日本最大級のコーチングの祭典！ICFジャパン「コーチング・フロンティア 2026」を2026年7月に開催決定

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部

国際コーチング連盟 日本支部（以下、ICFジャパン）は、日本最大規模のコーチングカンファレンス「コーチング・フロンティア 2026」を、2026年7月17日（金）から7月19日（日）の3日間にわたり開催することを決定いたしました。

本イベントは「10,000人物語 第2章」と位置づけられ、初日はオンライン、2・3日目は東京・日本橋でのリアル開催を予定しており、ビジネス、教育、スポーツなど多岐にわたる分野からゲストを招き、「コーチングがある社会・コーチがいる社会・コーチングマインドがある社会」の探究と実現を目指します。

■開催の背景とコンセプト ～ Discover ～

「コーチング・フロンティア」は、世界最大のコーチング組織であるICFの日本支部が主催する、国内最大規模のコーチングイベントです。 2026年のテーマは「Discover（発見）」。 まだ見ぬコーチングの可能性と活用場面を発見し、日本社会にコーチングの裾野を広げることを目的としています。

「コーチングがある社会・コーチがいる社会・コーチングマインドがある社会」を探究し、コーチングを社会の共通言語にするための様々なセッションを展開します。

「コーチングを、社会の共通言語に。」を合言葉に、各界の第一線で活躍する特別ゲストが登壇予定です。

ビジネス・リーダーシップ、コミュニケーション、教育、育成、スポーツ など、様々な業界の視点からコーチングの可能性を探究します。

■開催概要

イベント名 コーチング・フロンティア 2026 ～ Discover ～

開催日時 2026年7月17日（金）～7月19日（日） 各日 11:00-17:00

開催形式・会場

7月17日（金）：オンライン開催

7月18日（土）・19日（日）：リアル開催（東京都中央区 日本橋にて予定）

主催 国際コーチング連盟 日本支部（ICF Japan）

公式サイト https://icfjpan.com/

公式Facebook https://www.facebook.com/ICFJapan

■ 国際コーチング連盟（ICF）について

国際コーチング連盟（ICF）は、世界170カ国以上、6万3000人以上の会員を擁し、コーチングの普及と発展に努める世界最大の非営利団体です。

"A world where coaching is integral to transforming societies"

「コーチングが、社会変革に不可欠となっている世界」をビジョンに掲げています。

ICFジャパンは、日本で唯一のICF公式認定支部として、

「コーチングを、社会の共通言語に。」を理念に掲げています。

日本のコーチング業界のプロフェッショナリズムとプレゼンスを高め、

コーチングの価値と可能性を日本社会へ広く伝えていく活動に取り組んでいます。

【団体概要】

名称：非営利型一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部（ICFジャパン）

代表理事：山本 聡

所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

URL： https://icfjapan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部 事務局

E-mail：info@icfjapan.com