国際コーチング連盟（ICF）について

国際コーチング連盟（ICF）は、世界170カ国以上、6万3000人以上の会員を擁し、コーチングの普及と発展に努める世界最大の非営利団体です。

"A world where coaching is integral to transforming societies"

「コーチングが、社会変革に不可欠となっている世界」をビジョンに掲げています。

ICFジャパンは、日本で唯一のICF公式認定支部として、

「コーチングを、社会の共通言語に。」を理念に掲げています。

日本のコーチング業界のプロフェッショナリズムとプレゼンスを高め、

コーチングの価値と可能性を日本社会へ広く伝えていく活動に取り組んでいます。

【団体概要】

名称：非営利型一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部（ICFジャパン）

代表理事：山本 聡

所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

URL： https://icfjapan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部 事務局

E-mail：probono@icfjapan.com