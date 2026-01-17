株式会社SA

健康保険証は廃止されたはずなのに「まだ使えた」という声が相次いでいます。これは裏技や制度復活ではなく、医療現場の混乱を防ぐために設けられた期限付きの例外措置です。健康保険証は新規発行されず、有効期限にも上限があります。原則となるマイナ保険証や資格確認書への切り替え時期と、誤解しやすいポイントを整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1YhO_fA-07M ]

【セミナー開催概要】

日時：2026年1月24日 12：00～

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

場所：本社（千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

備考：本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。

【こんな疑問に答えます】

・健康保険証は、なぜ「まだ使えた」のか

・「廃止」と「利用可能」は、制度上どう違うのか

・健康保険証の有効期限は、いつまでなのか

・資格確認書とは何で、誰がどのように受け取るのか

・資格確認書は、自分で必ず申請しなければならないのか

・医療機関で暫定運用が認められた理由は何か

・2025年12月以降、原則の受診方法はどうなるのか

・会社や人事担当者は、従業員に何を周知すべきか

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

（株）SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

▶ 公式サイト：https://caa.or.jp/