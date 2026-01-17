【佐賀玉屋】食べて、選んで、投票する「2026 佐賀玉屋のバレンタイン チョコレートお味見会」

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は2026年2月1日(日)に「2026 佐賀玉屋のバレンタイン チョコレートお味見会」を南館2階 カフェクレアにて開催いたします。

本イベントは、2026年のバレンタインに向けて佐賀玉屋が厳選したチョコレートを実際に味わいながら、その魅力を体感していただくお客様参加型のイベントです。チョコレートの特徴や楽しみ方をご紹介しながらご試食いただき、感想やお気に入りのチョコレートに投票していただきます。投票結果やコメントは、後日バレンタインチョコレート特設会場にて掲示予定です。

参加は抽選制で、20歳以上の方を対象に最大24名様まで。参加費は税込500円、コーヒーなどのフリードリンク付きです。チョコレートの魅力を「食べて・選んで・伝える」体験を通して、佐賀玉屋のバレンタインをより身近に感じていただけるイベントです。

商品一例

オランジェット扇切り 佐賀にじゅうまる

佐賀県が20年以上の歳月をかけて育成したブランド柑橘「にじゅうまる」を使用したチョコレート。

果実本来の魅力を活かすため、「にじゅうまる」を扇形にカットし、オランジェットに仕上げています。

みずみずしい果肉の豊かな甘みと、ほどよい爽やかな酸味に、ほろ苦いダークチョコレートが重なり合い、柑橘の風味が一層引き立つ味わい。素材の良さを存分に楽しめる一品です。

募集内容

▼人数▼

24名様(抽選)

▼応募方法▼

１.@sagatamaya.officialをフォロー(Instagramアカウント)

※既にフォローいただいている方も対象です。

２.この投稿に「◯人(応募人数)」とコメント

▼応募期間▼

2026年1月17日(土)10:00 ～ 2026年1月21日(水)23:59まで

▼当選発表▼

インスタグラムDMより当選者の方へメッセージを送らせていただきます。

-- 応募規約 --

【応募資格】

＊日本国内在住の方

＊満20歳以上の方

＊本規約にご同意いただける方

【抽選・当選】

公正かつ厳正なる抽選を行います。当選された方のみ、Instagramのダイレクトメッセージ(DM)にて2026年1月25日(日)までにご連絡いたします。DMでイベントにご参加いただくための必要な情報をお伺いします。当社が指定する期限内に必要事項をご記入の上、必ずご返信ください。期限までに返信が確認できなかった場合や、必要事項の入力不備、連絡不能等の理由によりご参加の可否が確認できない場合は、当選を無効とさせていただきます。

開催概要

○開催日時：2026年2月1日(日) 午後3時～午後4時30分(終了予定)

○開催場所：南館2階 カフェクレア

◯参加費：税込500円

○店舗住所：佐賀県佐賀市中の小路 2-5

○電話番号：0952-24-1151