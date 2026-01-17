【新潟発・建設業界の健康経営モデル】Well Bodyの「Offi-Stretch(R)」を新潟県の加藤組が導入！肉体労働従事者の腰痛・慢性疲労対策で生産性向上へ

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 純一）は、この度、株式会社加藤組（本社：新潟県村上市、代表取締役社長：加藤 善典、HP：https://katou-gumi.co.jp/）の社内福利厚生および健康経営施策の一環として、企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」の導入が決定したことをお知らせいたします。

建設・土木業界で働く従業員の腰痛や慢性的な疲労に対する取り組みとして、Well Body株式会社は株式会社加藤組に企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」を提供いたしました。

■株式会社加藤組ホームページでも取り組みが紹介されました。

https://katou-gumi.co.jp/houkoku/1434/

導入背景

株式会社加藤組では、日々の現場作業・デスクワークにおける腰痛・肩こり・を抱える社員が顕在化しており、従業員がもっと長く健康的に働くことができる土台を強化するため、従業員様に体験会を実施し、導入に至りました。

建設現場では安全教育や作業指導は徹底される一方、身体ケアを企業が体系的に導入する例は、業界内でまだ少ないのが現状です。

加藤組のように地域を牽引する企業から、フィジカルケアの文化を広めていく活動を今後も行っていきます。

株式会社加藤組 総務部 佐藤様 コメント

腰痛などの慢性痛に悩む従業員が多く、会社で受けたいという声が多かったので、体験会を実施したところ、非常に好評でした。マッサージなどのリラクゼーションではなく、理学療法士がしっかりとケアをしてくれるのがとても良かったです。

体験会概要- 時間：13：00～18：30- 施術：20分/1人- 人数：29名- 結果：平均満足度4.97 / 5点中- 施術を受けられた従業員様のお声（一部引用）

・説明がとてもわかりやすかったです。前屈が施術後に、施術前よりできるようになっていて驚きました。ありがとうございました。（20代 女性）



・五十肩がすごく楽になりました。自分の体が歪んでいる所が良くわかりました。（50代 女性）

・原因まで教えてくださり、対策も教えてもらい、ありがとうございました。（60代 男性）

・短い時間でしたが、非常に楽になりました。ありがとうございました。（40代 男性）

その他、多くの従業員から「体が軽くなった」「動きやすくケガの不安が減った」などの声が寄せられ、加藤組としても、健康維持・生産性向上・離職防止に向けて大きな期待が寄せられています。

企業向け出張型フィジカルケア「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」について

「Offi-Stretch(R)」は、身体の専門家である理学/作業療法士が直接企業へ訪問し、オフィス内で従業員のケアを行う「新しい健康経営」のソリューションです。

解剖学・運動学に基づいた専門家による評価と技術により、根本的な身体の課題にアプローチ。不調を未然に予防し、パフォーマンス向上へと導きます。

【主な特徴】

・専門家による医学的根拠に基づいたケアで従業員一人ひとりの身体を評価し、最適なケアを提供します。

・日々の現場作業やデスクワークにおける腰痛・肩こり・足の疲れなど、各業界特有の身体的負荷を重点的にケアします。

・職場内で完結するため、移動の手間なく気軽に利用可能。導入企業様からは「疲労軽減」に加え、「離職率の低下」や「エンゲージメントの向上」を実感する声も寄せられています。

今後の展望

Well Body株式会社は、株式会社加藤組をはじめとする建設業界の皆様と共に、現場で働く方々が「より健康に・より安全に・より長く働ける環境づくり」に全力を注いでまいります。

一人ひとりの生活スタイルや現場特性に即したプログラムの提供により、身体負担の軽減やケガの予防を実現し、心身ともに健やかに働き続けられる社会の構築と、業界全体の発展に寄与してまいります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com