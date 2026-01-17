¤¿¤À¤Î¹â¹»À¸¡É¤¬¥³ー¥Òー»Ù±çÈÎÇä¤«¤é¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¡Ö°æ¸Íºî¤ê¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ø¡£
NPOË¡¿Í¤»¤¤¤Ü¤È¶¨Æ¯¤¹¤ëÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»À¸¥Áー¥à¤Ï1·î10Æü(ÅÚ)Åìµþ¡¦¿À³Úºä¤Ë¤Æ¥Þ¥é¥¦¥¤»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥ã¥Æ¥£ー¥³ー¥ÒーÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¹â¹»À¸¤ÏÆ»¹Ô¤¯¿Í¡¹¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¥Þ¥é¥¦¥¤¤Î¸½¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¹ç·×42,550±ß(´óÉÕ¶â´Þ¤à)¤ÎÇä¾å¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ñ¶â¤Ï¡¢¥Þ¥é¥¦¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»µë¿©»Ù±çÅù¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ú︎NPOË¡¿Í¤»¤¤¤Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NPOË¡¿Í¤»¤¤¤Ü¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Þ¥é¥¦¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥é¥¦¥¤¤Î½¢³ØÎ¨¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¸½ÃÏ¤Ç³Ø¹»µë¿©»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦NPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏËèÆüÌó18,000¿Í¤Ëµë¿©¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î³èÆ°¤òÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Î¹ñºÝÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÎ¸³Äó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú︎³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ
´¨¶õ¤Î²¼¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥é¥·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¹â¹»À¸¤¬¡Ö¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÃÈ¤«¤¤¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¯¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¡Ö½ã¿è¤Ë½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¤¤¿1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú︎¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï
¥³ー¥ÒーÈÎÇä¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸½ºß¡¢¥Þ¥é¥¦¥¤¤Î¥Á¥½¥âCBCC¤Ë°æ¸Í¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CBCC¤È¤Ï¡ÖCommunity Based Childcare Centers¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢½¢³ØÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤·¡¢½é´ü¶µ°é¤È¿©»ö¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
¥Þ¥é¥¦¥¤¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉÔ±ÒÀ¸¤ÊÅ¥¿å¤ò°û¤ß¡¢´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åµâ¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤âÂô»³¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È
1.°ÂÁ´¤Ê¿å¤Î³ÎÊÝ¡§ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë
2.¶µ°éµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡§ ¿åµâ¤ß¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·³Ø¤Ö»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹
3.µë¿©¤Î°ÂÄêÄó¶¡¡§ Ä´Íý¤ËÉ¬Í×¤Ê¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¤¿¤À¤Î¹â¹»À¸¡É¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤â»ñ¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤¿¤À¤Î¹â¹»À¸¡É¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¡Ö½ã¿è¤Ë½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ¿¤òµß¤¦Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://for-good.net/project/1002513
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2026Ç¯3·î16Æü½ªÎ»
²¼µ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï²áµî¤ÎÈÎÇä³èÆ°¤ÎÅê¹Æ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÌö¿Ê¤È¥Þ¥é¥¦¥¤¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªhttps://www.instagram.com/mrwiegao._.official?igsh=NjgxZjd5YmNxazV3&utm_source=qr(https://www.instagram.com/mrwiegao._.official?igsh=NjgxZjd5YmNxazV3&utm_source=qr)