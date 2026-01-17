【開催レポート】競合を超え、日本のコーチングの未来を「対話」で共創する。ICFジャパン、ファミリー会員（賛助会員）様との新年会を開催

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部

国際コーチング連盟 日本支部（以下、ICFジャパン）は、2026年1月7日（水）、東京ミッドタウン（六本木）にて、当団体の活動を支えてくださるファミリー会員（賛助会員）の皆様をお招きし、新年会を開催いたしました。

当日は、ファミリー会員27名、ICFジャパン理事・運営委員12名の計39名が集結しました。

賛助いただいている全ファミリー会員の約8割という極めて高い出席率となり、コーチングの質を追求し、市場を共に創造していくリーダーたちの強い結束が示された場となりましたことをご報告いたします。

■ 開催の背景

競合を超えた「共創」の場へ

ICFジャパンは、「コーチングを、社会の共通言語に。」をスローガンに掲げ、国内におけるコーチングの普及と質の向上に努めております。 本会は、普段は異なるスクールや組織で活動する「競合」でありながら、同じ志を持つ「パートナー」でもあるファミリー会員の皆様と、膝を突き合わせて対話する場として企画されました。

■ 2026年、ICFジャパンの展望

プログラム冒頭では、理事4名が登壇し、それぞれの視点から「2026年の展望」を表明いたしました。 理事それぞれの個性や役割を紹介しつつ、現ICFジャパンメンバー全員の想いを集結させて練り上げた新たなビジョンを共有いたしました。

『人と人をつなぎ、人間性の探究と受容を通じて、変革を恐れない社会を実現します。』

このビジョンのもと、本年も日本のコーチング界を牽引していく決意を新たにいたしました。

■ 熱を帯びたディスカッション

会場では8つのテーブルに分かれ、「コーチング業界の未来」をテーマに対話を行いました。立食形式の利点を活かし、スクールや組織の垣根を超えた活発な意見交換がなされました。

続くシェアタイムでは、当初お一人30秒の予定でしたが、皆様の熱意により1分半を超えるスピーチが続出する場面も。各会員様が持つ独自の強みや情熱を互いに承認し合う、ICFコミュニティならではの豊かで温かい時間が流れました。

■ 参加者アンケートより（一部抜粋）

終了後のアンケートでは、これまでの親睦会の枠を超えた「業界の連帯感」を評価する声を多数いただきました。

「日本のコーチング最前線にいらっしゃる方々とお会いして、刺激的で楽しく過ごさせていただきました。共創の形がここにあり、皆さんのコーチングで目指す先は同じだと感じました。競合であり、仲間であり、パートナーでもある、豊かな関係性を日本へ広めていきたいと改めて思いました。」

「ICFジャパンの理事のお一人お一人の想いや各スクールの方々の想いをお伺いできたことや、交流を図る時間をとって頂けてとても良かったです。」

「温かくお迎え下さり、ICF Japanや他社の皆様と交流できたことで、繋がりが深まったと感じました。」

「業界全体の一体感が強まったと思います。」

■ 今後の展望

閉会時間を過ぎてもなお、会場の至る所で対話が続き、まさに「共創」のエネルギーに満ちた2026年のスタートとなりました。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

ICFジャパンは、今回再確認した皆様との絆を原動力に、本年も日本のコーチング界の健全な発展と、社会への貢献を目指して活動してまいります。

■ 国際コーチング連盟（ICF）について

国際コーチング連盟（ICF）は、世界170カ国以上、6万3000人以上の会員を擁し、コーチングの普及と発展に努める世界最大の非営利団体です。

"A world where coaching is integral to transforming societies"

「コーチングが、社会変革に不可欠となっている世界」をビジョンに掲げています。

ICFジャパンは、日本で唯一のICF公式認定支部として、

「コーチングを、社会の共通言語に。」を理念に掲げています。

日本のコーチング業界のプロフェッショナリズムとプレゼンスを高め、

コーチングの価値と可能性を日本社会へ広く伝えていく活動に取り組んでいます。

【団体概要】

名称：非営利型一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部（ICFジャパン）

代表理事：山本 聡

所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

URL： https://icfjapan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部 事務局

E-mail：info@icfjapan.com